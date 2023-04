Uma revista alemã demitiu sua editora após a controversa publicação de uma falsa entrevista com o ex-piloto de Fórmula-1 Michael Schumacher. Além de dispensar a jornalista, a empresa editora da revista pediu desculpas à família pelo conteúdo, que, na verdade, havia sido produzido usando inteligência artificial.

O piloto da Fórmula 1 sofreu ferimentos graves em um acidente de esqui em dezembro de 2013 e não foi visto mais em público desde então. Já a revista alemã, publicou uma capa com o título “Michael Schumacher, a primeira entrevista”. Na capa havia um slogan embaixo da foto do piloto que dizia “parecia enganosamente real”. Com isso, surgiram boatos que poderia ser uma entrevista produzida por IA.

O artigo, com citações do piloto e de sua família, foi produzido usando IA com um programa chamado charatcter.ai. Dentre as citações estão “Posso, com a ajuda da minha equipe, ficar de pé sozinho e até dar alguns passos lentamente” e “Minha esposa e meus filhos foram uma bênção para mim e sem eles eu não teria conseguido. Naturalmente, eles também estão muito tristes, como tudo aconteceu”.

Segundo informações do jornal BBC, a família de Schumacher pretende entrar com uma ação legal contra a revista.