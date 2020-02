O julgamento do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, por corrupção, deverá começar no dia 17 de março, informou o Ministério da Justiça nesta terça-feira, 18. Acusado em três casos de corrupção, Netanyahu, que lidera o partido de direita Likud, é o primeiro líder israelense a ir para os tribunais. A audiência está marcada para duas semanas após o país ir às urnas pela terceira vez para eleições nacionais em menos de um ano. A votação de 2 de março definirá a sobrevivência política do premiê, após 10 anos no poder. (Com agências internacionais).

