O vice-presidente Hamilton Mourão esteve presente na cerimônia de posse do novo presidente da Argentina, Alberto Fernández, e, pelo Twitter, desejou que ambos os países tenham relações melhores.

“Missão cumprida! Depois de representar o governo de Jair Bolsonaro na posse do novo presidente da Argentina, expresso meu desejo de que as relações entre os nossos países sejam cada vez mais fortes, maduras e reciprocamente proveitosas”, tuitou o vice-presidente.

O presidente Jair Bolsonaro decidiu enviar Mourão para a Argentina poucas horas antes da cerimônia de posse de Fernández, cujo governo marca a volta do peronismo ao poder e a derrota do agora ex-presidente Mauricio Macri, mais alinhado com Bolsonaro e que tentava a reeleição. A vice-presidente de Fernández é Cristina Kirchner, que já governou a Argentina por dois mandatos e foi aliada dos governos petistas.

Na discurso de posse, o novo presidente da Argentina reafirmou o compromisso do país com o Mercosul e acenou ao Brasil dizendo ter “uma agenda ambiciosa” com o vizinho.