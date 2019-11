Mais de 4 mil casas estão em uma área de risco e foram esvaziadas no Condado de Santa Bárbara, ao norte de Los Angeles, na Califórnia, devido a um incêndio florestal que até esta terça-feira, 26, 15 horas depois de começar, havia consumido pouco mais de 1,6 mil hectares.

Uma boa notícia para os bombeiros, que até agora não controlaram o fogo, é a previsão de tempestade para a noite. “O que joga a nosso favor é a chuva desta noite”, disse o chefe dos bombeiros de Santa Bárbara, Daniel Bertucelli, citado pelo jornal Los Angeles Times.

O chamado incêndio Cave começou nesta segunda-feira à tarde e cresceu durante a noite por fortes ventos de até 80 km/h, que o fizeram avançar até zonas povoadas.

Residentes da área mostraram vídeos dirigindo pela autopista 154 com ondas de fogo nas laterais e cinzas por todo o caminho.

A companhia elétrica Edison informou em comunicado que várias partes do condado de Santa Barbara também foram afetadas por apagões programados, que visam evitar a queda dos circuitos e a falha de equipamentos, o que pode gerar novos incêndios.

“O incêndio Cave está causando condições de perigo extremo para a segurança das pessoas e a propriedade no Condado de Santa Bárbara”, disse a administração local em um comunicado no qual anunciou uma declaração de estado de emergência. “As condições estão fora do controle dos serviços” de emergência, que solicitaram reforços.

As autoridades indicaram que até agora não há feridos nem casas destruídas. Um total de 600 bombeiros trabalham para conter as chamas.

As redondezas da Floresta Nacional Los Padres presenciaram em dezembro de 2017 o grande incêndio Thomas, que destruiu 114.078 hectares, o segundo maior da história da Califórnia.

Semanas depois, as fortes chuvas na região causaram um deslizamento de terra en Montecito, no Condado de Santa Barbara. O desastre, que começou em janeiro de 2018 na área afetada pelo incêndio, deixou 21 mortos. (Com agências internacionais)