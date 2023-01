O Projeto Pangeos poderia ter saído direto da cabeça de meia dúzia de malucos ou das páginas de uma bela ficção científica. No entanto, o estúdio de design Lazzarini, da Itália, apresentou ao mundo o ousado projeto de um iate com capacidade para 60 mil pessoas, ao custo estimado de R$ 46,6 bilhões (8 bilhões de dólares).

Com 550 metros de comprimento e 60 metros de largura, o iate tem o formato de uma tartaruga e abrigaria uma verdadeira cidade flutuante, com vilas, apartamentos, complexos comerciais, parques, hotéis, portos menores e internos, heliportos e mais uma dúzia de excentricidades. Em todo o raio de sua extensão, painéis solares garantiriam a energia elétrica do complexo.

Veja o vídeo do projeto:

O nome Pangeos faz referência à Pangea, nome do supercontinente único que existia no planeta Terra há 200 milhões de anos. O iate seria construído no espaço de 1 km quadrado de mar da Arábia Saudita, que seria dragado para a construção. A ideia é começar a construção no prazo de 10 anos.

>>> Você pode conferir esse e outros projetos ousados no site do Studio Lazzarini.

Nadadeira abrigaria condomínio de luxo. Foto: Lazzarini

Veja que incrível!

Mas como assim?? Não dá pra acreditar o que fizeram neste prédio histórico de Curitiba! Que mudança!!! Filme faz ator engordar 200 kg! Você não acredita como ele ficou! Captou?? Rei Pelé deixou o caminho para a Mega Sena da Virada! Duvida?? Te provamos!