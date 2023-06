Silvio Berlusconi, o magnata da mídia que foi primeiro-ministro da Itália pelo período mais longo da história apesar de ser alvo constante de escândalos, morreu nesta segunda-feira, 12, aos 86 anos, de acordo com a mídia italiana. Ele morreu no hospital San Raffaele, em Milão, em decorrência de leucemia.

A , rede de televisão de Berlusconi, anunciou a morte com uma foto sorridente do ex-premiê em seu site e a manchete: “Berlusconi está morto”.

Berlusconi foi hospitalizado na sexta-feira, 9, pela segunda vez em meses, para passar por uma série de exames de rotina relacionados com a leucemia da qual sofria. Nos últimos anos, ele também sofreu de doenças cardíacas e câncer de próstata, além de ter sido internado por covid-19, em 2020.

Segundo os meios de comunicação italianos, a morte ocorreu na manhã desta segunda, pouco depois de os seus cinco filhos e o irmão de Berlusconi, Paolo, terem chegado ao hospital. (Com agências internacionais).

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!