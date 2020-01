A Câmara dos Representantes deve votar nesta quinta-feira uma legislação para limitar a capacidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de usar a força militar do país contra o Irã, segundo a presidente da Casa, a democrata Nancy Pelosi.

O movimento do legislativo americano ocorre após o país persa ter atacado ontem duas bases militares no Iraque que abrigam tropas americanas.

Se aprovada, a legislação faria Trump interromper as hostilidades contra o Irã, a menos que o Congresso as autorizasse explicitamente ou que fossem necessárias para defender as tropas americanas contra um ataque, de acordo com um esboço do projeto de lei. Fonte: Dow Jones Newswires.