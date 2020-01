A chanceler alemã Angela Merkel chegou a Moscou neste sábado para conversar com o presidente russo Vladimir Putin, em meio a crescentes tensões no Oriente Médio e outras regiões.

Merkel e o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, viajaram à capital russa para discussões sobre pontos de interesse internacionais como Irã, Síria, Líbia, Iraque e Ucrânia.

No início da semana, o porta-voz da líder alemã descreveu a Rússia como “indispensável quando se trata de resolver conflitos políticos”, devido ao seu status de membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. “A Rússia é um ator importante no cenário mundial e, como membro permanente do Conselho de Segurança, também é indispensável na solução de conflitos políticos”, disse Steffen Seibert. A Alemanha é atualmente um membro não permanente do Conselho de Segurança. Fonte: Associated Press.