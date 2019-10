Quem nunca adiou a troca de um pneu que estava ficando careca por falta de grana ou até noção do perigo? O que dizer então deste inglês, parado pela polícia local de Derby, no Leste da Inglaterra? Parado por uma patrulha local próximo a uma escola da região, ele foi obrigado a trocar o pneu dianteiro direito que tinha nada menos do que 13 bolhas.

+ Leia mais: Antes de viajar, fique atento à manutenção do seu carro

Good Spot Officer!

Whilst on patrol PPO 9712 witnessed this car on a school run. When it was safe to do so 9712 advised that the car came off the road and into a garage close by. New tyre now fitted.

Perhaps his actions saved this driver from a costly repair – or worse! pic.twitter.com/8hgtxcGOHA

— Public Protection Team (@TeamPPODerby) September 30, 2019