Mocidade Azul é campeã do Carnaval de Curitiba 2025 com samba-enredo Sankofa

A Mocidade Azul é a campeã do Grupo Especial do Carnaval de Curitiba 2025. É o 23° título da escola pelo grupo especial. A disputa foi acirrada e definida, só no último quesito, que avaliou o conjunto das escolas.

A Mocidade Azul foi a penúltima do grupo especial a desfilar, trouxe para a avenida o samba-enredo Sankofa, um símbolo africano que significa voltar atrás para buscar o que esqueceu, explica o carnavalesco, Ricardo Garanhani.

“É a possibilidade de voltar às nossas raízes para adquirir o conhecimento do passado e poder realizar nosso potencial e avançar. Sankofa é a sabedoria, a busca da herança cultural dos antepassados para construir um futuro melhor”, conta o carnavalesco.

A Mocidade Azul que foi a vice-campeã no ano passado, desfilou com aproximadamente 500 integrantes e três carros alegóricos. O samba-enredo foi composto por Silvio Costa, o Turco, autor de muitos sucessos da escola.

Mocidade Azul é campeã do grupo especial do Carnaval de Curitiba 2025. Foto: Divulgação/Luiz Pacheco/FCC

Trabalho da comunidade!

Há mais de 34 anos na escola, o presidente da Mocidade Azul, Altamir Jorge Lemos conta que o resultado é trabalho de toda a comunidade e de uma grande equipe que se uniu com o propósito de vencer.

“Esse resultado é um orgulho para todos nós. Hoje, a festa é na quadra, no próximo domingo, vamos festejar na rua, com toda a comunidade. O carnaval é do povo”, afirmou Lemos.

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Azul foi fundado em 1972, sua origem está ligada à torcida organizada de mesmo nome, formada para o Esporte Clube Pinheiros, clube tradicional de Curitiba. A agremiação destaca-se pelo trabalho realizado em sua comunidade com a oferta de entretenimento cultural, ações sociais, promoção da cultura carnavalesca e fomento da cultura afro.

Com 23 títulos, 22 pelo Grupo Especial, a escola originária de um clube tradicional de Curitiba foi pentacampeã do Carnaval em 2019, em 2020 foi vice-campeã e em 2023 campeã. Além do trabalho cultural com os desfiles e apresentações em grandes eventos, a escola realiza, durante o ano todo, oficinas de passistas, percussionistas, porta-bandeira e mestre-sala.

As Benzedeiras

A escola vice-campeã, com 169 pontos, foi a Deixa Falar, que levou para a avenida, neste ano, uma homenagem às benzedeiras com o samba-enredo Benzer, um ato de fé, um canto de liberdade, cura e amor.

A Leões da Mocidade foi a última colocada entre as cinco escolas que desfilaram, sábado, no Grupo Especial. A escola caiu para o grupo de acesso do Carnaval de Curitiba.

Para o presidente da Fundação Cultural Marino Galvão Junior, o carnaval deste ano pode ser considerado um marco histórico.

“O crescimento dos investimentos do município, para incentivar as 10 escolas de samba dos grupos especial e de acesso, trouxe para a avenida uma rica diversidade cultural. Tivemos recorde de público, e também de escolas. Para o próximo ano, o público pode esperar um evento ainda maior e mais agregador, comemora o presidente da Fundação.

São 10 escolas de samba, cada uma delas inserida numa comunidade. “Vamos incentivar a descentralização das ações culturais no município, para que o Carnaval fique ainda mais bonito e tenha maior engajamento de público próximos anos”, conta Marino.

Imperatriz da Liberdade volta para o grupo especial em 2026

A escola de Samba Imperatriz da Liberdade, do Sítio Cercado, foi a campeã do grupo de acesso, com a pontuação de 179,40. Depois de ter sido rebaixada, no ano passado, a escola retorna ao Grupo Especial do Carnaval 2026 de Curitiba.

Este é o terceiro título da escola no Grupo de Acesso. Com uma homenagem às religiões de matriz africana e às Orixás femininas, a escola apostou no samba -enredo, Yabá, Mulheres Guerreiras, para voltar ao grupo especial.

Jeferson Pires, presidente da escola e da Liga das Escolas de Samba de Curitiba disse que o diálogo entre a Fundação Cultural e as escolas de samba marca uma nova fase para o crescimento do Carnaval em Curitiba.

“ A Prefeitura Municipal e a Fundação Cultural de Curitiba estão vendo o Carnaval de forma diferente, estou muito feliz, o diálogo com as escolas fará o Carnaval de Curitiba crescer ainda mais, concluiu Pires.

A Embaixadores da Alegria foi a vice-campeã do grupo de acesso com 178,30 pontos.

O presidente do Instituto Municipal de Turismo, José Luiz Velloso comemora o sucesso de público, com mais de 50 mil pessoas nos dois dias de desfile.

“Muitas famílias voltaram à Avenida Marechal Deodoro. É um resgate da cultura do povo, é a valorização das escolas de samba”.

A união da Fundação Cultural de Curitiba com o Instituto Municipal de Turismo, mostra que essa parceria é um trabalho que deu certo, que deve continuar nos próximos eventos, desenvolvendo novos atrativos e criando novos roteiros para atrair mais turistas”, ressaltou Velloso.

