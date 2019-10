A Laquila, maior distribuidora e importadora de peças e acessórios para motociclistas da América Latina, apresenta duas grandes novidades para o público do mundo sobre duas rodas. A primeira é a coleção “TEXX 20 anos” desenvolvida para atender as demandas de inovação e tecnologia do setor. Coleção vai desde o lançamento das luvas Strike, referência em segurança e tecnologia para a proteção das mãos, assim como as jaquetas Storm, criadas para o público masculino e feminino, as calças Jeans Turbo, sinônimo de proteção e conforto, seguida pelas botas Super Tech, Adventure e Strike. A segunda é que a distribuidora celebra uma parceria exclusiva com a marca internacional de capacetes HJC, que visa trazer ao Brasil capacetes que são referência em segurança e estilo no mercado internacional. A HJC estava fora do mercado brasileiro há três anos.

“A Laquila vem fortemente trabalhando para melhorar o dia a dia do motociclista. Eles estão mais antenados nas inovações e estamos trazendo isso, mas a ideia principal é conscientizá-los a usar os acessórios de segurança. Uma forma de fazer isso é apresentando itens cada vez mais seguros e que sejam ao mesmo tempo estilosos” comenta diretora de marketing, Erica Trosman. Confira abaixo as novidades:

Bota Super Tech

Com protetores Evolution na canela, lateral, calcanhar e panturrilha, a bota é feita de couro revestido com poliuretano e inclui protetores de borracha para passagem de marcha, refletivos SHINE na parte traseira da bota e sistema AIRTEXX de ventilação. Forrada em tecido antialérgico, possui costuras duplas, solado com desenho esportivo antiderrapante e palmilha anatômica removível. Para a praticidade no dia a dia, foi incluído também um sistema de fechamento em zíper e velcro, que garante ótimo ajuste e facilidade ao calçar as botas.

Bota Adventure

A Bota Adventure possui protetores em PU Evolution injetados nas partes laterais internas, proteções extras nas áreas dos dedos e calcanhar, além de proteção em borracha para a passagem de marcha. Mais segurança, impossível. A Bota Adventure é resultado de muito estudo e pesquisa para desenvolver um produto inovador e que se encaixe perfeitamente no seu cotidiano de aventuras.

Bota Strike

Com couro revestido em poliuretano e poliéster 2000D, proteções em PU Evolution injetados nas partes laterais internas, tecnologia STOPWATER de impermeabilidade, refletivos SHINE na parte traseira da bota, proteções extras nas áreas dos dedos e solado com desenho especial e antiderrapante a bota traz máximo conforto e segurança ao motociclista.

Calça Jeans

A Turbo V2 vai muito além de um jeans casual. Esta calça possui alta tecnologia de segurança para motociclistas, como protetores removíveis Evolution com CE nos joelhos e revestimento interno em KEVLAR, uma fibra sintética de aramida de altíssimas resistência e leveza. Este é o material utilizado em coletes à prova de balas e nos tanques de combustível dos carros da Fórmula 1. A modelagem da Turbo V2 é especial, com corte tradicional reto, e preza pelo absoluto conforto, já que utiliza tecido strech entre as pernas para facilitar subir e descer na moto, tecido elástico nos joelhos, além do forro interno em mesh. Este produto tem uma durabilidade incrível, pois possui costuras duplas para garantir alta resistência.

Jaqueta Armor Feminina e Masculina

Foi utilizado o que há de mais novo em segurança para motociclistas, combinando tecnologia e inovação nos itens de proteção da Armor. Esta jaqueta é produzida em poliéster 600D de alta resistência à abrasão e máximo conforto. Um destaque é o refletivo dark com a tecnologia SHINE, que garante ótima eficácia e é muito mais discreto. A Armor também possui o sistema AIRTEXX, ou seja, grandes painéis de entrada de ar frontais, zíper impermeável nas entradas de ar, bolsos internos impermeáveis, protetores de ombros externos produzidos em poliuretano, protetores Evolution removíveis nos ombros e cotovelos (certificados pela – CE) e painel de tecido 1680D nos cotovelos para maior segurança ao pilotar.

Luvas Strike

Projetada para atender as necessidades do dia a dia do motociclista, o item de segurança conta com material TPR (Thermoplastic Rubber), na parte superior da mão, gerando mais flexibilidade e amarra nas palmas, que garantem maior aderência à manopla. Além disso, o acessório conta com tecido antialérgico e reforço nas costuras, proporcionando maior durabilidade. O protetor superior apresenta certificado CE – indicativo de conformidade obrigatória para diversos produtos comercializados no Espaço Econômico Europeu -, e a tecnologia E.V.A nos dedos, assim como ajustes com velcro nos punhos.

Parceria HJC

Os pontos de vendas onde a Laquila tem presença e se enquadram no padrão de consumo dessa linha passarão a comercializar os modelos CS15, ISMAX, I70 e o top de linha, o modelo mais esportivo o RPHA 11, que conta com diferenciais como extração de emergência em caso de acidente, melhor fluxo de ventilação e a própria matéria-prima, fibra de carbono, que proporciona potência máxima de leveza e resistência. A distribuição exclusiva abrange modelos especiais inspirados em personagens de filmes e quadrinhos como o Capitão América e o Venom que devem solicitados sob encomenda.

Parceria ABUS

A Laquila decidiu investir em uma parceria estratégica com a tradicional empresa alemã de soluções de segurança, a ABUS, e passa a revender de forma exclusiva a linha de cadeados para o segmento de duas rodas, em especial, para motos de alta cilindrada. O produto ABUS conta com tecnologia inovadora que vem para diminuir o índice de roubos de motocicletas, situação que têm aumentado em diversas regiões do país.