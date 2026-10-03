Morte de jovem eletrocutada no Paraná acende alerta sobre cuidados com máquinas de lavar

O uso de eletrodomésticos exige cuidados que muitas vezes passam despercebidos na rotina doméstica. Na lavanderia, a combinação de água, umidade e equipamentos elétricos pode provocar acidentes graves. A morte de uma jovem de 18 anos, em Pinhalão, no Norte Pioneiro do Paraná, acendeu um alerta sobre os riscos de manusear máquinas de lavar e outros aparelhos sem as devidas precauções.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as circunstâncias da morte. A principal suspeita é de que a jovem tenha sofrido uma descarga elétrica ao manusear uma extensão com fio desencapado enquanto realizava tarefas domésticas. Um familiar tentou socorrê-la. Ela chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu.

Em entrevista ao Bom Dia Paraná, o tenente André Brito, do Corpo de Bombeiros, explicou quais cuidados podem evitar acidentes semelhantes. Uma das principais recomendações é retirar os equipamentos da tomada antes de manuseá-los, especialmente durante a retirada das roupas ou a realização de qualquer manutenção.

“Primeira coisa a se observar é a questão da eletricidade. Vai retirar roupa, vai fazer alguma manutenção, então, retirar da tomada a máquina de lavar ou secadora, o que vou fazer na lavanderia e começar a manusear”, orientou o tenente.

Outro cuidado importante envolve o contato com tomadas e cabos elétricos. Segundo Brito, é fundamental estar com as mãos secas, utilizar calçados e verificar as condições das instalações elétricas. O bombeiro também alertou para o perigo das adaptações improvisadas, especialmente quando equipamentos que exigem tomadas de 20 amperes são conectados a instalações de 10 amperes.

“Se for manusear qualquer tipo de tomada, tem que estar com calçados. Mão seca, a tomada também. Outro ponto também importante é a questão da qualidade das tomadas. O pessoal faz muita gambiarra. Geralmente, tomada é 20 amperes, aí eles colocam um adaptador que force na tomada que é para 10 amperes. Então, tem que trocar totalmente a fiação, preparar toda a questão elétrica para atender essa máquina ou essa secadora”, explicou André Brito.

Além dos riscos elétricos, os bombeiros chamaram a atenção para acidentes envolvendo o tambor da máquina de lavar. É necessário aguardar até que ele pare completamente antes de retirar as roupas. Tentar interromper a centrifugação com as mãos pode provocar ferimentos graves.

“Outro ponto também que às vezes acontece algum tipo de acidente é a questão do tambor. O pessoal não espera o tambor da máquina acabar de centrifugar, tenta parar com a mão, aí acaba enrolando roupa, cabelo da vítima”, alertou o tenente.

A recomendação é verificar periodicamente as condições dos cabos, das tomadas e das instalações elétricas, sempre com os equipamentos desconectados da rede. Caso sejam identificados fios desencapados ou outros problemas, os reparos devem ser realizados por um profissional qualificado.

Em caso de choque elétrico, a orientação é não tocar na vítima enquanto ela estiver em contato com a corrente elétrica. Se for seguro, deve-se desligar o disjuntor e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, ou o Samu, pelo 192.