Depois de projeto engavetado, Hotel Clímax renasce como Holiday Inn

O prédio do antigo Hotel Clímax, na Alameda Dr. Muricy, no Centro de Curitiba, ficou anos fechado até quase virar moradia estudantil, projeto que nunca saiu do papel. Agora, o imóvel finalmente ganha um novo destino: a partir deste mês, ele começa a ser transformado em uma unidade da rede internacional Holiday Inn Express, com investimento de R$ 30 milhões da incorporadora CasaSul.

Ao todo, serão 132 apartamentos entregues sob a bandeira da IHG Hotels & Resorts, dona da marca Holiday Inn Express. A previsão de conclusão da obra é dezembro de 2029.

Do coliving ao hotel internacional

Tradicional ponto de hospedagem na região central da capital durante boa parte do século 20, o Hotel Clímax pertenceu à família Demenech e ficou desativado por anos antes de ser vendido, em 2022, ao empresário paraense Márcio Bellesi, dono do Grupo MB, de Belém. À época, o plano era transformar o prédio em um condomínio de coliving voltado a estudantes, com 150 unidades nos moldes europeus.

O projeto de coliving nunca avançou. Agora, sob o comando da CasaSul, o mesmo endereço muda de rota e ganha a bandeira internacional de hotelaria. Curiosamente, o arquiteto por trás do projeto é o mesmo dos dois momentos: Francisco Almeida, responsável tanto pelo estudo do condomínio estudantil em 2022 quanto pelo projeto de revitalização que agora sai do papel.

Por que um hotel, e por que agora

A aposta da CasaSul mira diretamente o turismo de negócios da capital. Segundo a Pesquisa de Demanda Turística 2024, do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, a cidade recebeu 8,2 milhões de turistas naquele ano, e 24% deles vieram a negócios. Isso equivale a 1,9 milhão de pessoas que passaram a noite na cidade a trabalho.

“Nós da CasaSul estamos acreditando na recuperação do Centro como local seguro, repleto de serviços e gastronomia para aqueles que procuram Curitiba para turismo de negócios e eventos”, afirma André Siniscalchi, CEO da CasaSul.

A escolha também tem endosso da própria rede internacional. Segundo Pedro Freire, diretor de desenvolvimento para o Cone Sul da IHG Hotels & Resorts, Curitiba reúne, na região central, uma combinação pouco comum: atividades corporativas, instituições de ensino, comércio, gastronomia, patrimônio histórico e equipamentos culturais concentrados em uma mesma área.

“A assinatura do hotel reforça nossa confiança no potencial de Curitiba e amplia a presença de uma das marcas mais reconhecidas da hotelaria mundial no Brasil. Para a cidade, acreditamos que o empreendimento contribui para fortalecer a oferta de hospedagem de padrão internacional na região central e acompanha um movimento positivo de atração de investimentos, visitantes e atividade econômica”, afirma Freire.

Retrofit vai manter identidade do prédio

A modernização do imóvel será feita por retrofit, técnica que atualiza a estrutura existente em vez de demolir e construir do zero. A modernização fica sob responsabilidade do engenheiro Sérgio Eduardo Buerger. A obra já está com as licenças da prefeitura aprovadas.

Segundo o arquiteto Francisco Almeida, a fachada original será preservada, com ajustes de proporção e uma nova cor para destacar o prédio em meio às construções vizinhas.

“Vamos manter a identidade visual da construção original, apenas replicando de forma mais simétrica e encorpando as espessuras para dar mais volume. Também vamos aplicar uma cor mais exclusiva e viva, destacando assim nossa fachada das demais edificações da rua. Isso é muito importante na marcação da imagem e presença do hotel, até para que o hóspede reconheça o local onde está hospedado, ao sair e voltar para o hotel durante seu período de permanência”, explica Almeida.

O projeto integra o programa municipal “Curitiba de Volta ao Centro”, que busca estimular a ocupação da região central por meio de incentivos fiscais ao comércio e reforço na segurança pública.