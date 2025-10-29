Incêndio em caminhão complica tráfego na BR-101 entre Paraná e Santa Catarina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma carreta pegou fogo no quilômetro 4 da BR-101, em Garuva, no Norte de Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (29/10). O trecho, que funciona como principal ligação entre Curitiba e o Litoral catarinense pela BR-376, permanece parcialmente interditado desde as primeiras horas da manhã.

De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, o incêndio teve início por volta das 5h20, na pista sentido Porto Alegre, que também leva a destinos como Joinville e Florianópolis. Equipes da concessionária foram deslocadas para conter as chamas e isolar a área. Ainda não há confirmação das causas do incêndio, nem informações sobre possíveis feridos.

Às 7h, a Arteris informou que a pista da esquerda havia sido liberada ao tráfego, permitindo a passagem alternada dos veículos. A faixa da direita continua bloqueada para limpeza da pista e remoção da carreta, operação que não tem previsão de término.

O incêndio provocou congestionamento de aproximadamente 4 quilômetros. Motoristas que passam pela região enfrentam lentidão e trânsito em meia pista.

