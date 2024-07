Família procura por idoso com demência em São José dos Pinhais

Florisvaldo Cardozo Oliveira Bastos, de 71 anos, está desaparecido desde quinta-feira (25), quando saiu para caminhar e não voltou mais para casa. Morador de São José dos Pinhais, seu Florisvaldo sofre demência e mora com a filha e o cunhado no bairro Costeira.

Grisalho, Florisvaldo saiu para caminhar com um pulôver estampado de cinza e preto, calça de moletom, tênis preto e chapéu marrom.

“Meu pai passou por complicações na vida, com a perda da minha mãe e do meu irmão. Ele é formado em Contabilidade, mas mudou totalmente e está com demência. Ele tem o costume de caminhar pela região todos os dias, e sempre volta para casa. Mas ontem ele saiu e não voltou mais. Não temos como prender ele, fica nervoso, bravo. Não sabemos onde ele está, estamos preocupados”, contou o filho de Florisvaldo, Rafael Bastos.

Na tentativa de localizar seu Florisvaldo, a família foi até a delegacia da região e registrou um Boletim de Ocorrência. Imagens de câmeras de segurança do comércio da região foram solicitadas, a fim de entender a direção e o caminho de seu Florisvaldo pelo bairro.

Viu seu Florisvaldo?

Quem encontrar seu Florisvaldo pela região de São José dos Pinhais, pode informar sobre o paradeiro dele diretamente com a família, pelo telefone (41) 99595-4953.

