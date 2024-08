Obituário em Curitiba; Falecimentos desta sexta-feira (23)

ABEL MARTA, 60 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LOURDES DA APARECIDA FITZ MARTA. Filiação: JOAO BATISTA MARTA e CLEMENCIA DE MOURA E COSTA MARTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 17:00h.

ADEMAR LEMES DE TOLEDO, 85 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ELIZABETH SANTOS LEMES DE TOLEDO. Filiação: OTAVIO LEMES DE TOLEDO e ANEZIA MARTINS LEMES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 17:00h.

ANTONIA DE ARAUJO ARRUDA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDOMIRO CASEMIRO DE ARRUDA. Filiação: FRANCISCO SEBASTIAO DE ARAUJO e BELMIRA VILIAUVA LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 11:30h.

ANTONIO FERREIRA BENICIO, 81 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: ALICE LAURINDA DE SANTANA BENICIO. Filiação: MATEUS FERREIRA BENICIO e MARCELINA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 17:00h.

CARLOS ROGERIO MAGALHAES NOBRE, 62 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ALBERTO CORREIA NOBRE e TEREZINHA MAGALHAES NOBRE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 09:00h.

CATARINA DAS GRACAS BARBOSA MANFRIM, 76 ano(s). Cônjuge: ANTONIO BARBOSA. Filiação: RAUL FIGUEIRA BARBOSA e MARIA DOS REIS BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 23 de agosto de 2024.

CLAUDAIR APARECIDO DOS REIS, 45 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: LADY DAYANE DE SOUZA DOS REIS. Filiação: PEDRO TEODORO DOS REIS e NAIR RODRIGUES DOS REIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 23 de agosto de 2024.

CREUSA BENEDICTO MIGUEL, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MIGUEL. Filiação: NICEZO JOSE BENEDICTO e MARIA JOSE HENRIQUE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 16:00h.

CRISTIELLI OLIVEIRA DE SOUZA, 35 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL SALVADOR DE SOUZA e ROSELI SUBTIL DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 17:00h.

DALTON LUIZ SERKEZ, 65 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A). Cônjuge: MARIA LAURA MACHADO SERKEZ. Filiação: JULIAN SERKEZ e ALICE ARMANDA SIMONE SERKES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 15:30h.

DILMA SILVA KUSSEK, 86 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: ARNALDO KUSSEK ( FALECIDO ). Filiação: THYAGO GUILHERME DA SILVA e ISTELITA DE OLIVEIRA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 17:00h.

DORACY PONTES PASSARELI, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: AIRTON PASSARELI. Filiação: CYRO PONTES LEAL e DOLORES JUAZEIRO PONTES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 14:00h.

FLAVIO JOSUE DIAS DA COSTA, 66 ano(s). Profissão: AEROVIÁRIO. Cônjuge: NIDIA LEON DA COSTA. Filiação: ANTONIO DIAS DA COSTA e TANIA TEREZA VARGAS DA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 23:00h.

GENI MARGARIDA MARCON ALBUQUERQUE, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERASMO DE PAULA ALBUQUERQUE. Filiação: TRANQUILO MARCON e MATILDE DAMBROS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 15:00h.

GISLAINE DOS SANTOS RAMOS GASPARELLO, 33 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LIANDERSON GASPARELLO DO ROSARIO. Filiação: REGINALDO SOARES RAMOS e CLEUZA MARIA DOS SANTOS RAMOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 28 de agosto de 2024.

GUILHERME BITENCORT DOBINSKI, 4 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: MARCOS DOBINSKI e ANA PAULA DO SANTOS BITENCORT. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 17:00h.

IRACEMA SLOMPO, 80 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: OCLIDES SLOMPO e IGNES HEMPLES SLOMPO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 15:00h.

JACKSON BELGA PEDROSO, 43 ano(s). Profissão: LABORATORISTA. Cônjuge: MAGDHEL GONCALVES BELGA PEDROSO. Filiação: JOAO FERREIRA PEDROSO e NOEMIA BELGA PEDROSO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 24 de agosto de 2024 às 10:00h.

Obituário em Curitiba; Falecimentos desta sexta-feira (23)

JOAO BATISTA, 84 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: ANALIA ALVES RIBEIRO. Filiação: JOAQUIM BATISTA e CATARINA RODRIGUES BATISTA. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 16:30h.

JOAQUIM GOMES DA FONSECA, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: JONATHAN DA SILVA GOMES e DEBORAH MELISSA OLIVEIRA DA FONSECA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 17:00h.

JOEL ANTONIO DA SILVA, 53 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOEL AFONSO DA SILVA e INES TERESINHA CANETTI DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 10:00h.

JOSE ROBERTO VIEIRA DA ROCHA, 56 ano(s). Profissão: FISCAL. Filiação: JOSE VIEIRA DA ROCHA e IOLANDA DE OLIVEIRA DA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 16:00h.

LAURENI LINDOLFO, 54 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOSE LINDOLFO FILHO e SEBASTIANA ROSA LINDOLFO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 11:30h.

LEONY CARNEIRO PINHEIRO, 96 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: ALIPIO DIAS PINHEIRO. Filiação: SEBASTIAO ZANARDINI CARNEIRO e QUEROBINA ZANARDINI CARNEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 18:00h.

MARIA MARTA DE SOUZA FERREIRA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EURIPEDES FERREIRA. Filiação: JOSE EVARISTO DE SOUZA e CARMELINA ALVES DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 17:30h.

MARIA TEREZINHA CANARECK, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFREDO CANARECK. Filiação: INDALECIO ALVES DOS SANTOS e SENHORINHA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 17:00h.

MARIO VERMONDE, 91 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: VICTORIA VERMONDE. Filiação: HERCULANO ADOLFO VERMONDE e TACILIA ANTUNES DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 23 de agosto de 2024.

MAURICI ANTONIO PINTO, 54 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: ANTONIO PINTO DA LUZ e MARIA ROSA RIBEIRO DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 16:30h.

MONICA MARTINS VAZ PADILHA, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AMILCAR GIAPPO DO NASCIMENTO e SARA MARTINS DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 14:00h.

NATALINO RAMOS, 67 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: APARECIDA DOMINGUES RAMOS. Filiação: ADALBERTO FELIX RAMOS e MARIA FELIX RAMOS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – NOVA CANTU/PR, sexta-feira, 23 de agosto de 2024.

NICOLAS CABRAL DA CRUZ, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: CLAUDIONOR JOSE DA CRUZ e JULIANA ROBERTA DE LIMA CABRAL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 17:00h.

NILSON VALERIO LOBO, 85 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: DALVA ANDRADE LOBO. Filiação: LAURO SANTANA LOBO e CORINTA VALERIO LOBO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 10:00h.

NIRCE LAURENTINO DE SANTANA KERTICHKA, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ORLANDO DESCHAMPS. Filiação: VICTORIO LAURENTINO DE SATANA e FERMINA CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 10:00h.

NOEMI DE ASSIS ROZA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELIECI ROZA. Filiação: PERCIVAL NICOLINE DE ASSIS e JOVELINA MARIA DE ASSIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 16:30h.

ODORACI POLERA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE POLERA e NAIR POLERA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 17:00h.

OLINDA IRENE HANG, 81 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: LOURENCO HANG e OLGA STRELOW HANG. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 11:00h.

Obituário em Curitiba; Falecimentos desta sexta-feira (23)

OTILIA GUIRAUD ZANIN, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ZANIN. Filiação: ANTONIO JORDAO GUIRAUD e HELENA SOVIERZOSKI GUIRAUD. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 14:00h.

RAIMUNDO ALVES DE SOUZA, 80 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: APARECIDA AIRES DE SOUZA. Filiação: PEDRO ALVES DE SOUZA e MARIA SAO PEDRO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 15:00h.

RONALDO WOS, 63 ano(s). Profissão: TÉCNICO MANUTENÇÃO. Cônjuge: MARIA DO CARMO PADILHA WOS. Filiação: RUI WOS e DAISY WOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 16:00h.

ROSIL SANTOS REGO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMADEU SANTOS REGO ( FALECIDO). Filiação: ERASMO PEIXOTO PEREIRA e SEMIRAMIS AROUCA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 10:00h.

SEBASTIAO BENEDITO, 80 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: PEDRA FELIPE BENEDITO. Filiação: JOAO MALACHIAS DOS REIS e IRINEA CANDIDA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 23 de agosto de 2024.

TAIS DOS SANTOS BONAFE, 32 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WALDECIR RIBEIRO BONAFE e ROSANE DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 16:00h.

TEREZA DOS SANTOS EFIGENIO, 80 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: MANOEL EFIGENIO e CIDALIA DOS SANTOS EFIGENIO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 09:00h.

VALDEMAR RAIMUNDO DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IEDA TEREZINHA DOS SANTOS. Filiação: CANDIDO RAIMUNDO DOS SANTOS e IDALINA SANTINA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 22 de agosto de 2024 às 23:00h.

VALDIR RIBEIRO LUZ JUNIOR, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: VALDIR RIBEIRO LUZ e NILZA DE CAMARGO LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 17:00h.

VILSON KOSAK, 62 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IVANIR ALVES CORDEIRO. Filiação: JAROSLAU KOSAK e VERONICA KOSAK. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MARINGA, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 17:00h.

YONNE MACHADO DE FRANCA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CICERO OTOMAR DE FRANCA. Filiação: EPITACIO BRANDAO MACHADO e LUIZA CORDEIRO MACHADO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 11:00h.

Obituário em Curitiba; Falecimentos desta sexta-feira (23)

Eleições 2024 Tribuna fará sabatina inédita com candidatos à prefeitura! Divertido Vizinho brincalhão?? Placa usa gíria de Curitiba e ganha destaque! Narração vibrante Camisa 10 do rádio! Estrela do rádio esportivo ganha homenagem!