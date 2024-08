Obituário Curitiba; Lista de falecimentos deste sábado (31)

ALBINO COELHO JUNIOR, 54 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ANIZABEL LOPES. Filiação: DJANINE DGINKEL DE ANDRADE COELHO e ANIZABEL LOPES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 31 de agosto de 2024 às 14:00h.

ALENCAR RODRIGUES DE ALMEIDA, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IRACY TERESINHA STACHUK DE ALMEIDA. Filiação: OSCAR TEIXEIRA DE ALMEIDA e LAURENTINA DOS ANJOS DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 31 de agosto de 2024 às 17:30h.

ALIRIO NUNES DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO BISPO SANTOS e NATALIA NUNES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 31 de agosto de 2024 às 11:00h.

ANA GALVAO LAUFER, 84 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOAO BAPTISTA LAUFER. Filiação: JOSE GALVAO e ENESIA GALVAO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 31 de agosto de 2024 às 17:00h.

ANA MARIA DO ROSARIO, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO DO ROSARIO e IDALINA DE PAULA ROSARIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 31 de agosto de 2024 às 11:00h.

ANTONIO AIRTON ALVES FONTES, 54 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO ALVES FONTES e VILMA KUBESKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, sábado, 31 de agosto de 2024 às 11:00h.

ANTONIO CARLOS ZATTAR DA CRUZ, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO DA CRUZ e NORMINIA ZATTAR DE CRUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 31 de agosto de 2024 às 12:00h.

ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, 84 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: CONCEICAO JULIA DE MELO. Filiação: JOSE PEREIRA DE ALMEIDA e MARIA JOSE DA CONCEICAO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 31 de agosto de 2024.

CLAUDETE BATISTA FILARDO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VRADEMIR FILARDO. Filiação: JOAO BATISTA DSO SANTOS e HELENA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 31 de agosto de 2024 às 17:00h.

CRISTINA KOSOSKI, 74 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: LAERTON KOSOSKI. Filiação: STANISLAW SZEWCZAK e WERONIKA SZEWCZAK. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:30h.

DARIO DE ALMEIDA, 96 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: OSVALDINA JUSTINA DE ALMEIDA. Filiação: ANTONIO CAETANO e LEOMARA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 31 de agosto de 2024 às 16:00h.

EDICLEI MARCIO FERREIRA, 50 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FRANCISCO CARLOS FERREIRA e LEONILDA GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 31 de agosto de 2024.

ENIO ROQUE BARANCELLI, 71 ano(s). Profissão: BIÓLOGO(A). Cônjuge: SILVINA DOS SANTOS BARANCELLI. Filiação: JOSE BARANCELLI e MARIA JUDITHE PIVA BARANCELLI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 31 de agosto de 2024 às 16:00h.

ERCILIA RODRIGUES CARNEIRO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO ALVES CARNEIRO. Filiação: ROBERTO RODRIGUES DA LUZ e OLANDINA RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 31 de agosto de 2024 às 15:00h.

HELENA DEMETRIO CIESLAK, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBINO CIESLAK ( FALECIDO). Filiação: LADISLAU DEMETRIO e CLODOMIRA DEMETRIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 31 de agosto de 2024.

HUDSON JESUS DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: FATIMA REGINA RIBEIRO DA SILVA. Filiação: CELIO LAUDELINO DA SILVA e NADIR TEREZINHA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 31 de agosto de 2024 às 16:30h.

JAMIL PAULO DA CRUZ, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: ADRIANA ALVES PEREIRA DA CRUZ. Filiação: ANTONIO PINHEIRO DA CRUZ e NELMA PINHEIRO DA CRUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:00h.

JOAO BATISTA DOS ANJOS, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LOURDES GUEDES DE SOUZA DOS ANJOS. Filiação: HEITOR EGIDIO DOS ANJOS e GERALDA VIEIRA OTONI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 31 de agosto de 2024 às 14:00h.

JOAO LOPES DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ROSA RODRIGUES MORAES LOPES DA SILVA. Filiação: JOSE LOPES DA SILVA e ROSA LOPES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:00h.

JOSE CANDIDO DE GOUVEIA, 84 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO CANDIDO DE GOUVEIA e JANUARIA VIEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 31 de agosto de 2024 às 17:30h.

JOSE MOISES RODRIGUES, 67 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARIA APARECIDA RODRIGUES. Filiação: MANOEL ORCELINO RODRIGUES e ESMERALDA VIGANTI. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 31 de agosto de 2024.

LUZIA KUREK, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CYRILLO KUREK. Filiação: ANNA TARTER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 31 de agosto de 2024 às 16:30h.

MARIA CECILIA FONTES RODRIGUES, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CLODOALDO JACOB RODRIGUES. Filiação: AUGUSTO FERREIRA FONTES e MARIA DAS DORES GAIA FONTES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 31 de agosto de 2024 às 17:00h.

MARIA DE LOURDES ROCHA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURILIO PEREIRA DA ROCHA. Filiação: PEDRO CECILIO DE OLIVEIRA e ANA FARIAS DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO TABATINGA – TIJUCAS DO SUL/PR, sábado, 31 de agosto de 2024 às 11:00h.

MARIA GONCALVES HOFFMANN, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARGEMIRO HOFFMANN. Filiação: JOAQUIM GONCALVES PEREIRA e JULIA ALBERTI GONCALVES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 31 de agosto de 2024 às 16:30h.

MESSIAS DOS SANTOS, 88 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: CECY SOUZA DOS SANTOS. Filiação: MARIA GERTRUDES DOS SANTOS e MARIA GERTRUDES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 31 de agosto de 2024 às 16:00h.

NEILOR ADAO DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: AGENTE PENITENCIARIO. Cônjuge: ELIZABETI TIMM DOS SANTOS. Filiação: JOAO MATEUS DOS SANTOS e AMELIA DO NASCIMENTO SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 31 de agosto de 2024 às 14:00h.

NELVA HELENA DE SOUZA CAMARGO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NELSON DE ARAUJO CAMARGO e MARIA ANTONIETTA DE SOUZA CAMARGO. Sepultamento: CEMITERIO CRUZ DAS ALMAS – LAGES/SC, sábado, 31 de agosto de 2024.

NESTOR MOREIRA VIDAL, 92 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Cônjuge: ZENIR BASTIANI VIDAL. Filiação: CELESTINO MARTINS VIDAL e BRAZILIA MOREIRA VIDAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 31 de agosto de 2024.

REGINA FATIMA DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO BATISTA DOS SANTOS e IDELZINA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 31 de agosto de 2024 às 09:00h.

REGINA MARIA DE OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALGEMIRO CARLOS DE OLIVEIRA. Filiação: JUVENAL FERNANDES e CLARA PEREIRA FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 31 de agosto de 2024 às 10:00h.

ROSE MARIA PEREIRA, 72 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: JOSE LUIZ CRISTOVAO LIMA. Filiação: ANTONIO ALVES FERREIRA e ROSALIA MARIA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 31 de agosto de 2024 às 17:00h.

ROSNEI HARTMANN, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ISA MARIA MARCON HARTMANN. Filiação: ARNOLDO HARTMANN e LAURA CRISTENSON HARTMANN. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO BOQUEIRÃO/ARAUCÁRIA, sábado, 31 de agosto de 2024.

SANDRA CAVALHEIRO, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROQUE SIQUEIRA DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO CAVALHEIRO e SANTINA SANTANA CAVALHEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 31 de agosto de 2024 às 16:30h.

SEVANIRA CORDEIRO DE PAULA, 70 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOSE DE PAULA CORDEIRO e SOEMA ANA FRANCA CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 31 de agosto de 2024 às 17:00h.

SHIGUEKATSU UDA, 87 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IZUMI ASO UDA. Filiação: KOKITI UDA e TOKIKO UDA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 31 de agosto de 2024.

TEREZINHA COELHO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILAS SOLER TOME. Filiação: OSVALDO COELHO e MARIA SOARES NARDO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 31 de agosto de 2024 às 17:00h.

THEREZINHA DE JESUS BRISKI DRUCKER, 95 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: GERT DRUCKER. Filiação: ADAO FRANCISCO BRISKI e ANGELINA VIEIRA BRISKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 31 de agosto de 2024 às 11:30h.

WILSON APARECIDO VIEIRA, 58 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: MARTIMIANO GOMES VIEIRA e MARIA DA CONCEICAO VIEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO DE SÃO JOÃO DO CAIOA, sábado, 31 de agosto de 2024.

ZELI DE TOLEDO DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUSEMAR RABELO DOS SANTOS. Filiação: ZAQUEU LUIZ DE TOLEDO e EDITE FERREIRA DE TOLEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 31 de agosto de 2024 às 16:30h.

ZIGMUT CASIMIRO LAO, 95 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MERCEDES LAU ( FALECIDA). Filiação: LADISLAU LAO e MARIA LAO. Sepultamento: CEMITERIO SANTO ANTONIO – PONTA GROSSA/PR, sábado, 31 de agosto de 2024.

