Obituário Curitiba; Lista de falecimentos desta terça-feira (03)

ALDENICE DE SOUZA OLIVEIRA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AMARO EDUARDO DE SOUZA e MARIA DO CARMO D SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 17:00h.

ALZIRA SOUZA CHAVES DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO CARDOSO DOS SANTOS. Filiação: TERTULIANO CORDEIRO CHAVES e DIAMIRA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 17:00h.

AMILTON MOSCARDI, 85 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA RONALDI MOSCARDI. Filiação: JOSE MOSCARDI e MARIA MOSCARDI. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 14:00h.

ANSELMO ERNESTO RUOSO, 87 ano(s). Cônjuge: ISOLDA PEIXOTO RUOSO. Filiação: BENEVENUTO RUOSO e THEREZA MIOTTO RUOSO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 3 de setembro de 2024.

ANTONIO ALVES TOLEDO, 69 ano(s). Profissão: QUIMICO(A) INDUSTRIAL. Cônjuge: ANALIA MARIA CYPRIANO TOLEDO. Filiação: HOMERO ALVES TOLEDO e MARIA NATALINA TOLEDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 3 de setembro de 2024.

ARTUR DA RESSURREICAO, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LEIDA TEREZINHA DA RESSURREICAO. Filiação: JOSE LUIZ DA RESSURREICAO e ELVIRA JESUS DA RESSURREICAO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 15:00h.

CARLOS MITSUO SEWO, 61 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: SEWO HUTOSHI e TUYAKO KOBAYASHI SEWO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 13:30h.

CLAIR NASCIMENTO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NILO DO NASCIMENTO e MARTA ROSARIO DO NASCIMENTO. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, terça-feira, 3 de setembro de 2024.

CRISTINA APARECIDA ZAGO BRASIL, 49 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: IVO BRASIL. Filiação: VALTER ZAGO e MARIA NEUSA DE SOUSA ZAGO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 12:00h.

DIONEZIA RODRIGUES DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDEMAR DA SILVA. Filiação: JOAO DE DEUS RODRIGUES DA SILVA e MARIA RITA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 18:00h.

EDERSON FRANCA DE OLIVEIRA, 42 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PAULINA FRANCA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 16:00h.

ERNESTO LEONEL PEREIRA NETO, 44 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: WILFREDO JOSE LEONEL PEREIRA e CLOTILDE CARTOGENO PINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 11:00h.

ESTANISLAU FURMAN, 85 ano(s). Filiação: JACO FURMAN e CATARINA FURMAN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 10:00h.

FRANCISCO DE ASSIS COSTA, 64 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: JOAQUIM DOLIVEIRA COSTA e MARIA LUIZA MEDEIROS COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 15:00h.

GABRIEL SHIMADA SCHMALAND, 21 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO CARLOS SCHMALAND e GISELE APARECIDA SHIMADA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO EVANGÉLICO DA CACHOEIRA, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 09:00h.

GERMANO ESNARRIAGA NETO, 72 ano(s). Filiação: GERMANO ESNARRIAGA FILHO e FRANCISCA DOS SANTOS ESNARRIAGA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 01:00h.

GESSI COELHO DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ADEMAR GODINHO COELHO e MALVINA DE FREITAS GUIMARAES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 3 de setembro de 2024.

HERONILDES BARROS DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: GUILDETE BENEVIDES DA SILVA. Filiação: ANGELITA BARROS DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 09:00h.

ISABEL DOMINGAS MOSER GIRARDI, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AVELINO MOSER e LEOPOLDA MOSER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 18:30h.

JOAO BISSOTO, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO BISSOTO e VERONICA BISSOTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 11:00h.

JOAO CARLOS OCLEYS DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOAO BATISTA DOS SANTOS e FRANCISCA OCLEYS SEVERO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 17:00h.

JOAO COSTA LOPES, 81 ano(s). Filiação: ABEL COSTA LOPES e OZORIA CANDIDA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 11:00h.

JOAO DA COSTA CARVALHO, 92 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: BERNARDINO DA COSTA CARVALHO e EMERCIANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 11:00h.

JOAO VARELA MACHADO, 72 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ELIZABETH MACHADO. Filiação: AGENOR MACHADO e SERGINA VARELA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 13:00h.

JONAS ALVES DE LIMA, 89 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: AUGUSTO ALVES DE LIMA e BENEDITA ALVES DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 17:00h.

JORGE GUILHERME DE SOUZA BUENO, 70 ano(s). Profissão: TÉCNICO ESTRADAS. Cônjuge: CARMEN GONCALVES PEREIRA. Filiação: MARIA DE LOURDES DE SOUZA BUENO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 16:00h.

JOSE REINALDO DOMINGOS DA COSTA, 61 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: ESPIRIDIAO DOMINGOS DA COSTA e DONARIA DA CONCEICAO COSTA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MACEIO, quinta-feira, 5 de setembro de 2024 às 17:00h.

LADISLAU PALKOWSKI, 81 ano(s). Filiação: JOSE PALKOWSKI e ANNA MICKOSZ PALKOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 3 de setembro de 2024.

LINA KUSS, 98 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: WALFRIDO KUSS. Filiação: FRANCISCO BUBA e FRANCISCA BUBA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 17:00h.

LUIS CLEBER PASSERINO, 67 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: DEBORAH FERNANDES. Filiação: GIUSEPPE PASSERINO e IVA SECONDO PASSERINO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 17:00h.

MARIA DE MIRANDA LEITE, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL DE MIRANDA LEITE. Filiação: WENCESLAU RYBINSKI e ANASTACIA RYBINSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 16:30h.

MARIA ELENA ALVES, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ALVES SOBRINHO. Filiação: ANTONIO SOARES DE LIMA e SILVIA ALVES DE GOIS DE LIMA. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 13:30h.

MARIO RODRIGUES DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JULUIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 16:00h.

MARLENE PEREIRA, 63 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: DARIO JOSE PEREIRA e TOMAZIA ANDRELINA MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 11:00h.

ODILIA ALVES DE BRITO, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAURO ALVES BRITO e DIOMAR ALVES DE BRITO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 10:00h.

OGELCIRA BENEDITA PINTO ALVES, 84 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: SEBASTIAO PEREIRA PINTO e MARIA IZAURA PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 3 de setembro de 2024.

PEDRO TABORDA DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: ZENILDA TEIXEIRA DO NASCIMENTO DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO EUIGENIO DOS SANTOS e NATIVIDADE TABORDA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 14:00h.

REGINA MEURER SCHMITZ, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE JOAO SCHMITZ. Filiação: ANTONIO FRANCISCO MEURER e JULIA BRAND. Sepultamento: CEMITERIO EM CASTRO – PR, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 10:00h.

ROSELI ALVES DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDECIR ALVES DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO FERREIRA DE LIMA e ENOEMA MACHADO DE LIMA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 3 de setembro de 2024.

SANTINA CORDEIRO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO GONCALVES CORDEIRO. Filiação: DALUZ MACHADO DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 17:00h.

SERGIO JOSE DELLA GIACOMA, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: IDILI DELLA GIACOMA e JUREMA PELIZZARI DELLA GICOMA. Sepultamento: COLONIA BALBINO, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 11:00h.

SIDNEY CULPI, 59 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SILVIA MATOS DA SILVA. Filiação: OSVALDIR CULPI e IOLANDA DEBACH CULPI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 15:00h.

TEREZINHA SCHMEGUEL CORDEIRO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO RIBAS CORDEIRO. Filiação: JOAO SCHMEGUEL e JULIETA LENSER SCHMEGUEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 17:00h.

THEREZINHA GRIGOL, 92 ano(s). Filiação: DOMINGOS GRIGOL e THEREZA RECELLATTO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 3 de setembro de 2024.

VALNIDE ESPINDOLA DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CORDEIRO DOS SANTOS. Filiação: CELESTINO PROCOPIO ESPINDOLA e VERONICA SILVINA ESPINDOLA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 15:30h.

VILSON ELOI DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: GILDA DE FATIMA ANDRADE DA MAIA. Filiação: ANTONIO ELOI DA SILVA e JUREMA DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 3 de setembro de 2024.

WILSON LUIZ GOES, 65 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARGARETH ROSI GOES. Filiação: JOAO MARIA GOES e JOANA VITTERMAN GOES. Sepultamento: (ALMIRANTE TAMANDARÉ) PAROQUIAL COLONIA ANTONIO PRADO, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 16:00h.

