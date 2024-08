Obituário Curitiba; Lista de falecimentos desta sexta-feira (30)

ALCEU BOLZANI, 84 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: DIOZANRA BRAGA DE OLIVEIRA. Filiação: AMADEU BOLZANI e ROSA BOLZANI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 11:00h.

ALEXANDRE DO ESPIRITO SANTO PEREIRA, 76 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA CREUZA GOMES DE OLIVEIRA. Filiação: MARIO DUARTE PEREIRA e GRACINDA VAZ DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 15:00h.

ANA GUERRERO ALVARES, 89 ano(s). Filiação: SALVADOR GUERRERO e ANNA ALVARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 01:00h.

ANGELA MARIA VALLE, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ELINTO. Filiação: ARISTIDES VALE e VIRTUDES TOLEDO VALE. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 17:00h.

ANTONIO AMILTON TOMAZ, 86 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: FLORIANO TOMAZ e MARIA GEMA TOMAZ. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 30 de agosto de 2024.

ANTONIO CARLOS PEREIRA, 93 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Cônjuge: SURIA FARAH SALIBA PEREIRA. Filiação: ANTONIO RAMOS PEREIRA e TARCILA SAID PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 30 de agosto de 2024.

ANTONIO PEREIRA FILHO, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO PEREIRA e MARIA DA CRUZ PEREIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 17:00h.

AUGUSTINHO FERNANDES NEVES, 78 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: EMILIANO NEVES DA ROCHA e DORACI FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 30 de agosto de 2024.

BRAZILIA MENDES FERREIRA DE BASTOS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SALVADOR RODRIGUES DE BASTOS. Filiação: JOAO ROBERTO FERREIRA e FRANCISCA MARIA MENDES FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 15:00h.

CHRISTIANO JOSE GONCALVES, 50 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE GONCALVES e EVA BELONI DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 15:30h.

CIRLENE SOARES BUENO, 47 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: LUIZ SOARES e LEONILDA DO NASCIMENTO SOARES. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE (LONDRINA), sexta-feira, 30 de agosto de 2024.

CONCEICAO APARECIDA CAETANA DE AGUIAR, 67 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: SILVESTRE FRANCISCO DE AGUIAR e DORVALINA CAETANA DE AGUIAR. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 14:00h.

DAYSE DE SOUZA MESQUITA VARGAS, 61 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUIZ ANTONIO PATRIOTA VARGAS. Filiação: HELIO MARTTUS DE MESQUITA e JUREMA DE SOUZA CARVALHO MESQUITA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 31 de agosto de 2024 às 15:30h.

DIEGO RAFAEL QUEIROZ, 34 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: VALDECI ROSOLEM QUEIROZ e ZILDA APARECIDA RAFAEL QUEIROZ. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:30h.

ECLAIR STERNADT, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ILDEMAR STERNADT. Filiação: AGENOR GUILGEN e ALICE GRUBER GUILGEN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:30h.

EDGAR JOSE ZACARIAS ANDUJAR, 54 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: AMARILYS COROMOTO MEDRANO MORENO. Filiação: EVANGELISTO ZACARIAS CEDENO e TEODOSA ANDUJAR. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 17:00h.

ELSA SMANIOTO ALVES, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALMOR ANTONIO ALVES. Filiação: ELIAS SMANIOTO e AUREZINHA SMANIOTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 17:00h.

EURIDES GASPARIM, 84 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ERICA GASPARIM. Filiação: JOSE GASPARIM FILHO e TEREZA STIVAL GASPARIM. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 18:00h.

GALVAO DA ROSA GARCIA, 83 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ILSEN ELAINE MACIEL GARCIA. Filiação: LUIZ DA ROSA GARCIA e TERTULIANA DA ROSA MELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 17:00h.

GILDA DA SILVA AMARAL FOGACA, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FLORISVALDO LOPES DO AMARAL e SEBASTIANA DA SILVA AMARAL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 30 de agosto de 2024.

GISELLE KAREN LOCOMAN, 46 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: ANGELIN LOCOMAN e MARIA DE FATIMA MORAES LOCOMAN. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 30 de agosto de 2024.

IRENE VALENTE DE ALMEIDA E SILVA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO PEREIRA MATOS. Filiação: JOAQUIM VALENTE DE ALMEIDA e MARIA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 10:00h.

IZOE TEIXEIRA BELLO, 75 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: SERGIO ROBERTO DA CUNHA FERREIRA BELLO. Filiação: JURCELINO TEIXEIRA e PEDROLINA LEANDRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 14:00h.

JERRY RIBAS BHER, 57 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Cônjuge: NEUSA MARIA TAVARES BEHER. Filiação: SADY BEHER e DIVA RIBAS BEHER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 10:00h.

JOAO BERNINI FILHO, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO BERNINI e MARIA ROJA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 30 de agosto de 2024.

JOAO GONCALVES VIANA, 50 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: LONDOLFO GONCALVES VIANA e MARIA DE LOURDES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 10:00h.

JOSE ITAMAR OSELLAME, 65 ano(s). Cônjuge: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS OSELLAME. Filiação: SANTOS OSELLAME e VALSIR GUOLLO OSELLAME. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 11:00h.

JOSE OLANDA MARTINS, 77 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: IRANI ALVES MARTINS. Filiação: JOSE JOVELINO BENTO PEREIRA e MARIA OLANDA MARTINS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 30 de agosto de 2024.

LEONILDO ZONTA, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ELMARI CAROLINA BURBELLO ZONTA. Filiação: JOAO ZONTA e FAUSTINA JOSEFINA ZONTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 17:00h.

LORIVAL MICHALSKY, 89 ano(s). Profissão: ESCRITURÁRIO(A). Cônjuge: OLGA EVARISTO MICHALSKY. Filiação: IGNACIO MICHALSKY e ANGELICA MICHALSKY. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 11:00h.

LUCAS GABRIEL DA SILVA BENEDETTI, 4 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: LEANDRO CRISPIM BENEDETTI e ALINE APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL, sexta-feira, 30 de agosto de 2024.

LUIZ GONZAGA MAGALHAES TELES, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: JOAO TELES DE CARVALHO e TERESINHA MAGALHAES TELES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 11:00h.

MARIA APARECIDA DA SILVA PAULINO, 81 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: BENEDITO PAULINO. Filiação: JOSE RUFINO DA SILVA e ANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 11:00h.

MARIA CICHELA, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: PEDRO CICHELA e JULIA ZANETA CICHELA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 14:00h.

MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA SILVA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO DA COSTA DE OLIVEIRA e MARIA GERALDINA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 30 de agosto de 2024.

MARIA DE LOURDES BAPTISTA DE LIMA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CAURICY JOSE DE LIMA. Filiação: JOAO ALVES BAPTISTA JUNIOR e MARIETA PIOLI BAPTISTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 17:00h.

MARIA DE LOURDES SOUZA, 74 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: FRANCISCO FELICIANO DE SOUZA e JOANA FAGUNDES DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 14:30h.

MARIA LUCIA MARGOTTI, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ELOY MARGOTTI e HUNGRIA RISSATTI MARGOTTI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:00h.

MARIA VILMA DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ERNESTO MOREIRA DA SILVA e LEONICIA ANDREATO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 13:30h.

MAURA DA COSTA OLIVEIRA, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ANTONIO FRANCO DE OLIVEIRA. Filiação: MAURO ALVES DA COSTA e LEONICE KOBREN DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 30 de agosto de 2024.

MERVANY ANGELA DE SOUZA, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FERNANDO ALVARES. Filiação: OROZINO EMIGDIO DE SOUZA e GUILHERMINA ANNA DE SOUZA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 15:00h.

MILTON DE LUCIA, 66 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Cônjuge: MARIA BATISTA DA SILVA DE LUCIA. Filiação: ANTONIO DE LUCIA e MARIA CHIQUETO DE LUCIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 30 de agosto de 2024.

MOACIR PAULO CECHELLA, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CLAIR CECHELLA e AMABILE ZANETTA CECHELLA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 17:00h.

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, 49 ano(s). Profissão: TÉCNICO QUALIDADE. Cônjuge: CARLA FRANCINE PENTEADO DE OLIVEIRA. Filiação: LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA e EUGENIA GONCALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:30h.

PEDRO FEDEGER MELO, 24 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JORGE ANDRE MELO e FABIOLA FEDEGER MELO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 30 de agosto de 2024.

RAQUEL VERNECK LOPES, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: GILTON GONCALVES MAZZA. Filiação: MANOEL PEDRO LOPES e EZILDA VERNECK LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 09:00h.

REGINALDO BUCHOSKI, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANA LEONI BUCHOSKI. Filiação: LORETO AGUINALDO BUCHOSKI e NINA BUCHOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 15:00h.

SERGIO ALFREDO CORADIN, 70 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ALFREDO BELLINO CORADIN e IRMA MARIA BERNARDON CORADIN. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 14:00h.

SOLANGE BUENO TIMOTEO, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM BUENO TIMOTEO e DAVINA BUENO TIMOTEO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 10:00h.

SUELI DO ROCIO QUINTILIANO, 71 ano(s). Cônjuge: ANTONIO CARLOS QUINTILIANO. Filiação: CARLOS ZECLHYNSKI e ALICE CAMPOS ZECLHYNSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 29 de agosto de 2024.

TEREZINHA FAGUNDES KUSMAN, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO KUSMAN. Filiação: ANTONIO ALVES FAGUNDES e ANA MARIA PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:30h.

TEREZINHA SOCHER WALESKO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO WALESKO. Filiação: JOAO SOCHER e PAULINA CHENA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 09:00h.

THEREZA DO PRADO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ QUIRINO DO PRADO. Filiação: LUIZ MOCELIN e ETELVINA RENAULD MOCELIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 09:00h.

VALDIVINO MARTINS, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO MARIA MARTINS e MARIA DO BELEM MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 30 de agosto de 2024.

WILSON SIMAO GLODIS, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO FRANCISCO GLODIS e AURORA BERTOLIN GLODIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 30 de agosto de 2024.

