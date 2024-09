Obituário Curitiba; Lista de Falecimentos desta segunda-feira (09)

ACYR HONORIO, 89 ano(s). Filiação: FRANCISCO JOSE MARIA HONORIO e ALMERINDA HONORIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 11:30h.

ALDA DA PAIXAO LIMA, 79 ano(s). Cônjuge: DAVI FERREIRA DA PAIXAO. Filiação: LEONEL ELIAS DA PAIXAO e ALAYDE TEIXEIRA DA PAIXAO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 9 de setembro de 2024.

ALLYSSON DOS SANTOS DO NASCIMENTO, 29 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO e VERA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, segunda-feira, 9 de setembro de 2024.

ANTONIO EDISON CUNICO BACH, 73 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARIA CRISTINA BACH. Filiação: FRANCISCO BACH e MARIA AIDNEY CUNICO BACH. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 08:00h.

ARNO WOLTER, 90 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: KURT WOLTER e ILGA RITZMANN WOLTER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, segunda-feira, 9 de setembro de 2024.

BENIGNA GOMES MARTINS, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO GOMES e FLORENTINA DORNELES GOMES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 12:00h.

CLEUNICE XAVIER, 61 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: RICARDO FRANCISCO XAVIER e LAURINDA MARIA DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 15:00h.

CLEVERSON BENEDITO FERREIRA DA ROSA, 41 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: DANIELE CRISTINA ANTUNES NASCIMENTO. Filiação: LAUDIVAL FERREIRA DA ROSA e LINDARCI LAVANDOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 17:00h.

DAVI CIRILHO COUTINHO, 58 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: MIRIAN VALENTE COUTINHO. Filiação: EDEZIO COUTINHO e TERESA DE JESUS PINTO COUTINHO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 10:00h.

DERCY OZIRES DE ALMEIDA FOGACA, 90 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: LYGIA GONCALVES FOGACA. Filiação: LAURINDO ANTONIO FOGACA e JOVITA DE ALMEIDA FOGACA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 10:00h.

ELZA FARIAS DE OLIVEIRA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NAO CONSTA e MARIA DE LOURDES FARIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 09:00h.

EMILIA ALVES DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOAO ALVES DOS SANTOS e DEOLINDA BRIMER DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 14:00h.

FERNANDO GOMES DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: MECÂNICO AUTOMOTIVO. Filiação: JACQUES GOMES DOS SANTOS e NADIR GOMES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 10:00h.

FRUTUOZO AMERICO DA SILVA, 94 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: JOANA LOURENCO LUIZ. Filiação: MANUEL AMERICO DA SILVA e PETRONILIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 8 de setembro de 2024 às 16:30h.

GILMAR APARECIDO PAULA DE FREITAS, 49 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JOSE PAULA DE FREITAS e TEREZA NEVES DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 9 de setembro de 2024.

GLEISE REGINA SCHMIDT, 58 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: DANIEL SCHMIDT JUNIOR. Filiação: JAIR VICENTE URBANO e ZORAIDE SOARES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:30h.

HORACIO CANUTE DE LIMA, 72 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: TEREZA DE CARVALHO LIMA. Filiação: VICTOR CANUTE DE LIMA e JOVINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:00h.

ITACIR BEIJAMINI, 74 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: DOMINGOS BEIJAMINI e CARMOZINDA SOUZA BEIJAMINI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 17:00h.

JOSE NIVALDO DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: FLORISMA AST DOS SANTOS. Filiação: MANOEL CRISTOVAO DOS SANTOS e BERNARDINA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 15:15h.

JOSE OLIVIO CORNELIO, 69 ano(s). Cônjuge: MARIA APARECIDA CORNELIO. Filiação: SEBASTIAO LUIZ CORNELIO e MARIA DO CARMO CORNELIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 11:00h.

JOSE RENATO BUCHINSKI, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FLORIANO BUCHINSKI e LEOCADIA BUCHINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 15:00h.

LEOZINA VIEIRA GONCALVES, 85 ano(s). Profissão: MANICURE. Cônjuge: ALTEVIR DIOGO DOS SANTOS. Filiação: MANOEL VIEIRA GONCALVES e ALZIRA ARLINDA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 17:00h.

LINO BRANDAO FERREIRA, 91 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA OTILIA PINTO FERREIRA. Filiação: ANTONIO ALVES FERREIRA e MARIA ROSA BRANDAO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 8 de setembro de 2024.

LOURDES BALIOLI, 92 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: LUIZ BALIOLI e LUIZA BALIOLI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 8 de setembro de 2024 às 13:00h.

LUIZ CARLOS MACIEL, 61 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: VITOR DOMINGOS MACIEL e HILDA LOPES MACIEL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 8 de setembro de 2024 às 17:00h.

LUIZ MARCOS PEREIRA DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Filiação: LAURO PEREIRA DOS SANTOS e MARIA DA LUZ DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 9 de setembro de 2024.

MARIA BONETTE DE SOUZA, 85 ano(s). Filiação: HILARIO RIBEIRO BONETTE e ALICE LINHARES RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:00h.

MARIA DALVA DA SILVA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSMAR SILVA. Filiação: BASILIO JOSE DA SILVA e DEALTINA EMERENCIANA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:00h.

MARIA DE JESUS MORAIS CAPELLAZZI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LIVRE CAPELLAZZI. Filiação: MODESTO JUSTINO DE MORAIS e MARIA LUCIA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 8 de setembro de 2024 às 17:00h.

MARIA DE LOURDES DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EVANDRO PEREIRA DA SILVA. Filiação: JOAO BALDUINO PEREIRA e LECTICIA MARTINS PEREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 17:00h.

MARIA EVA ZENE SCHIER, 74 ano(s). Cônjuge: ILDEFONSO SCHIER. Filiação: PEDRO ZEVE SOBRINHO e CATHARINA TEIDER ZEVE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:00h.

MARIA GLAIS REIS, 85 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ARISTIDES DA SILVA REIS e ONIRA SILVA REIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 8 de setembro de 2024 às 16:30h.

MARIA JOSE ROMUALDO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM ROMUALDO. Filiação: GABRIEL VERESSIMO e AMBROSINA CANDIDA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 10:00h.

MARIA LOURDES SOUZA DE BRITTO FIORILLO, 69 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: LUIZ FELIPE FIORILLO. Filiação: SIDNEY DINIES DE BRITTO e CECILIA DE SOUZA BEZERRA. Sepultamento: CEMITÉRIO E CREMATÓRIO PARQUE CAMPOS GERAIS – P. GROSSA PR, segunda-feira, 9 de setembro de 2024.

MARINA IVETE MILESKI SALDANHA, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JULIO SALDANHA GONCALVES e FELICIA MILESKI SALDANHA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 09:00h.

MARLUCE AMOEDO MORENO, 84 ano(s). Profissão: BIOQUÍMICO(A). Filiação: RAIMUNDO EUSTORGIO SOARES CANTO e FRANCISCA GAMA DE AMOEDO CANTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:00h.

NEYDE THEREZINHA FERREIRA IAHN, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO FERREIRA e PHILOMENA PERUTO FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 14:00h.

NILZA TERESINHA DE OLIVEIRA, 74 ano(s). Profissão: GERENTE COMERCIAL. Cônjuge: EUGENIO BURG. Filiação: JOSE SOUZA DE OLIVEIRA e FLORENCA F D SILVA OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 18:00h.

OSCAR DE CHRISTAN, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VITORIO DE CHRISTAN e ANGELINA DE CHRISTAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 9 de setembro de 2024.

RUTH HESS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WALDOMIRO SOUZA FONSECA e ANNA CORDEIRO DA FONSECA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 11:30h.

SIRLEY ROSANGELA TOIGO VIEIRA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUCLIDES SOARES VIEIRA. Filiação: DEOLINDO TOIGO e UMBERLINA MARIA TOIGO. Sepultamento: MUNICIPAL, segunda-feira, 9 de setembro de 2024.

SIVAL SEIDEL, 60 ano(s). Cônjuge: GESELIA LIMA SEIDEL. Filiação: WENZEL SEIDEL e JUVILDES SEIDEL. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 10:30h.

SOPHIA STRASSACAPA DA SILVA, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ALEXANDRE DA SILVA e GIANNI VICTORIA STRASSACAPA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:00h.

SOPHIE DEMBISKI NICOLAU DOS SANTOS, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: RYAN JINKSS NICOLAU DOS SANTOS e MARCELA DEMBISKI NICOLAU DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, domingo, 8 de setembro de 2024.

WALTER PAULISTA DOS SANTOS, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DIRCEU PAULISTA DOS SANTOS e ORIZONTINA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:30h.

WEIMAR OSORIO DA FONSECA, 66 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: JUSSARA OECHSLER. Filiação: SERGIO OSORIO DA FONSECA e MARIA MARCINIAK DA FONSECA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 8 de setembro de 2024.

ZILNA TEIXEIRA KOPRIK, 96 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: MARIO BAHRY. Filiação: SALVADOR TEIXEIRA SOBRINHO e MADALENA TEIXEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 17:30h.

