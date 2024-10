Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba; Lista de falecimentos desta quarta-feira (02)

AGENOR FERRARI, 61 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: ANGELO FERRARI e ALMIDA FERRARI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 12:00h.

ALDORI DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: RODOLFO DOS SANTOS e ANTONIA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 16:30h.

ALTAIR RIBEIRO GOMES, 38 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ADAO RIBEIRO GOMES e MARIA ERNESTINA RIBEIRO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 2 de outubro de 2024.

ANA MARIA DE JESUS DE FARIAS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON DE FARIAS. Filiação: JOSE FRANCISCO BARBOSA e ANGELICA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 16:00h.

ANDERSON RODRIGUES SOUZA, 45 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IRMA REGINA SILVA SEIXAS SOUZA. Filiação: JOSE JULIA RODRIGUES SOUZA e MARIA JULIA RODRIGUES SOUZA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 16:30h.

ANTONIA ALVES DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: BOLIVAR DA SILVA e LEONOR CANDIDA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 21:00h.

AURIDIA MACHADO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ RENATO MACHADO. Filiação: SIMAO DE OLIVEIRA e SEBASTIANA MENDES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 2 de outubro de 2024.

CARMOSITA DE FRANCA AZEVEDO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FERREIRA DE AZEVEDO. Filiação: ANTONIO GERONIMO DE MATOS e EULINA DE FRANCA MATOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 11:00h.

CESAR DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: EDITE DE OLIVERA DOS SANTOS. Filiação: MIGUEL DOS SANTOS e VERONICA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 15:00h.

CLARICE APARECIDA QUADROS PEREIRA, 67 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: MARIA IZABEL QUADROS PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 14:00h.

DANIEL WIECZORKOWSKI, 49 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: DOMINIK WIECZORKOWSKI e LUIZA DONIAK WIECZORKOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 16:00h.

EDBURGA RIBEIRO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ITOR DA SILVA RIBEIRO. Filiação: PEDRO TRATTER e ANA TRATTER. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, quarta-feira, 2 de outubro de 2024.

EDSON FREITAS DE SOUZA, 59 ano(s). Profissão: FUNILEIRO(A). Filiação: ANTONIO DE SOUZA e NAIR FREITAS DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 17:00h.

EGON DUECK, 89 ano(s). Profissão: OUTORGADO. Cônjuge: AGATHE DUECK. Filiação: CORNELIUS DUECK e ERNA DUECK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 11:00h.

EULALIA DO VALLE MIRANDA, 84 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: AMILTOHON DE MIRANDA. Filiação: JOSE PEREIRA DO VALE e PAULA FABIENSKY. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 10:00h.

EZEQUIAS MASSANEIRO, 59 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: GIOVANA BATISTA SANTOS MASSANEIRO. Filiação: PEDRO MASSANEIRO e TEREZA NOGUEIRA MASSANEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 2 de outubro de 2024.

FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, 81 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LAZARA MARIA DE SOUZA. Filiação: FELICIO DOMINGUES PEREIRA e ANA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 13:00h.

HILARIO MORENO, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JOSIANE DO ROCIO RODRIGUES. Filiação: RAPHAEL MORENO e LUZA ELLES PENTEADO MORENO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 17:00h.

IRENE SANTANA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEDITA SANTANA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 09:30h.

IVAN GREGORIO KRZYZANOWSKI, 67 ano(s). Profissão: CONTROLADOR(A). Cônjuge: MARIA DA GLORIA PEREIRA KRZYZANOWSKI. Filiação: GREGORIO KRZYZANOWSKI e HELENA BAHL KRZYZANOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 14:00h.

IVANILDE GOBATO TELESCA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DOMINGOS CANEO TELESCA. Filiação: ARCISIO GOBATO e OTILIA LOCATELLI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 11:00h.

IVO PEREIRA, 75 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: FRANCISCO PEREIRA e JANDIRA CALOI PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 13:00h.

JAZONIR VIEIRA DA ROCHA, 71 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA. Filiação: JAZON VIEIRA DA ROCHA e MARIA MADALENA VIEIRA DA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 17:00h.

JORGE FELIPE DE LIMA, 87 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA POLINASKI. Filiação: PEDRO FELIPE DE LIMA e FRANCISCA DIAS DE SIQUEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 2 de outubro de 2024.

JOSE AGENOR SILVA, 54 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: AGENOR SILVA e VALDOMIRA FERRAZ SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 2 de outubro de 2024.

JOSE CARLOS APOLINARIO DE OLIVEIRA, 54 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA e ANALIA DOS ANJOS OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 14:00h.

JOSE CZAR, 89 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: MARIA GRUCZKOWSKI CZAR. Filiação: ANTONIO CZAR e MARIA CZAR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 17:00h.

JURACI ANTERIO DAS NEVES, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEDITO ANTERIO e ANESIA FEREIRA DAS NEVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 2 de outubro de 2024.

JURANDIR FERREIRA DA LUZ, 57 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: MARIA ALICE DOS SANTOS DA LUZ. Filiação: ARGEMIRO ALVES DA LUZ e DORINDA FERREIRA DA LUZ. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 17:00h.

LAURA BARA LEONI, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERGIO AUGUSTO LEONI. Filiação: HORACIO BARA e HELENA TESSEROLI BARA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 19:00h.

LAURICI BIONDO, 72 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUIZ BIONDO. Filiação: HONORATO DE OLIVEIRA e ERNESTINA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 14:00h.

MARIA AMELIA DA SILVA SANTOS, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NAUL MOREIRA DOS SANTOS. Filiação: NICOLAU PEREIRA DA SILVA e AMELIA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO CRISTO REDENTOR, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 09:00h.

MARIA CELIA BIANCHI MOREIRA, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO DA MAIA MOREIRA NETO. Filiação: LINO BIANCHI e MARIA CANDIDA BIANCHI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 17:00h.

MARIA DE LOURDES NOVAKOWSKI ARASZEWSKI, 76 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: CLEMENTE ARASZEWSKI. Filiação: THADEO NOVAKOWSKI e IOLANDA DE LIMA NOVAKOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 16:00h.

MARIA JOSE DE SOUZA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOVINOR RODRIGUES DE SOUZA. Filiação: JOSE MOREIRA DA SILVA e BENEDITA ELIDIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 10:00h.

NELSEN JAIR MACIEL CARDOSO, 37 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: NELSON MACIEL CARDOSO e ROSINHA DE FATIMA BARBOZA CARDOSO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 2 de outubro de 2024.

OTILIA DE AVILA LAURENTINO, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NERI BORGES LAURENTINO. Filiação: JOAO MANOEL DE AVILA e SIVIRIANA DA SILVA DE AVILA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 11:00h.

PEDRO BRANDALIZE, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: DINORAH CECILIA CARLOS BRANDALIZE. Filiação: JOSE BRANDALIZE e DIONIZIA BRANDALIZE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 10:00h.

RAIMILDE MARIA HORNUNG, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLAVIO HORNUNG. Filiação: PAULO HAMMERSCHMIDT e OTILIA HAMMERSCHMIDT. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL MARIENTAL, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 09:30h.

RAQUEL RODRIGUES LAUREDO, 57 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ELIAS MARQUES LAUREDO. Filiação: JOAQUIM JOSE e MARIA RODRIGUES JOSE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 09:00h.

REGINA LEINIG WANDERLEY, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JARROLD WEIGERT WANDERLEY. Filiação: ARTHUR LEINIG e EMILIA FARIA LEINIG. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 17:00h.

RENATO DE ARAUJO, 68 ano(s). Profissão: AGENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: JUREMA VAZ DE ARAUJO. Filiação: HEITOR DE ARAUJO JUNIOR e NELI VENTURA DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 14:00h.

RUTHE SCHMIDT DE OLIVEIRA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NABOR DE OLIVEIRA e ZILMA MARIA SCHMIDT DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 2 de outubro de 2024.

SEBASTIAO CARLOS ALVES SAMPAIO, 51 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO SAMPAIO e MARIA FRANCISCA ALVES SAMPAIO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 13:00h.

SHEILA RAFAELA DA SILVA, 40 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: AMILTON DA SILVA e ROSELY SANTOS DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 2 de outubro de 2024.

TERESA CRISTINA BRITO VOJCIK, 82 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: GALENO MARTINS BRITO e IRACEMA DE VILHENA CHAVES BRITO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 2 de outubro de 2024.

THEREZA BURDA ALEIXO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALGACYR ALEIXO. Filiação: PEDRO GRABARSKI e FILOMENA BURDA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TIETE, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 16:30h.

VALDEMAR STEGUE, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ZORAIDE LOPES STEGUE. Filiação: BENJAMIN STEGUE e MARIA NAIR DE LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 2 de outubro de 2024.

VALDOMIRA VIRGINIA SILVEIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DENEVAL JOSE VARGAS. Filiação: ANTONIO PEDRO SILVEIRA e VIRGINIA VICENCIA SILVEIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 16:00h.

ZENI APARECIDA DE ALMEIDA, 52 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: LAURO FERREIRA DE ALMEIDA e ILDA ROCHA DE ALMEIDA. Sepultamento: CEMITÉRIO XAXIM DE PALMITAL PR, quarta-feira, 2 de outubro de 2024.

