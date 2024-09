Obituário Curitiba; Lista de falecimento das últimas 24h

ADRIANO FERNANDES DA SILVA, 37 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: ASSIS FERNANDES e MARIA FERNANDES DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 17:00h.

ANTONIO AFONSO ROSA, 80 ano(s). Cônjuge: ROMILDA MARIA BUENO ROSA. Filiação: SEBASTIAO VIEIRA ROSA e ANA AFONSO ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 10:00h.

AURITA COSTA PRETI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GIULIO PRETI. Filiação: ANTONIO CARVALHO COSTA e ANTONIO CARVALHO COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.

CENIRA DE OLIVEIRA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OTACILIA DE OLIVEIRA. Filiação: HORACIO THEODORO DE ANDRADE e OTACILIA MIRANDA DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, quinta-feira, 19 de setembro de 2024 às 10:00h.

CLAUDINEIA DA SILVA, 26 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CALUDINEI FRANCISCO DA SILVA e ALAIR APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 18 de setembro de 2024.

DANIEL ROBERTO MELO, 55 ano(s). Profissão: PIZZAIOLO. Filiação: JOSE MELO e IRACEMA FARIAS MELO. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 11:00h.

DIOMIRA ROSSI DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AIRTON ALVES DE OLIVEIRA. Filiação: LUIZ ROSSI e DONALIA LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 14:00h.

DIVANIRA APARECIDA TABORDA DA ROCHA, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM JOSE DA ROCHA FILHO. Filiação: MILTON SILVEIRA TABORDA e MARIA CARRAO TABORDA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 16:30h.

EDUARDO ANTONIO FORTUNATO VICTOR, 27 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: HAROLDO DE MATOS VICTOR e SONIA DA SILVA FORTUNATO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 10:00h.

EMY MOURA RANK, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RANK. Filiação: JOAO DE MELLO MOURA e ADA VASQUEZ DE MOURA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 16:30h.

ENI PIMENTEL ANTUNES, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANICIO PEDROSO ANTUNES. Filiação: JOSE BATISTA PIMENTEL e ANATALINA DOS SANTOS PIMENTEL. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 18 de setembro de 2024.

FRANCISCO PEDRO, 94 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: JUSTINA PAULINA PEDRO. Filiação: BENEDITO PEDRO DOS SANTOS e ANTONIA DA CONCEICAO RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 15:00h.

GEORGINA LEAL DE AZEVEDO, 94 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: UNIGENITO DE AZEVEDO. Filiação: ALNALDO FERREIRA LEAL e PALMIRA DE ABREU. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 12:00h.

GUILHERME OLIVEIRA DINIZ, 29 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: RAIMUNDO AVELINO DINIZ e MARGARIDA APARECIDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA (CAMPINA GRANDE DO SUL), quarta-feira, 18 de setembro de 2024.

HELENA MACHADO DE SOUSA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO ALVES MACHADO e ROSA MARTINS DE SOUSA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIEN, quarta-feira, 18 de setembro de 2024.

IRAJA BUCH RIBAS, 85 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: OVIDIO BITTENCOURT RIBAS e THOSNELDE BUCH RIBAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 17:00h.

IRINEU GOMES DOS SANTOS NETO, 52 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: WANESSA GISLAINE MEIRELLES DOS SANTOS. Filiação: AGENOR GOMES DOS SANTOS e ADA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 17:00h.

ISAURA GONCALVES CHAGAS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO NEVES CHAGAS. Filiação: DIOLINDO GONCALVES e JULIA PENTEADO RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 13:09h.

ISOLI LOSI, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOSE LOSI. Filiação: ANTONIO RODRIGUES e ALICE PINTO RODRIGUES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, quarta-feira, 18 de setembro de 2024.

IVONE DA PAZ, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GALDINO GREGORIO DA PAZ e CALORINDA PEREIRA DE FRANCA DA PAZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 17:00h.

IVONI THAISEN DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JOAO MARIA PONCIANO (FALECIDO). Filiação: MARTIN THAISEN DOS SANTOS e OTILLIA GELLER THAISEN. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 18 de setembro de 2024.

IZABEL DA SILVA CELESTINO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONEL LESCHTENFELS CELESTINO. Filiação: FAUSTINO MARCELINO DA SILVA e LEOCADIA STEFFEN DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 09:30h.

IZOLDA VEIGA LIMA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL CARDOSO DE LIMA (FALECIDO). Filiação: THOMAZINO DA VEIGA e MARIA CARDOSO VEIGA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 10:00h.

JARCI ALVES DA SILVA, 96 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: EUNICE ALVES DA SILVA. Filiação: DAMASIO ALVES DA SILVA e MARIA MAIA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 17:30h.

JOAO DZIEWULSKI, 80 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA JURACI SCHUARTZ DZIEWULSKI. Filiação: ANA VOIDELLA DZIEWULSKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 09:00h.

JOAO SAY, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: IRIS SAY. Filiação: BASILIO SAY e ANNA SAY. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 15:00h.

JOAO VICTOR CAMARGO ANTUNES, 20 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: RICARDO ALEXANDRE ANTUNES e TASSIANA ASCIONE CAMARGO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 10:00h.

JOMAR FERNANDES GONCALVES JUNIOR, 43 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Cônjuge: CLAUDINEIA TIBURCIA FAVILE. Filiação: ADELAIDE INACIO GONCALVES e ADELAIDE INACIO GONCALVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 15:00h.

JOSEMARI DE MOURA CORREIA DOS SANTOS, 46 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIME PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: MARIA GERNA DE MOURA CORREIA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 18 de setembro de 2024.

LAUDENICE SOARES DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SIRLEI JOSE DA SILVA. Filiação: ENEDINO BARBOSA e LUZIA SOARES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 20:00h.

LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS, 98 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CONCEICAO MORAES DOS SANTOS. Filiação: MARCOLINA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO AREIA BRANCA DOS ASSIS, quarta-feira, 18 de setembro de 2024.

LUCIANO MARCOS DE FRANCA FARIA, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: TEREZINHA NUNES VENANCIO. Filiação: AMANTINO DE FRANCA FARIA e LIZETE BIENTINEZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 11:00h.

LUCIMAR DE OLIVEIRA RIBAS BELGROVICZ, 60 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SERGIO HENRIQUE BELGROVICZ. Filiação: OSMAR DE OLIVEIRA RIBAS e SUELI GLACE SCORSSATO RIBAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 16:30h.

MARCIO RODRIGO SOUSA, 46 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: PEDRO ANTONIO SOUSA e LEONIL TERESINHA NEPOMOCENO SOUSA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 11:00h.

MARIA DE LOURDES VIEIRA, 63 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: ALDO MANOEL VIEIRA e ERNESTINA ROSA VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 13:00h.

MARIA ISABEL GARCIA MIRANDA, 8 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: MARCELO AUGUSTO MIRANDA e MARIA CRISTINA GARCIA MIRANDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 18:00h.

MARIA LUZIA RAMOS DE OLIVEIRA, 62 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A) ADMINISTRATIVO. Filiação: CICERO RAMOS DOS SANTOS e BENEDITA AMERICO DE OLIVEIRA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 14:00h.

MARLY KMIECIK DE ANDRADE, 66 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOSE LUIZ MARCON DE ANDRADE. Filiação: JOSE KMIECIK e PAULINA KMIECIK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 10:00h.

MAYK TAUAN MACEDO ILHEO, 27 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MARCOS MARCAL ILHEO e MARIA DE LOURDES MACEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 16:30h.

NELITA FERRAZ DE MELLO SAUNER, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: OSMAR DE OLIVEIRA MELLO e ADELAIDE FERRAZ MELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 18 de setembro de 2024.

OSMARIO ALVES CARDOSO, 95 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: GEDALVA DE GOIS CARDOSO. Filiação: TOMAZ ALVES CARDOSO e LUCILIA ALVES CARDOSO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 14:00h.

RAQUEL DE OLIVEIRA MACIEL, 86 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ACIR JOAO TRIPPEL. Filiação: LAURO MACIEL DE OLIVEIRA e MARIA DE LOURDES MACIEL DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 17:00h.

RUBENS ERTHAL, 76 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: IRAIDES FRANCISCA ERTHAL. Filiação: ALBINO ERTHAL e NICE DE GRACIA PEREIRA ERTHAL. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 17 de setembro de 2024 às 20:00h.

SUSEANE AYRES CANDIDO DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EUZEBIO AUGUSTO. Filiação: WELCIDINO CANDIO DA SILVA e IZABEL AYRES CANDIDO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 18 de setembro de 2024.

VALDECIR FERREIRA, 51 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ZELINDA DE SOUZA. Filiação: SILVIO FERREIRA e MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 18 de setembro de 2024 às 17:00h.

ZILDA SOUZA CABRAL, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JAMIL CABRAL. Filiação: PAULO SOUZA e EMERITA DUARTE SILVA DE SOUZA. Sepultamento: CEMITERIO SANTA ESPERANCA – MORRETES/PR, quarta-feira, 18 de setembro de 2024.

