Addy de Souza Lopes, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Turibio de Souza e Celina Boneberg de Souza. Sepultamento ontem.

Airton Rodrigues de Oliveira, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Jorge Rodrigues de Oliveira e Jovita Coutinho Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ângela de Fátima Pauluk, 68 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Estanilau Pauluk e Rosa Lopes Pauluk. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Municipal Água Verde – 01.

Antônia Lopes do Nascimento, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Serafim Lopes e Benedita Lopes. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Resurreição//almirante Tamandaré.

Aracy de Carvalho Rabito, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adolfo Severo de Carvalho e Ana Augusta dos Santos. Sepultamento ontem.

Arteno Francisco dos Santos, 78 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Arcanjo Francisco dos Santos e Maria de Lourdes Barbosa. Sepultamento ontem.

Cândido Jeremias Fiuza, 29 anos. Profissão: mecânico. Filiação: João Flori Fiuza e Maria Helena Jeremias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cesare Bucaneve, 92 anos. Filiação: Salvatore Bucaneve e Maria del Corchio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Clemente Apolinário Landowski, 91 anos. Profissão: motorista. Filiação: Teófilo Landowski e Cecília Landowski. Sepultamento ontem.

Dennis Coromoto Castillo Rodriguez, 47 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juan Francisco Castillo Santamaria e Esteban Rosário Rodriguez. Sepultamento ontem.

Durval Souza Silva, 68 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Leonides Souza Silva e Germina Fernandes Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Cemitério Municipal Santa Cândida.

Edson Roberto Rocha, 56 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Jonas Rocha e Valdite Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Rondon/ (PR), saindo da Capela Municipal de Rondon/ (PR).

Edvaldo Barreto dos Santos, 63 anos. Profissão: madeireiro. Filiação: Sebastião Paulino dos Santos e Marina Barreto da Costa. Sepultamento ontem.

Edy Sebastiana Kuakoski Gordinho, 55 anos. Profissão: diarista. Filiação: João Kuakoski e Maria Santiago da Luz. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Jardim Paranaense / Boqueirão.

Eli Ribeiro da Silva, 39 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nelson Ribeiro da Silva e Jurema Ribeiro da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato / Tatuquara.

Esther Roncaglio, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Roncaglio e Julieta Roncaglio. Sepultamento ontem.

Euclides Carlin Filho, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Euclides Carlin e Dejanira Carlin. Sepultamento ontem.

Francisco Mauro da Cruz, 65 anos. Filiação: José Daniel da Cruz e Terezinha Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Georges Choueri, 86 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Stamati Choueri e Anna Frangoulis. Sepultamento ontem.

Jeferson Couto de Arruda, 55 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Sebastião Couto de Arruda e Dejanira Couto de Arruda. Sepultamento ontem.

Jhoony Luiz Ferreira de Souza, 32 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Paulo Sérgio Ferreira de Souza e Simone do Rocio Ferreira de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

João Antunes da Silva Filho, 74 anos. Filiação: João Sanches Antune e Maria Sanches Antunes. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

João Maria Scheffer, 90 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Pedro Scheffer e Onoria Nascimento Scheffer. Sepultamento ontem.

Joaquim dos Santos Pereira, 79 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: Emidio dos Santos Pereira e Senhorina de Jesus. Sepultamento ontem.

José Irineu Pereira, 61 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Emílio Fernadndes Pereira e Julina dos Santos Pereira. Sepultamento ontem.

José Luiz Camargo Belotto, 85 anos. Profissão: atendente farmácia. Filiação: José Belotto e Risoleta Camargo Belotto. Sepultamento ontem.

José Silveira Gonçalves, 54 anos. Filiação: João Maria Silveira Gonçalves e Tereza Czepula Gonçalves. Sepultamento ontem.

Josef Sedlmaier, 82 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Josef Sedlmaier e Anna Rembeck. Sepultamento ontem.

Karine Sayuri Oliveira da Rocha, 53 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Josmar Sottomaior de Oliveira e Dinah Kazuyo Kaimoto de Oliveira. Sepultamento ontem.

Lilinha Zeni Ribeiro, 84 anos. Filiação: Emílio Zeni e Carmela Fontana Zeni. Sepultamento ontem.

Luís Grebogi Neto, 53 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Grebogi e Isabel Rendaki Grebogi. Sepultamento ontem.

Luiz Fernando Marinhuck, 58 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Pedro Marinhuck e Olga Grischkowez Marinhuck. Sepultamento ontem.

Luiz Thomazini Machiavelli, 87 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Machiavelli e Ana Thomazini Machiavelli. Sepultamento ontem.

Manoel Kobachuk Filho, 79 anos. Profissão: ator. Filiação: Mnl Ferreira Kochauk e Edelvira Alves Kobachuk. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Marcelo Santeli Gumiero, 58 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Rinaldo Gumiero e Guiomar Santeli Gumiero. Sepultamento ontem.

Maria Ferreira, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geralda Ferreira. Sepultamento ontem.

Maria Rosa Grober, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Berbiano Rosa e Rosalina Berbiano Rosa. Sepultamento ontem.

Maristela Kalil de Macedo, 75 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Abrahão Kalil e Maria Rocha Kalil. Sepultamento ontem.

Noeli Terezinha Alaminha, 61 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Arnoldo Alaminha e Martha Alaminha. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Odilon Fonseca, 87 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Amazonas Ferreira da Fonseca e Natália de Siqueira Fonseca. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Orilde Tronco, 75 anos. Profissão: agente administrativo. Filiação: Alcides Tronco e Izaura Santos Tronco. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Cpaela 01 Municipal Santa Cândida.

Osmar Sanches, 69 anos. Profissão: segurança. Filiação: Maria Sanches. Sepultamento ontem.

Pierina Macagnan Galleazzi, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Macagnan e Maria Coconceli. Sepultamento ontem.

Ramez Mikhael Chamma, 93 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Mikhael Chamma e Jamileh Chamma. Sepultamento ontem.

Rosane de Fátima Gerber, 50 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulino Gerber e Erna Gerber. Sepultamento ontem.

Rosevaldo Fernandes, 62 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Carlos Martins Fernandes e Valdomira da Luz Fernandes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Sidnei Alves de Lima, 58 anos. Profissão: borracheiro(a). Filiação: Tarcilio Alves de Lima e Ana Maria do Rosário. Sepultamento ontem.

Tereza Tineu, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Floriza de Almeida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Thiago Luiz Rocha de Oliveira, 12 anos. Profissão: estudante. Filiação: José Luiz Antônio de Oliveiea e Lurdes Rocha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Tiago Moreira, 32 anos. Profissão: frentista. Filiação: Adriana Aparecida Moreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Valdemir Correa da Luz, 46 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Correa da Luz e Olivia do Espírito Santos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo de Assembleia de Deus- Rua Luiz Alberto Ferreira 1010 – Jardim Alto Campo Alto.

Vanderley Ribeiro dos Santos, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vicente Ribeiro dos Santos e Maria de Lourdes dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Veny Claro dos Santos, 64 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Antônio Claro Ds Santos e Hercilia Vieira dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela da Luz.

Vilma Silva de Novais Pereira, 51 anos. Filiação: Lourival Silva de Novais e Eurides José Novais. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo de local a ser designado.

Vilmar da Rosa, 70 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Domingos da Rosa e Campolina Soares dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Walfrido Gonçalves da Maia, 89 anos. Profissão: motorista. Filiação: Artur Gonçalves da Maia e Maria Rosa Soares de Chaves. Sepultamento hoje, Capivari, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Wilton César de Freitas, 44 anos. Profissão: segurança. Filiação: Alcides de Freitas e Genadi Ramalho do Nascimento. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Zilda Ferreira Peixoto, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Ferreira e Paulina Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo de Igreja Batista Bacacheri.

Zoraide de Lima Bueno, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antenor Fernandes de Lima e Maria Nair de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 do Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Você já viu essas??

Empreendimento Shopping de Curitiba anuncia expansão e integração com Parque Barigui Espetáculo no céu Esquadrilha da Fumaça em Curitiba: saiba quando tem show na capital Falta de segurança Furto inusitado revolta moradores de Curitiba: “não tem mais limite”