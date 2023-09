Andréa Pessoa de Paiva, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: Wilson Lopes de Paiva e Raimunda Ilza Pessoa de Paiva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 Municipal Santa Cândida.

Anita Sueli Mioni Fuga, 89 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Mioni e Clementina Busato Mioni. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Antônio de Souza Gomes, 91 anos. Profissão: motorista. Filiação: Francisco Manoel Gomes e Sebastiana Rosa Gomes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Benilda Henrique da Silva, 84 anos. Filiação: Cassiano Teixeira da Silva e Clarinada Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Nilopolis.

Bruna Sthefany Finger de Godói, 27 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Antônio Carlos de Godói e Julieta Cristina Finger. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto Satim, 45 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Valdelino Satim e Laudelina de Lourdes Satim. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Carlos Augusto Capellazzi, 62 anos. Filiação: Livre Capellazzi e Maria de Jesus Morais Capellazzi. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Onix.

Claudemir Santos Furtado, 11 anos. Filiação: Reinaldo Coimbra Furtado e Maria Pereira dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Claudete das Neves Boeira, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Ribeiro Rosa e Osvaldina Maria de Lima Rosa. Sepultamento ontem.

Edílson José Pinto, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Maria dos Santos Pinto e Lúcia Schuster Pinto. Sepultamento ontem.

Edson de Souza Alves Amorim, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Edivaldo Alves Amorim e Ivone de Souza. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Elvira Joly, 91 anos. Filiação: Antônio José Joly e Maria Beckert Joly. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Água Verde.

Erineu Merlin, 77 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Aldo Merlin e Therezinha de Jesus Clara Merlin. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano.

Erivelton Luiz da Silva de Oliveira, 21 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Erineu Luiz de Oliveira e Dalvina da Aparecida da Silva. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Francisco Vieira da Silva, 89 anos. Profissão: militar. Filiação: Emidio Vieira da Silva e Avelina Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 – Capela Municipal do São Francisco de Paula.

Geny Prado Caetano, 88 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Luiz do Prado e Anezia Vieira Machado. Sepultamento ontem.

Helenise do Rocio Manfredini, 65 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Darcy Manfredini e Ana Maria Manfredini. Sepultamento ontem.

Iris Furio Agio, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hermínio Furio e Isaura Vedovatti. Sepultamento ontem.

Jeanette Isolde Zullig, 75 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Max Zullig e Helga Voigt. Sepultamento hoje, Capela Luterana de Rio do Sul (SC).

Jeferson Gil Martins Quincas, 54 anos. Profissão: estofador. Filiação: Zelim Martins Quincas. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Igreja Católica N. S. da Paz – Boqueirão.

Jhony Lisboa Barbosa Buch, 24 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Clayton Barbosa Buch e Cleonice Lisboa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

João Batista Bento, 75 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Francisco João Bento e Filomena Carvalho Bento. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Jardim Paranaense//campo Mourão 470/alto Boqueirão.

João Jevzu Brozck, 72 anos. Profissão: impressor(a). Filiação: Stefan Brozck e Genoveva Brozck. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

João José Ferreira, 80 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Crizostomo Ferreira e Ana Maria de Jesus. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 do Municipal Água Verde.

Jorge Czelusniak, 70 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Augusto Czelusniak e Catarina Czelusniak. Sepultamento hoje, Cemitério Faxina – Sjp, saindo de Igreja Faxina – Sjp.

José Darci de Souza, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Teodoro Bino de Souza e Sebastiana Marinho de Souza. Sepultamento ontem.

José Onivaldo Braguin, 67 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: José Braguin e Ana Vitoretti. Sepultamento ontem.

José Vitalino Galvan, 96 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Ângelo Galvan e Elvira Dossiatti Galvan. Sepultamento hoje, Cemitério Botiatuva.

Josefa Alves da Silva, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Elioterio Alves e Francisca Batista de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Associação dos Moradores Vila Verde Cic.

Josefina Ogata, 90 anos. Filiação: Tsutao Minamida e Natsu Minamida. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela Central.

Leonilda Bestel do Nascimento, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Germano Bestel e Clementina Balles Bestel. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo de Igreja Assembleia de Deus.

Leonor Thereza Bonatto, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roberto Magrin e Luíza Magrin. Sepultamento ontem.

Lindamir Marlene de Sá, 81 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Luiz Bressan e Lídia Bressan. Sepultamento ontem.

Lindaura Soares Guilherme, 78 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Maria Soares Guilherme. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Unilutus.

Loyr Marcondes Sfier, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rachid Abdalle e Maria da Luz Mota. Sepultamento ontem.

Luiz Camargo, 73 anos. Filiação: José Mateus Camargo e Gasparina Cândida Pinta. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz Carlos Pereira, 72 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Luiz Salvador Pereira Filho e Maria Souza Pereira. Sepultamento hoje, Cemitério São Benedito / Paranaguá, saindo da Capela do Cemitério São Pedro / Pontal Parana.

Malvina Appel Schiavon, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Lacerda Appel e Elly Krebs Appel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria Eni Machado Lettrari, 78 anos. Filiação: Armandio Vieira Machado e Elzira dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Ivone de Jesus Alves Roque, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Pedro Alves e Maria Augusta do Carmo. Sepultamento ontem.

Maria Zelinda Pereira de Oliveira, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pereira Lima e Francisca Xavier Lima. Sepultamento terça-feira, 26 de setembro de 2023 às 10hh, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Marilene Eckel, 35 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Vandelino Eckel e Sirlei Terezinha Kojoroski. Sepultamento hoje, Cemitério Dona Francisca, saindo da Capela Dona Francisca.

Marilene Pereira da Costa, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pereira da Costa e Maria de Souza da Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida.

Marli Maria Zela Fracaro, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bento Zela e Ottilia Coelho Zela. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Misleine Niciak, 45 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Casemiro Niciak e Marlene Niciak. Sepultamento ontem.

Nair Martins da Silva, 71 anos. Filiação: Antônio Martins Nogueira e Laurentina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (S J dos Pinhais) Cemitério Parque Caminho do Ceu, saindo de Capela do Maracana.

Natalio da Silveira Ton, 84 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: João Ton e Amália da Silveira Ton. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Nativo Hermann, 77 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antônio Hermann e Sueli Lichtnow. Sepultamento ontem.

Nelson José da Luz, 72 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eugênio José da Luz e Adília Ferreira da Luz. Sepultamento ontem.

Neusa Cordeiro Bonetto, 95 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Francisco Alves Cordeiro e Dalva de Andrade Cordeiro. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Pietro Gabriel Grassi Day, 5 anos. Filiação: Dionathan Day e Francisleine Grassi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Rafael Monteiro da Cruz, 26 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Everaldo Leal da Cruz e Claudineia Monteiro. Sepultamento ontem.

Rute Ferreira de Moraes Oliveira, 54 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Antônio Ferreira de Moraes e Otacília Antunes Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sebastião Andrade do Nascimento, 71 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Mariano Lemes do Nascimento e Rosa Lima do Nascimento. Sepultamento ontem.

Sueli Gomes, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Corina Gomes. Sepultamento ontem.

Vanderlei de Lara, 44 anos. Profissão: eletricista. Filiação: João Ribeiro de Lara e Zelina Maria Dziubate. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cemitério Municipal Santa Luzia, saindo da Capela Santa Luzia.

Vicente Nabosni, 72 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: João Nabosni e Rosália Krupa Nasbosni. Sepultamento ontem.

Zenil Ribeiro, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Pereira da Silva e Theodora Farias. Sepultamento ontem.

