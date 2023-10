Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário deste domingo (08)

Adayr Scheffer Lopes, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Scheffer e Magdalena de Siqueira Scheffer. Sepultamento ontem.

Adelaide Pires Enes, 80 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Manoel Alves Pires e Cacilda Alves Pires. Sepultamento ontem.

Adonias Braz de Godói, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Paulo Braz de Godói e Jeronima de Souza Godói. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Guaruja CascavelPR.

Aladir Rogério Rodrigues Matos, 78 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Enedino Rodrigues Matos e Matilde Andrade Rodrigues. Sepultamento ontem.

Amauri Taborda de Queiroz, 37 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Rosa de Queiroz e Maria Luíza Taborda de Queiroz. Sepultamento hoje, Cemterio de Adrianopolis, saindo de Calpela Municipal de Adrianopolis.

André dos Santos, 36 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Jamil dos Santos e Maria dos Santos Silva. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo de Barracão PiraquaraPR.

Carina Veiga Taborda, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: José da Cruz Veiga do Prado e Maria Gonçalves Ribeiro. Sepultamento ontem.

Carlos Allan Santos de Oliveira, 33 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Carlos Alberto de Oliveira e Sônia dos Santos. Sepultamento ontem.

Célia Martins Tosta, 68 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Jaoquim Martins Tosta e Francisca Morais Tosta. Sepultamento ontem.

Celita Ferreira, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo Ribeiro Ferreira e Carmelita Alvarez Ferreira. Sepultamento ontem.

Cleide Mateus Bueno de Jesus, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pereira Bueno e Luzia Mateus Bueno. Sepultamento ontem.

Cristiane Andreia Andrade Almeida, 41 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Odorico Andrade e Maria de Lourdes Pereira dos Santos Andrade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal de Tijucas do SulPR.

Davi Roseno Sancao, 43 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Antônio Roseno Sancao e Maria Lourdes da Rocha Sancao. Sepultamento ontem.

Derval Nunes da Rosa, 77 anos. Profissão: aerofotogrametria. Filiação: Dario Nunes da Rosa e Iracema da Cunha Nunes. Sepultamento ontem.

Edison Luciano da Silva, 49 anos. Filiação: Marcos da Silva e Maria Camilo da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Leão de Juda.

Elza Aparecida da Silva Carvalho, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio da Silva e Maria Trindade da Silva. Sepultamento ontem.

Ersilino da Silva Santos, 67 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Manoel dos Santos e Leonor da Silva Santos. Sepultamento ontem.

Flora Paiva, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Durcilio Batista e Margarida Batista. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Pien, saindo de Igreja. Ev. Assembleia de Deus em Pien,PR.

Francisca Rufino de Freitas, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Onasio Augusto e Antônia Augusto. Sepultamento ontem.

Francois Dobignies, 80 anos. Profissão: artista. Filiação: Jean Dobignies e Suzanne Dobignies. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Gustavo Suchoronczek Oliveira, 3 anos. Filiação: Fernando Mugnol de Oliveira e Andreia Suchoronczek. Sepultamento ontem.

Henryk Wladyslaw Tomaszewski, 76 anos. Profissão: musico. Filiação: Wladyslaw Tomaszewski e Antônia Tomaszewski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Abranches, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Isaltino José de Cristo, 84 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Lourenço José de Cristo e Dolarinda Angelina de Cristo. Sepultamento ontem.

Ivo Balestra, 68 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Arcanjo Balestra e Djanira Pereira Balestra. Sepultamento ontem.

Izaura Carneiro Martins, 86 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Sebastião dos Santos Carneiro e Benedita Carneiro. Sepultamento ontem.

João Miguel Fortes Garcia, 79 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Fortes Cobo e Maria Garcia Baristeves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Osasco Colombo.

Joaquim Alexandre Ruda, 3 anos. Filiação: Edilberto José Ruda e Viviane Ivanes de Matos Ruda. Sepultamento ontem.

José Carlos Cordeiro da Silva, 63 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: José Cordeiro da Silva Filho e Antônia Ferreira do Nascimento Cordeiro. Sepultamento ontem.

José Hilton Paulino, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Francisco Paulino Neto e Maria Conceição de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Eixo Sul , Alm Tamandaré PR.

José Luiz Lourenço Machado, 84 anos. Profissão: soldador. Filiação: Júlia Lourenço Machado. Sepultamento ontem.

José Ricardo da Silva, 38 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: José Geraldo da Silva e Maria de Lourdes Geraldo da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Juliano Gomes Chaves Freitas, 33 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Júlio Odenir Freitas e Roseli Terezinha Gomes de Chaves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Leoli Veiga Russi, 79 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Delpino dos Santos Veiga e Leocadia Gomes Veiga. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz Carlos Erdmann, 59 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Orlando Erdmann e Eraci Erdmann. Sepultamento ontem.

Luiz Natal Pocebon, 61 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Pocebon e Zenilda Miranda Pocebon. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Luiz Ukan, 79 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Teófilo Ukan e Antônia Ukan. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Maria Aparecida Nelos da Silva Caldas, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Antero da Silva e Francisca Nelos da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo.

Maria Ignez Gequelim Biczkowski, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio Gequelim e Maria Bonato. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Maria Porcelli Ramos, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alberto Porcelli e Guilhermina Eugenia da Cunha. Sepultamento ontem.

Maria da Luz Lurdinha Urbanetz, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Baptista Berno e Maria Berno. Sepultamento ontem.

Marilena Burak, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arlindo de Souza e Balbina de Souza. Sepultamento ontem.

Matilde Lima da Luz, 37 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Lauro Lima da Luz e Laurita Aparecida Oliveira da Luz. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Mauro Cezar Muchal Dambroski, 49 anos. Profissão: motorista. Filiação: Zeno Dambroski e Maria Inêz Muchal Dambroski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de São Mateus do Sul.

Michel Casagrande, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Dorival José Casagrande e Ana Calabrez Casagrande. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Orlando Bueno de Morais, 89 anos. Profissão: guardião. Filiação: Marcelino Bueno de Morais e Elvira Alves Quirina. Sepultamento ontem.

Ozeni da Silva Patrocinio, 85 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Zacarias Pereira da Silva e Raimunda Maria de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela Santa Cândida.

Paulo Francisco Costa, 58 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Antônio Gilberto Costa e Natália de Conto Costa. Sepultamento ontem.

Pedro de Bastos Alves Filho, 80 anos. Profissão: soldador. Filiação: Pedro de Bastos Alves e Ana Maria Lopes Alves. Sepultamento ontem.

Raquel Amália de Matos da Silva, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paschoal Bailao de Matos e Maria Queiroz de Matos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Renato Pissaia, 71 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Jorge Pissaia e Maria de Lurdes Franca Pissaia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Rivail dos Santos Marques, 48 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Eduarod Soares Marques e Maria Edit dos Santos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

Rozalina Bressan Ribas, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Bressan e Dozolina Bressan. Sepultamento ontem.

Saara Alves Ribas, 89 anos. Filiação: Edmundo de Almeida Ribas e Euzinia Alves Ribas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Salete Borges da Silva, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Borges e Cordolina Miranda Pinheiro. Sepultamento ontem.

Sandra Maria Goulart, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio dos Santos e Luzia Mesquita dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 Boqueirão Curitiba (PR).

Santina das Almas Bastos, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Beato de Bastos e Francisca Alves de Bastos. Sepultamento hoje, Rio da Varzea – Quitandinha (PR), saindo da Capela Rio da Varzea Quitandinha (PR).

Tereza Ripka Padilha, 76 anos. Filiação: José Ripka e Maria Ripka. Sepultamento hoje, Mato Branco, saindo da Capela Quitandinha.

Vidalina Sawulski Rates, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Sawulski e Marta Lewandowski. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Boa Vista.

Wanderlei Vosniak, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Bruno Vosniak e Amália Guerreiro Vosniak. Sepultamento ontem.

