Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário deste domingo (05)

Abnel Marques, 76 anos. Filiação: Lázaro Antônio Marques e Merenciana Marques. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 4 Cemitério Municipal da Água Verde CuritibaPR.

Alfredo Rabelo da Silva, 52 anos. Filiação: Júlio da Silva e Verônica de Lima e Silva. Sepultamento ontem.

Álvaro José Homan, 60 anos. Filiação: Bolossoavo Homan e Ana Kula Homan. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Amazino Maia de Jesus, 83 anos. Filiação: Clemencia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Ana Rosa Chiquiti, 53 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Luiz Chiquiti e Vitória Bandeira Santos. Sepultamento ontem.

Ari Pedro Filipim, 62 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Edwino Filipim e Cecília Filipim. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Benedito Ismael de Oliveira, 65 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Joaquim Martins de Oliveira e Maria de Loudes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Benjamin Linhares Chaviuk, 1 anos. Filiação: David Valdir Chaviuk Fagundes e Samantha Ferreira Linhares Fagundes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo de Campo Largo da Roseira.

Diva Camargo Ribas Durigan, 88 anos. Filiação: Durval Ribas e Hermínia Camargo Ribas. Sepultamento ontem.

Djalma Costa Teixeira, 93 anos. Filiação: Djalma Teixeira e Esmeralda Costa Teixeira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Edson Luiz da Silva, 64 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Pedro Nairdo da Silva e Maria Zeni da Silva. Sepultamento ontem.

Emílio Siqueira Pitta, 80 anos. Profissão: ator. Filiação: Álvaro João Pitta e Geny Siqueira Pitta. Sepultamento ontem.

Fernando Klug, 61 anos. Profissão: engenheiro(a) mecânico. Filiação: Reinaldo Klug e Sophia Klug. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Município de Tomazina (PR), saindo da Capela Municipal de Tomazina.

Geovani Alex Miranda Gonçalves, 28 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Altevir José Gonçalves e Iracema Miranda. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo de Cemitério Sede Almirante Tamadadte.

Gildo Lourenço de Faria, 76 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Alberto Lourenço de Faria e Donatila Clarinda Barbosa. Sepultamento ontem.

Graziela Thais Teixeira, 22 anos. Profissão: aprendiz. Filiação: Júnior Teixeira e Andreia Padilha. Sepultamento ontem.

Ilzi Massolin Simioni, 86 anos. Filiação: Vitório Massolin e Ilia Massolin. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Cemitério Municipal Água Verde.

Inês Moreto Homenhuck, 84 anos. Filiação: Pedro Moreto e Vergínia Marostica. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Iraci Smychniuk Camillo, 60 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Demétrio Smychniuk Filho e Catarina Gadomski Smychniuk. Sepultamento ontem.

João Maria da Silva, 79 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Jorge Chagas da Silva e Emília dos Santos Silva. Sepultamento ontem.

Juarez Ferreira da Costa, 91 anos. Filiação: João Ferreira da Costa e Jandyra Ferreira da Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo de Memorial Luto Curitiba- Sala Manacá.

Lauzin Paulo da Silva, 44 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Vicente de Paulo Silva e Geralda Moreira da Silva. Sepultamento ontem.

Lourenço Padilha de Souza, 95 anos. Filiação: Francisca Amélia de Souza. Sepultamento ontem.

Luigi Ferrante, 1 mes(es). Filiação: Ricardo Dias Ferrante e Anne Voss. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Machado do Nascimento, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Batista Machado e Maria da Conceição Machado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo de Associação de Moradores do Barreirinha.

Marildo Domingues dos Santos, 41 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Domingues dos Santos e Izabel Alves Alixandre dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Pien, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Paulo Rodrigues dos Santos, 49 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Pedro Rodrigues dos Santos e Helena da Luz dos Santos. Sepultamento ontem.

Pedro Ademir da Silva, 55 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Luiz Silva e Maria da Luz Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Pedro Amantino Carvalho, 73 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Pedro Carvalho e Magdalena Amoscosvisk Carvalho. Sepultamento hoje, da Faxina, saindo de R. Carlos Kusma,01 Faxina – São José dos PinhaisPR.

Plinio de Carli, 84 anos. Profissão: engenheiro(a) mecânico. Filiação: Ângelo Miguel de Carli e Virgínia Mafessoni de Carli. Sepultamento ontem.

Rita Maria Zarichen, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Zarichen e Saverina Szkudlarex Zarichen. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Sílvio José Teixeira, 80 anos. Filiação: Manoel Teixeira e Bruneta Teixeira Mansani. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Cemitério Municipal da Água Verde CuritibaPR.

Suely Moncalves Rocha, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elpidio Alve Moncalves e Palmira Miranda Moncalves. Sepultamento ontem.

Targina de Jesus, 70 anos. Filiação: Olívio Gonçalves de Freitas e Olivia Martins da Cruz. Sepultamento ontem.

Terezinha da Silva Sgoda, 81 anos. Filiação: José Caetano Saraiva e Cezanita da Silva. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Valmir de Lima, 52 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Pedro Miguel de Lima e Evani de Lima. Sepultamento ontem.

Vicente Parapinski, 60 anos. Filiação: Vitório Parapinski e Angelina Lubina Parapinski. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

