Novo MINI John Cooper Works estará nas 24 Horas de Nürburgring

Os entusiastas da MINI e os fãs do automobilismo aguardam ansiosamente a estreia do aguardado novo MINI John Cooper Works. Ele está programado para fazer sua primeira aparição nas 24 Horas de Nürburgring deste ano, uma das corridas de resistência mais difíceis do mundo, desafiando os pilotos e as equipes a conquistarem o icônico Nürburgring-Nordschleife durante uma exaustiva batalha de um dia de velocidade, habilidade e confiabilidade.

O totalmente novo MINI John Cooper Works a gasolina, camuflado com um design especial criado pela Equipe de Design da MINI, homenageia os icônicos esquemas de cores vermelho e branco utilizados nos clássicos Mini nas competições de automobilismo da década de 1960.

O totalmente novo MINI John Cooper Works marca um momento significativo no compromisso da MINI com a inovação, sem esquecer sua herança. A totalmente nova linha MINI John Cooper Works, desenvolvida para estender os limites de velocidade e agilidade, estará disponível tanto em versões a gasolina quanto elétricas.

Como um aceno à histórica vitória do Mini Cooper S no Rallye Monte Carlo de 1964, há 60 anos, o carro de corrida ostenta um logotipo distintivo “37” que comemora esse triunfo histórico. Este emblema é uma homenagem à rica tradição da MINI nas competições de automobilismo.

O Novo MINI John Cooper Works #317 será inscrito pela equipe privada de corridas de Nürburg, Bulldog Racing, e competirá na categoria SP 3T.

Com o nome de “MINI John Cooper Works PRO”, o carro de corrida MINI Twin-Power Turbo representa a perfeita fusão do icônico design e confiabilidade da MINI com a experiência comprovada nas pistas da Bulldog Racing.

À medida que cresce a expectativa por sua estreia, os fãs da MINI e os entusiastas do automobilismo podem esperar uma exibição inesquecível das capacidades do totalmente novo MINI John Cooper Works nas 24 Horas de Nürburgring deste ano, que ocorrerão de 1 a 2 de junho de 2024. (Foto: MINI/Divulgação).