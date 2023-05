Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta terça-feira (30)

Adriana Obrzut, 41 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Celso Obrzut e Lídia Paulina Obrzut. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Agnez Wolf Hirt, 92 anos. Profissão: preparador(a). Filiação: Carlos Wolf e Anna Fuchs. Sepultamento hoje, Lageado dos Martins.

André Rodrigues, 47 anos. Profissão: motorista. Filiação: Izabel Rodrigues. Sepultamento ontem.

Antônio João Gonçalves, 67 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Virgílio Gonçalves e Maria José Gonçalves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Alto Boqueirão.

Benedito Ferreira de Andrade, 84 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Jacinta Ferreira de Andrade. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo de Jardim Osasco.

Cecília Panka Filus, 101 anos. Filiação: João Panka e Bronislava Panka. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Cícero Graciano, 67 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Reynando Graciano e Basilita Graciano. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Daidya de Lourdes Godinho Zornig, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Armando Braga Godinho e Graziella Martins Godinho. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Edson da Silva, 50 anos. Filiação: Virgilino Antônio e Enedina Peixoto da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemterio Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Egon Batista dos Santos, 42 anos. Filiação: Uriel dos Santos e Raquel Batista dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Egon Henrique Kubersky, 35 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Lidio Kubersky e Ivandira Pires Kubersky. Sepultamento ontem.

Erick Luan dos Santos, 18 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Maria de Fátima dos Santos. Sepultamento ontem.

Fabiano da Cunha, 47 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Maria Tereza da Cunha. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Francisco de Paiva Lima, 78 anos. Filiação: Joaquim de Paiva Lima e Luíza Bezerra de Araújo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Evangélica Assembléia de Deus.

Frida Paula Kaehler, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Max Richter e Ida Richter. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Gustavo Henrique Ferreira Silva, 25 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Wagner Moreira da Silva e Maria José Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Varzelandia Minas Gerais, saindo da Capela Municipal de Varzelandia Minas Gerais.

Heloisa de Souza Valente, 13 anos. Filiação: Cláudio Roberto Valente e Naiara Rosa de Souza Valente. Sepultamento hoje, Cemitério Bateias (Campo Largo), saindo de Igreja Casa de Bênção.

Inah Schembergue, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Schembergue e Durvina Ramos Schembergue. Sepultamento ontem.

Ivone Szesz Kaiser, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hamilton Szesz e Roza Iede. Sepultamento ontem.

Jaildo Firmino, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Firmino e Maria Martins Firmino. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Memorial Luto Curtiba Sala Manacá Curtiba.

Jair Jorge de Siqueira, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: Jorge de Siqueira e Clarita de Siqueira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Santa Ana – Almirante Tamandaré -PR.

Joana Foltran Vidolin, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arcangelo Foltran e Luíza Foltran. Sepultamento hoje, Colônia Faria, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

José Fernandes, 73 anos. Profissão: taxista. Filiação: João Fernandes e Francisca Simões Fernandes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

José Paulo Zanoello, 66 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Vilmo Zanoello e Emília Tereza Brumetto Zanoello. Sepultamento ontem.

Josemar Costa Ambrosio, 83 anos. Profissão: gerente. Filiação: Pedro Ambrosio e Edi Costa Ambrosio. Sepultamento ontem.

Josenilza Paiva Cunha, 78 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Cunha e Nilza Paiva Cinha. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Soa Benedito de ParanguaPR.

Judite Cibin Braga, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Baptista Cibin e Aparecida Nogueira Cibin. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela da Funerária Gomes de Itaperucu PR.

Kielsio dos Santos, 29 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Calos dos Santos e Sandra da Aparecida Chaves. Sepultamento ontem.

Leonice Bonifácio dos Santos, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Saturnino Bonifácio e Nadir da Silva Bonifácio. Sepultamento ontem.

Levi Agostinho Nadolni, 73 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Estanislau Nadolni e Adelaide Bisinelli Nadolni. Sepultamento ontem.

Lídia Marinhuck Homechen, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estefano Marinhuck e Paulina Jalen Marinhuck. Sepultamento ontem.

Lurdes Mangi da Silva, 61 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Basílio Mangi e Maria Mangi. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Manuela Zari Matsunaga, 1 anos. Filiação: Cristiano Martins Matsunaga e Priscila Lima Zari Matsunaga. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Jardim da Paz.

Marcelo Alves Dantas, 39 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: Antônio Pedreira Dantas e Idalina de Moraes Alves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Maria Mazur, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Mlenek e Tecla Mlenek. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01.

Maria Neide Xavier, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Xavier e Francisca da Silva Xavier. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Maria da Silva Correa, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lutero Derio Correa e Isabel da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Cemitério Municipal da Água Verde CuritibaPR.

Moacir Ribeiro, 82 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Luiz Venâncio Ribeiro e Idalina Vaz Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Moizes Albuquerque, 74 anos. Profissão: militar. Filiação: Honório Albuquerque e Sebastiana Cordeiro Albuquerque. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim da Saudade em Porto União Sc, saindo da Capela Jardim da Saudade de Porto União – Sc.

Neide Teixeira da Silva, 69 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Ananias Martins Teixeira e Augusta Villa Teixeira. Sepultamento ontem.

Osório Gonçalves da Maia, 103 anos. Profissão: motorista. Filiação: Evaristo Gonçalves da Maia e Maria de Oliveira Maia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Paulo Sérgio dos Santos, 64 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Eneide Fangueiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Pedro Domingos Gemin, 78 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Pedro Antônio Gemin e Deolinda Alves Gemin. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo de local a ser designado.

Robson Carlos Rodrigues do Nascimento, 40 anos. Profissão: gerente comercial. Filiação: Mariana Rodrigues do Nascimento. Sepultamento ontem.

Ronaldo de Oliveira Ramos, 53 anos. Profissão: embalador(a). Filiação: Raimundo Ramos e Isabel Oliveira de Araújo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Jesus Cristo dos Últimos Dias CuritbaPR.

Rubens Tavares, 77 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Tavares e Sebastiana Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Solange Adamoski de Souza, 42 anos. Profissão: do lar. Filiação: Esaf Adamoski e Antônia Kologi dos Reis. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela São Camilo.

Sueli Pansolin Nogueira, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Pansolin e Tereza de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Tereza Vitek Jansen, 81 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Evaristo Vitek e Estanislava Vitek. Sepultamento ontem.

Valmir Martins, 59 anos. Profissão: motorista. Filiação: Durval Tomé Martins e Durvalina de Paula Martins. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo de Bom Jesus dos Passos – Piraquara.

Vanessa Alves Taborda, 12 anos. Profissão: estudante. Filiação: Rodolfo Rodrigo Matias Taborda e Laura Marques Alves Ruella. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Zacarias Antônio Mangini, 85 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Carlos Mangini e Josephina Baratieri. Sepultamento ontem.

Zulma Paulini Molina, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Sperandio Paulini e Elza Costa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!