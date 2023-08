Alice Fast, 89 anos. Filiação: Pedro Friesen e Maria Friesen. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja Ev. Irmaos Menonitas.

Amália Antonina Araújo, 95 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ladislau Obrzut e Helena Obrzut. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Irati, saindo da Capela Irati.

Anderson Luís Pereira, 47 anos. Profissão: segurança. Filiação: Antônio Aramis Pereira e Leoni do Rocio Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Celestino Smieguel, 80 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Romão Smieguel e Marta Smieguel. Sepultamento ontem.

Darci Bento de Azevedo, 79 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco Inácio de Azevedo e Sebastiana Inácio de Azevedo. Sepultamento ontem.

Denise Maria Schwartz Franca, 52 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Ademar Sebastião Schwartz e Anita Schwartz. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Campestre, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Edna Gomes Pereira, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Rodrigues Gomes e Ana de Souza Gomes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Vaticano Curitiba.

Eloa Waltrick Ramos, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Deoclecio Ferreira da Silva e Graciolina Wlatrick. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Elvira Tuleski, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Marthaus e Helena Filla Marthaus. Sepultamento ontem.

Gerceria Dutra Raymundo, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ignácio Dutra e Juliana Machado Dutra. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Gilmar Ribeiro do Vale, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Oscar Ribeiro do Valle e Marlene Helena do Valle. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Hilario Martinhak, 50 anos. Profissão: motorista. Filiação: Júlio Martinhak e Ana Martinhak. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Ilda Maria Volpe, 71 anos. Profissão: comprador(a). Filiação: Augusto Povrozinik e Antônia Povrozinik. Sepultamento hoje, Capela Rio das Pedras / Guarapuava, saindo da Capela Santa Cruz / Guarapuava.

Ione dos Santos Ferreira, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ubaldino Gonçalves dos Santos e Carolina de Souza Santos. Sepultamento ontem.

Ivo Siqueira, 64 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Cristiano Siqueira e Teresinha Antunes Siqueira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

João Maria Munhoz Cardoso, 74 anos. Profissão: madeireiro. Filiação: Emílio Munhoz Cardoso e Rosalina Teixeira de Lima. Sepultamento ontem.

José Alcimar de Souza, 60 anos. Filiação: Eronildes Bezertra de Souza e Maria Freitas de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 do Santa Cândida.

José Belfort Magalhães, 96 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Álvaro Magalhães de Araújo e Izabel Pirtes da Luz Magalhães. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

José Cláudio Barbosa, 55 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Luiz Barbosa e Antônia Aparecida Cavalheri Barbosa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Monte das Oliveiras/pinheirinho.

José Luiz Iubel, 65 anos. Profissão: supervisor(a) segurança. Filiação: José Francisco Iubel e Marilha Iubel. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

José do Carmo Matos, 58 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: José Corbel de Matos e Geralda Maria Vitor. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Mortuária Jardim Graziela Almirante TamandaréPR.

Júlio Cordeiro Ribeiro, 76 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Ribeiro e Estefanina Cordeiro. Sepultamento ontem.

Jurandi Dias Vieira, 74 anos. Filiação: Vicente Dias Vieira e Emereciana Maria Vieira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Deus É Amor CICCuritibaPR.

Juvenal Barros de Souza, 80 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Juvêncio Barros de Souza e Maria de Lurdes dos Santos. Sepultamento ontem.

Laura Castilho, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Castilho Martins e Olga Sonvesso. Sepultamento ontem.

Manoel Alves de Almeida, 78 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Maria Alves de Almeida. Sepultamento ontem.

Marcelo Ghignone da Luz, 62 anos. Profissão: tradutor(a). Filiação: Ovídio Taborda da Luz e Elea Gilda Ghignone da Luz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria Joana de Jesuz Rodrigues, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Euclides Domingues de Almeida e Antônia Maria de Jesuz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Vilela da Silva, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oscar Badeca da Silva e Maria Vilela de Oliveira. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos.

Matheus Henrique Bittencourt, 28 anos. Profissão: estudante. Filiação: Felipe Francisco Bittencourt e Vera Lúcia Cmiel Bittencourt. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Mortuária Municipal Concordia Sc.

Milton Bento Victorino, 84 anos. Profissão: motorista. Filiação: Bento Luiz Victorino e Rosalina Correa Victorino. Sepultamento ontem.

Neide Guimarães Pinto, 85 anos. Profissão: esteticista. Filiação: Raymundo Costa e Maria Adelaide. Sepultamento ontem.

Odette Vilas Boas Zanardini, 94 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Clodomiro Passos Vilas Boas e Gesuina Centofanti Vilas Boas. Sepultamento ontem.

Odília Borges Gonçalves, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Borges de Carvalho e Francelina José de Oliveira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Ressureição Almirante TamandaréPR.

Pedro Renato de Freitas Taborda, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Leonardo de Freitas Taborda e Maria Dolores Taborda. Sepultamento ontem.

Reginaldo Machado, 84 anos. Profissão: gerente. Filiação: Hilario Machado de Lima e Celedonha Palazuelo Machado. Sepultamento ontem.

Sérgio Manoel Carneiro da Silva, 61 anos. Filiação: Francisco Carneiro da Silva e Maria Sousa da Silva. Sepultamento ontem.

Sílvio de Jesus Ribas, 29 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Lindolfo Prestes Ribas e Maria de Jesus Cordeiro dos Santos. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul (PR), saindo da Capela de Rio Branco do Sul.

Sirlene Kmiecik Cunha, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Kmiecik e Hilda Maria Kmiecik. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Terezinha de Jesus, 83 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Porcina Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Vera Maria Beler Colle, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ari Beler e Vera Medeiros Beler. Sepultamento ontem.

Yara do Rocio Toniolo Arruda, 77 anos. Filiação: Aristides Bernardino Toniolo e Nair Correia Toniolo. Sepultamento ontem.

