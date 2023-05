Alcino Antônio Folle, 81 anos. Profissão: motorista. Filiação: Benevenuto Folle e Pierina Forcellini. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Campina Grande do Sul, saindo da Capela Santa Mônica (Campina Grande do Sul).

Alisson dos Santos, 25 anos. Filiação: Jair dos Santos e Eliane Fernandes Maia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônio dos Santos Lourenço, 65 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Abílio Antônio Lourenço e Prazeres dos Santos Lourenço. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Cap Nossa Senhora do Carmos – Rua Monte das Oliveiras 260- Curitiba -PR.

Boaventura Domingues Boeira, 85 anos. Profissão: técnico. Filiação: João Francisco Boeira e Maria Firmina de Souza. Sepultamento ontem.

Carlos Eduardo Cheute, 42 anos. Profissão: desenhista. Filiação: Ari Lourenço Cheute e Jussara Maria Braga Cheute. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 Cemitério Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Clarinda Aparecida Ribeiro de Morais, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lurdes Ferraz dos Santos. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato – Tatuquara.

Diego da Rosa Ribas, 39 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Pedro Alves Ribas e Mirtis Rosa Ribas. Sepultamento ontem.

Elena Kiyoko Takaya, 69 anos. Filiação: Yoshio Tanaka e Matsue Takaya. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – 01 São Francisco de Paula.

Elias Aparecido de Camargo, 71 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Manoel Antunes de Camargo e Malvina Maria da Conceição. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Eliede Castanho Mendes, 56 anos. Profissão: assistente social. Filiação: Adail Farias Mendes e Alda Castanho Mendes. Sepultamento ontem.

Emerson Jorge Santos Thur, 67 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Carlos Thur e Zeny Santos Thur. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Luto Curitiba.

Emília Mochinski Quilo, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Mochinski e Vitória Mochinski. Sepultamento hoje, (Balsa Nova) Cemitério do Bugre, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Eva Alves, 90 anos. Filiação: Ana dos Santos. Sepultamento hoje, (Campo do Tenente) Cemitériomun.de Campo do Tenente(PR), saindo de Igreja em Ribeirao Vermeho.

Hary Eugênio Junghans, 93 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Kurt Junghans e Martha Junghans. Sepultamento ontem.

Hernani Cordeiro de Souza, 37 anos. Profissão: motorista. Filiação: Esmael Cordeiro de Souza e Dinacir Catarina de Lima Souza. Sepultamento ontem.

Inêz Luiz Congrossi, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Verissimo Pinto e Alzira Luiz Pinto. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Municipal de Paranaguá PR.

Ivete de Lara Maltaca, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Frederico Maltaca e Erminia Campari de Lara. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

João Pedro Marcelino, 92 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Marcelino de Oliveira e Constância Januária do Rosário. Sepultamento ontem.

Joaquim Elias Duarte, 81 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Elias Duarte e Maria de Lourdes Duarte. Sepultamento ontem.

José Antônio Valentin Filho, 71 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Antônio Valentin e Nadir Mendes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 – Municipal São Francisco de Paula.

José Borges Karlson, 59 anos. Filiação: Ascendino Borges Karlson e Alzira Pinto Karlson. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz.

José Francisco Matias, 58 anos. Filiação: Alfredo Matias e Catarina dos Santos Matias. Sepultamento sexta-feira, 19 de maio de 2023 às 09:30h, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Laides da Rosa, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Rodrigues de Lima e Vitalina Ribeiro de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lenisia Andrade, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Andrade e Olivia Cândida de Jesus Andrade. Sepultamento ontem.

Leonardo Mai Gonçalves, 9 anos. Profissão: estudante. Filiação: Davi Galdino Gonçalves e Jucilene Mai. Sepultamento hoje, (Campo do Tenente) Cemitériomun.de Campo do Tenente(PR), saindo da Capela Santa Sara Campo do TenentePR.

Leonilda Luzia dos Santos, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Cardoso Bueno e Laurinda Franco Cardoso. Sepultamento ontem.

Leonor Ribeiro Wianoski, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Generoso Ribeiro e Maria Pires. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01.

Lúcia Faglioni Benach, 83 anos. Profissão: esteticista. Filiação: Felisberto Faglioni e Maria Aparecida Delegreso Faglioni. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Marcos Henrique Claudino, 53 anos. Filiação: Oscalino Claudino e Benedita dos Santos Claudino. Sepultamento sexta-feira, 19 de maio de 2023 às 9hh, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Maria Madalena Manasczek, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Hilario Ribeiro e Alice Rodrigues Ribeiro. Sepultamento ontem.

Maria Zezi Falavinha Gusso, 87 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Alipio de Melo Falavinha e Maria Rosa Dalazuana Falavinha. Sepultamento ontem.

Maria de Bonfim Halinski, 54 anos. Filiação: Antônio de Bonfim e Tereza de Lima Bonfim. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Mário Guimarães, 58 anos. Filiação: Hermenegildo Ccandido Guimarães e Maria dos Santos Guimarães. Sepultamento ontem.

Marly Amaral de Almeida, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dalmo Camargo Amaral e Ruth Amaral. Sepultamento ontem.

Michelina Silveira Marafigo, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luíza Silveira. Sepultamento ontem.

Olívio Pereira da Costa, 87 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Henrique Pereira da Costa e Robertina Pereira da Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Pedro Ronaldo Kolisnick, 77 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Estephano Kolisnick e Gladys Mauro Kolisnick. Sepultamento ontem.

Raimundo Cornélio de Oliveira, 92 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Cornélio Vieira da Silva e Rosa Lima Alves de Oliveira. Sepultamento ontem.

Romário Biss, 88 anos. Filiação: André Biss e Margarida Brustolim. Sepultamento ontem.

Sebastião Martins Teixeira, 76 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Onofre Martins Teixeira e Antônia Rodrigues. Sepultamento hoje, São Pedro Porto União, saindo da Capela Bela Vista Porto União.

Sílvio Pacheco dos Santos, 60 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Alberto Pacheco dos Santos e Maria Parolin dos Santos. Sepultamento ontem.

Solano Pires Swarowsky, 68 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Ervino da Glória Swarowsky e Maria da Glória Pires. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Tereza Cararo Kotovicz, 82 anos. Filiação: Verônica Jankoski Cararo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo de São João Batista.

Tetsuo Miyamoto, 73 anos. Filiação: Satoshi Miyamoto e Shizuko Miyamoto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

