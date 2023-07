Adejair Fernandes da Cruz, 58 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Aderbal Fernandes da Cruz e Almerinda Maria Fernandes da Cruz. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela da Luz em Curitiba,PR.

Alaide Arminda da Cunha, 84 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: João Januario da Cunha e Arminda Lucinda da Cunha. Sepultamento ontem.

Alice Daros, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Urbano Menegusso e Santa Menegusso. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Carmen da Conceição Prevedello, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Dallecane e Hilda Neri Dallecane. Sepultamento ontem.

Cassilda Pedroso, 61 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Laudilino Marinho e Deolora Agner Marinho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cecília Negreli, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Blaskiewicz e Catharina Blaskiewicz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Dellio Marodin, 97 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Pedro Marodin e Cláudia Fontanive Marodin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Donei Carlos de Assis Teixeira, 79 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Ari de Assis Teixeira e Zelinda de Assis Teixeira. Sepultamento ontem.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta terça-feira (04)

Edwiges Maravalhas, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Wykrota e Marcelina Wykrota. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Eliton dos Santos, 23 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Zenilda dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Evaldina Prodlik, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leopoldo Cristofolini e Maria Cristofolini. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Unilutus.

Heitor Américo Rodrigues, 12 anos. Filiação: Helton Antônio Rodrigues e Adena Américo. Sepultamento ontem.

Iara Raquel da Graça Torres Pereira Girardon, 74 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Eduardo Albuquerque Torres Pereira e Carolina da Graça Torres Pereira. Sepultamento ontem.

Ismael Marciano de Paiva, 80 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: João Vilas Boas de Paiva e Maria do Espírito Santo. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Isolina Burato, 78 anos. Profissão: telefonista. Filiação: Antônio Burato e Prascede Bernardini Burato. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Ivanira da Cruz Nogueira, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Alves da Cruz e Ângela Dissenha da Cruz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

João Maria Macedo da Silva, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Francisco Macedo e Maria Francisca da Silva. Sepultamento ontem.

João Pedro Vieira Castro, 0 minutos. Filiação: Carlos Alberto Castro Júnior e Anne Caroline Vieira Alves. Sepultamento ontem.

José Manoel Gernet, 76 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Lourisvaldo Gernet e Isaura Gernet. Sepultamento ontem.

José Marques da Silva, 76 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Francisco da Silva e Anna Marques da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Jovenal Guilherme de Souza, 85 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Clemente Guilherme de Souza e Fidelzina Vilaronga de Souza. Sepultamento ontem.

Lauro Miguel Maciag, 79 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Miguel Maciag e Helena Maciag. Sepultamento quarta-feira, 5 de julho de 2023 às 11hh, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Onix Vaticano.

Luiz Batista da Costa, 81 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Batista da Costa e Vicentina Jesuína de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marcos Trida Alves, 50 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: José Alves Filho e Aparecida Trida Alves. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Maria Aparecida da Rosa Schultz, 58 anos. Profissão: telemarketing. Filiação: Maria Rosa. Sepultamento ontem.

Maria Correa dos Santos, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Correa da Silva e Adelina Vieira. Sepultamento ontem.

Maria Helena Zavadski, 9 horas. Filiação: Jenifer Aparecida Zavadski. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência.

Maria Lass, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tedoro Peteropski e Paulina Peteropski. Sepultamento ontem.

Maria Mendes de Faria, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Annanias Mendes Camillo e Maria da Silva Camillo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo de Igreja Batista Bairro Cajuru CuritibaPR.

Maria de Jesus de Freitas, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Baptista dos Santos e Horacia Borges dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja Evangélica Visão Missionaria – Cajuru.

Maycon de Oliveira Santos Rodrigues, 23 anos. Filiação: Marcelo Coelho Rodrigues e Maria de Oliveira Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela da Associação de Moradores Comunidade São Rafael.

Moacir José dos Santos, 86 anos. Profissão: segurança. Filiação: Antônio José dos Santos e Maria Rosa da Conceição. Sepultamento ontem.

Normali Gracia do Amaral, 85 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Paulo Picarski e Elidia Martha Urban Picarski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Abranches, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Abranches.

Olerinda Lara da Silva, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Floriano de Lara e Cecília Ribeiro de Jesus. Sepultamento ontem.

Otávio Oliva Silva, 41 anos. Profissão: dentista. Filiação: Otávio Avelino da Silva e Eliane Oliva Avelino da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Água Verde.

Praxedes Lipnharski, 95 anos. Filiação: Ângelo Smaniotto e Rosa Danielli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Rosendo Ferreira Filho, 82 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Rosendo Ferreira e Márcia Guasque Ferreira. Sepultamento ontem.

Sebastiana Ferreira Gonçalves, 85 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Xavier Ferreira e Maria de Paula Xavier. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Jardim Ipe.

Verci Marlene Heymowski, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Meireles e Juvelina Meireles de Lima. Sepultamento ontem.

Vito Américo Ferro, 78 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Ferro e Maria Carmela Anzoli Ferro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Waldecir Garcia, 70 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Manoel Garcia e Erondina Ferreira. Sepultamento ontem.

