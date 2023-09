Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta sexta-feira (1º)

Agracia de Fátima Moraes, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alderico Emiliano de Morais e Tereza da Roza Morais. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de local a ser designado.

Amadeu Telles Leme, 71 anos. Profissão: musico. Filiação: Domingos Ferreira Lemes e Anice Telles Lemes. Sepultamento hoje, (Almirante Tamandaré) Paroquial Colônia Antônio Prado, saindo da Capela do Paroquial Colônia Antônio Prado (Almirante Tamandaré).

Anair Olinda Chinasso, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Baptista Cordeiro e Ubaldina Baptista Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Igreja Batista Independente Portão.

Antônio Dario Cordeiro da Cruz, 63 anos. Filiação: Aníbal Cordeiro da Cruz e Clementina Cordeiro da Cruz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Antônio Wasilkoski, 77 anos. Profissão: mecânico. Filiação: André Wasilkoski e Rosa Wasilkoski. Sepultamento ontem.

Arlindo Afonso da Silva, 74 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebastião Afonso da Silva e Rosa Afonso da Silva. Sepultamento ontem.

Ayla Calda Pinheiro, 1 mes(es). Filiação: Ayres Pinheiro Neto de Paula e Ângela Silva Tupy Caldas. Sepultamento ontem.

Brunislao Caetano de Souza, 77 anos. Profissão: construtor civil. Filiação: Messias Caetano e Clarinda Joaquina de Souza. Sepultamento ontem.

Carlos Augusto Gasparin, 85 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: André João Gasparin e Amália Marach Gasparin. Sepultamento ontem.

Dilma Ghedin de Souza, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adão Ghedin e Olinda Niero Ghedin. Sepultamento ontem.

Dirlei Machado de Oliveira, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Deminisio Machado e Dolorinda Maria do Pilar. Sepultamento ontem.

Donaire Gasparelo Becker, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gumercindo Gasparelo e Filomena Gasparelo. Sepultamento ontem.

Edemir José Ramos, 55 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: Napoleão Pedro de Ramos e Floriana Ramos. Sepultamento ontem.

Elzi Baran, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio José de Souza e Júlia Inácia César. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Ernesto Antunes, 81 anos. Filiação: Avelino Antunes dos Santos e Paulina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Associação de Moradores Vila Zumbi.

Eugênio Rodrigues Carneiro, 83 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Eugênio Batista Carneiro e Brasilice Rodrigues Carneiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Fátima Cruz Neves, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Cruz Neves e Alice de Souza Neves. Sepultamento ontem.

Francisco Morilha Neto, 61 anos. Filiação: Armando Morilha e Leniza Paula Guimarães Morilha. Sepultamento ontem.

Fulvio de Poli, 80 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Beniamino de Poli e Tullia Rigo de Poli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Germiria Ricardo dos Santos, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Livino Ricardo dos Santos e Maria Feliciana dos Santos. Sepultamento ontem.

Gerson Toshihide Suzaki, 63 anos. Filiação: Tosio Suzaki e Hanaco Suzaki. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 4 Cemitério Municipal da Água Verde CuritibaPR.

Gilmar Santana Profeta, 37 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Juscelino dos Reis Profeta e Zélia Oliveira de Santana. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Igreja Petencostal Filadelfia.

Ienina Lokoski Antoniuk, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Basílio Lokoski e Helena Lokoski. Sepultamento ontem.

Ignez Hyczy do Nascimento, 85 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Hyczy e Aracy Araújo Hyczy. Sepultamento ontem.

Ilda dos Santos de Franca, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Alves Batista e Candinha dos Santos Batista. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Leão de Juda Cajuru Curtiba.

Ismael Nogueira, 92 anos. Filiação: João Nogueira e Maria Nogueira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Jair Ivasco, 66 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Antônio Ivasco e Olinda Genario Ivasko. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Jair Teixeira de Faria, 54 anos. Profissão: manobrista. Filiação: José Teixeira de Faria e Eliza Carvalho de Faria. Sepultamento ontem.

João Cardoso Filho, 66 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Cardoso e Anna Maria Tornesi Cardoso. Sepultamento ontem.

João Wanat, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Wanat e Ângela Jaraczeski. Sepultamento ontem.

João dos Santos Godois, 78 anos. Profissão: servente. Filiação: Aristides Cordeiro de Godois e Clementina Feliz dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Caminho do Céu (S.j.pinhais).

José Luís Manicka, 49 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Albino Ignácio Anicka e Maria Manicka. Sepultamento ontem.

José Rossa Mazur, 79 anos. Filiação: Antônio Mazur Sobrinho e Maria Rossa Mazur. Sepultamento hoje, Cemitério Paroquial de Campo Magro, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.

Lauredi Dias de Pontes, 85 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Benedito Dias de Pontes e Olímpia Campolim dos Santos. Sepultamento ontem.

Laurinete de Souza Batista, 45 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José de Souza Batista e Maria da Silva Batista. Sepultamento ontem.

Lauro Zacchi, 58 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Mauro Zacchi e Carminella D Ângelo Zacchi. Sepultamento ontem.

Lilmar Rocha de Figueiredo, 64 anos. Filiação: Dilermando Moreira de Figueiredo e Osleni Bueno da Rocha. Sepultamento ontem.

Luiz Conversani Ribeiro de Souza, 68 anos. Profissão: grafico. Filiação: Manoel Robeiro de Souza e Pierina Conversani de Souza. Sepultamento ontem.

Manoel da Silva Correa, 74 anos. Filiação: João Batista Correa e Antônia Pinheiro da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Campinhos Tunas do Parana PR, saindo de Assembleia de Deus Tunas do Parana PR.

Manoel dos Santos, 81 anos. Profissão: barbeiro. Filiação: José Abdias dos Santos e Felícia Abdias dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Assembleia de Deus Campina Grande do Sul PR.

Maria Carmelita Godinho, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco José da Silva e Anna Nunes da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Maria Isabel Machado, 86 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Isabel Correa. Sepultamento ontem.

Maria Rosa Correia, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônia Rosa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Maria Ursulina da Silva, 80 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Luzia Gomes da Silva. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes da Silva e Silva, 65 anos. Filiação: João José da Silva e Maria do Socorro da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Comunitária Bairro Novo / Sitio Cercado.

Natália Maria Walesko, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Kulik e Maria Skora Kulik. Sepultamento ontem.

Nilson Locovictz, 55 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Antônio Locovictz e Zilda Lessak Locovictz. Sepultamento ontem.

Nivaldo do Rasario, 65 anos. Filiação: Valéria do Rosário. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Norberto Rolim, 101 anos. Filiação: Manoel Ignácio Rolim e Austrilia Agostinho de Quadros. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Osmar da Silva, 43 anos. Filiação: João da Luz da Silva e Elza Pessatti da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Catalia Santa Terezinha – Pinheirinho.

Raimundo João de Sousa, 61 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: João Bernanrdo de Sousa e Maria Ana de Sousa. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal Boqueirão – 02 Boqueirão.

Regina dos Santos, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Machado da Silva e Maria José Machado da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Mortuária Santa Quitéria Curtiba.

Rubens Antônio Buttner Júnior, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Rubens Antônio Buttner e Diva Souza Buttner. Sepultamento ontem.

Rudi José Bays, 67 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Edvino Bays e Erica Bays. Sepultamento ontem.

Tânia Mara Tartara, 60 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: João Mário Tartaro e Edna Romana Stange Tartara. Sepultamento ontem.

Valdair Francisco Fernandes, 57 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Alcides Fernandes da Costa e Maria Glória da Silva. Sepultamento ontem.

Valéria Martinello da Silva, 32 anos. Profissão: do lar. Filiação: Zilmar Lúcio da Silva e Tosca Evelina Martinello. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 Cemitério Municipal da Água Verde CuritibaPR.

Valquíria da Silva do Nascimento, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vadi da Silva e Carolina das Chagas Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

