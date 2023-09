Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta sexta-feira (15)

Adolfo Serino dos Santos, 79 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: João Maria Gonçalves e Doralice Goetter. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Afonso Bressan Filho, 85 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Afonso Bressan e Olga Ribeiral Bressan. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano.

Alberto Teodoro da Silva, 91 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Pedro Teodoro da Silva e Maria Augusta de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Alecio de Paula, 87 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Olinda Luíza de Paula. Sepultamento ontem.

Alexandre Machado Viscao, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Alglacir Viscao e Nilceia Aparecida de Castro Machado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de MarmeleiroPR, saindo da Capela Comunitária do Uberaba.

Álvaro Gomes da Silva Júnior, 63 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Álvaro Gomes da Silva e Terezinha Siqueira Marques da Silva. Sepultamento hoje, Memorial Recife, saindo de Memorial Recife Pe.

Alysson Saibert, 27 anos. Profissão: motorista. Filiação: Paulo Sérgio Saibert e Maria da Luz Saibert. Sepultamento hoje, Cemitério Taquari dos Polacos Ponta Grossa PR, saindo da Capela Nossa Senhora Aparecida Ponta Grossa PR.

Anderson José Donato dos Santos, 36 anos. Filiação: Angelino Donato dos Santos e Sueli Gonçalves dos Santos. Sepultamento hoje, Ribeirinha Cerro AzulPR, saindo da Capela da Ribeirinha Cerro AzulPR.

Antônio da Silva, 66 anos. Profissão: servente. Filiação: Joaquim da Silva e Josefina Silveira Pires. Sepultamento ontem.

Antônio dos Santos, 86 anos. Filiação: Brásílio Padilha e Benvinda do Santos. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Mortuária da Lapa PR.

Aorilho Elias Farias, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Maria Elias Farias. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Carlos Cruzeta, 75 anos. Filiação: Luiz Cruzeta e Angelina Bailo. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Ferraria, saindo da Capela Luto Curitiba.

Celso Patzlaff, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: Osvaldo Oscar Patzlatt e Alma Augusta Patzlaff. Sepultamento ontem.

Cláudia Lestersul da Silva, 41 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cláudio Luiz da Silva e Cleuza Battaiello de Oliveira. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Cláudia Maria Maranhão Dantas Loureiro, 59 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Danilo José Loureiro e Ieda Alaide Maranhão Loureiro. Sepultamento ontem.

Cleverson Matozo de Barros, 43 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Acir Matozo de Barros e Célia do Rocio de Faria Barros. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul (PR), saindo de Cemitério Municipal de Rio Branco do Sul PR.

Dione Kuczkowski, 63 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Ludovico Kuczkowski e Cecília Grabowski Kuczkowski. Sepultamento ontem.

Eldita Rosa da Silva, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arcebino José da Silva e Maria Madalena da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Eloina Ferreira de Lima, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rufino Ferreira e Maria Galdina Ferreira. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela Municipal Bom Jesus Ferraria.

Félix Lopata, 65 anos. Profissão: tesoureiro(a). Filiação: João Lopata e Sofia Lopata. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Helena Baciuk, 98 anos. Filiação: Aleksandre Kurmicz e Nádia Kurmicz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Ilse Berghahn Schaefer, 91 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Alfredo Gustavo Berghahn e Olivia Berghahn. Sepultamento ontem.

João Attilio Bahr, 94 anos. Profissão: juiz de direito. Filiação: Gumercindo Bahr e Floriana Goreski Bahr. Sepultamento ontem.

José Bernardino da Silveira Sobrinho, 77 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Izaltino Bernardino da Silveira e Vergínia Lovato da Silveira. Sepultamento ontem.

José Vilson Correia de Moura, 74 anos. Filiação: Antônio Correia de Moura e Maria Correia de Moura. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Josefa Cruz da Silva, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio da Cruz e Joana Maxima da Cruz. Sepultamento ontem.

Joventino Dias Paes, 83 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: José Dias Paes Júnior e Joana Natalina Dias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Júlio César Rodrigues, 71 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: José Rodrigues e Aurora Machado Rodrigues. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Capela Frei Miguel.

Kadige Feres Messmar Carnasciali, 68 anos. Filiação: Ali Messmar e Anice Jamil Aboulhosem Messmar. Sepultamento ontem.

Lauro Kuzeratski, 70 anos. Filiação: João Kuzeratski e Ana Kuzeratski. Sepultamento hoje, (Quitandinha) CemitérioMunicipal de Quitandinha (PR), saindo de Capela da Funerária.

Lirian Regina Lugo Costa, 57 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Dorival Lugo Sorace e Etelvina Costa Sorace. Sepultamento ontem.

Loir José Soares de Franca, 60 anos. Profissão: mecânico industrial. Filiação: Francisco Valdemiro de Franca e Avanir Soares. Sepultamento ontem.

Luciano Cândido Fortes Ferraz, 69 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Elza Fortes Ferraz e Elza Fortes Ferraz. Sepultamento ontem.

Luzia Queiroz Teixeira Coelho, 92 anos. Filiação: Antônio Joaquim Alves Teixeira e Ermelinda Rosa Gonçalves Teixeira. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Marcos Veles, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Domingos Veles Filho e Dirce Azevedo Veles. Sepultamento hoje, Cemitério Vila Euclides São Bernardo do Campo Sp, saindo da Capela do Cemitério Vila Euclides São Bernardo do Campo Sp.

Maria Elaine Azambuja, 82 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Maria Francisca Azambuja. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo de Sala Ipe Luto Curitiba.

Maria Eulália de Jesus Duarte, 56 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Francisco Alves Duarte Filho e Cecília de Jesus Miranda Duarte. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela O1 Cemitério Municipal do Boqueirão.

Marina Caldas Rocha, 91 anos. Filiação: Agnelo Riberio Caldas e Judith Rodrigues Caldas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – 02 Santa Cândida.

Nestor Luís Brenner, 82 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Affonso Nestor Brenner e Alzira Kummer Brenner. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Neusa Torres de Amarins, 88 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Arthur de Oliveira Torres e Elza Augusta Torres. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Nicolau Balabuch, 78 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Basílio Balabuch e Ana Balabuch. Sepultamento ontem.

Norli do Rocio Vieira, 70 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Arthur Carvalho e Maria José Bissi Carvalho. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Oriali Stella, 94 anos. Profissão: ferramenteiro(a). Filiação: Bortolo Stella e Maria Stella. Sepultamento ontem.

Pedro Antônio Waltrick, 64 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Norberto Waltrick e Elga Blunck. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 Cemitério Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Pedro Schnaider Correa da Silva, 1 mes(es). Filiação: Marcelo Rogério Schnaider e Rafaela Janaina da Silva. Sepultamento ontem.

Rossini Rodrigues Garcia, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: Abenino Ribeiro Garcia e Ana Maria Rodrigues Garcia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Cascavel PR, saindo da Capela da Acesf em Cascavel -PR.

Ugo Cerantola, 77 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Giovanni Cerantola e Antonietta Tonin. Sepultamento ontem.

Wilhelm Walter Baumeier, 63 anos. Profissão: engenheiro(a) eletricista. Filiação: Wilhelm Baumeier e Joareza Baumeier. Sepultamento ontem.

Zilda Braga da Cunha, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Augusto de Amorim e Maria Helena Braga de Amorim. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

