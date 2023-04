Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta sexta-feira (07)

Alan Patrick Manicka, 46 anos. Profissão: assessor(a) comercial. Filiação: Antônio Manicka e Jussara Tereza Dias Manicka. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Ana Clara Goinski Santos, 18 horas. Filiação: Helivelton Leocádio da Luz dos Santos e Karina Gil Goinski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba).

Ana Paula Cruz Ramos, 54 anos. Filiação: Mário Henrique da Cruz e Luzia Camargo Cruz. Sepultamento ontem.

Antônio Szychta, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Roberto Szychta e Apolônia Szychta. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Barbara Martins Cordeiro, 49 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Lidio Cordeiro e Zusana Martins Cordeiro. Sepultamento ontem.

Beatriz Andreatta Duarte, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ayrton Daniel Duarte e Adalgiza Andreatta Duarte. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Carlos Andrade do Nascimento, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Romalino Andrade do Nascimento e Olinda Andrade do Nascimento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Carlos Kochak Senhuk, 75 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Miguel Kochak Senhuk e Maria Joana Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Celina de Fátima Remuska, 68 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Vitor Remuska e Edevice Passos Remuska. Sepultamento ontem.

Darlon Danrlei Zatti, 28 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Alduino Zatti e Ivonete Bellaver Zatti. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Jardim. das Oliveiras.

Davi Augusto dos Santos, 5 anos. Filiação: Denis Antônio dos Santos e Débora Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Davi José Kutski, 67 anos. Profissão: grafico. Filiação: João Ferreira Kutski e Aurora Andrade Kutski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Dejair Marche, 64 anos. Filiação: Eduardo André Marche e Diomira de Oliveira Marche. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo de Igreja Evangélica / Almirante Tamandaré.

Dirce Camargo de Lima, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Camargo de Lima e Antônia Horne. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo de Igreja Ev, Congrecional do Ahu.

Dulci Marilene dos Santos Veiga, 81 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Dulcidio dos Santos Veiga e Benedita dos Santos Veiga. Sepultamento ontem.

Edinéia de Biassio, 43 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Biassio e Edvirges Kovalik de Biassio. Sepultamento ontem.

Eduardo Rehme, 48 anos. Profissão: mecânico eletricista. Filiação: Alfredo Rehme e Lindamir Rehme. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Mortuária da Luz.

Emigdio da Silva Ponczek, 78 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: João Ponczek e Cecília Teresa da Silva Ponczek. Sepultamento ontem.

Eugênio Burkot, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Afonso Burkot e Balbina Burkot. Sepultamento ontem.

Helena Bonfim Martins, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Alves Bonfim e Amália Izipatto Bonfim. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Irene Ferreira, 75 anos. Profissão: hotelaria. Filiação: Joaquim Ferreira e Patrocínia de Souza Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela Municipal São Francisco de Paula 03- CuritibaPR.

Isabela Brito Telles Ferreira, 2 mes(es). Filiação: Antônio Henrique Caldani Telles Ferreira e Agata Monte Rubio de Brito. Sepultamento ontem.

Isaias Lopes de Souza, 67 anos. Profissão: ajudante. Filiação: José Lopes de Souza e Augusta Maria de Souza. Sepultamento ontem.

Jacy de Loures Rocha, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Devet de Paula Xavier e Mercedes Loures Xavier. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

João Ferreira, 73 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Clementino Ferreira e Maria Luíza do Prado. Sepultamento ontem.

José Luiz Dorta, 70 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Dorta e Isabel Cândido de Jesus Dorta. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Landri Roberto Roehrs, 63 anos. Filiação: Harry Roehrs e Idone Voigt Roehrs. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Lenir da Luz Pacheco, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Conrado Rodrigues e Dulcia Pacheco. Sepultamento ontem.

Lucineia Martins da Silva, 40 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Darci Biajone da Silva e Zeneida Antunes Martins da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Residencia em Adrianopolis (PR).

Luzia Aparecida da Silva, 50 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Pedro Gomes da Silva e Jesuína Maria Borges da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Lydia Sniecikowski, 91 anos. Filiação: Estanislau Sniecikowski e Sofia Ciesiecikowski Sniecikowski. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Mafalda Fogaça Martins de Souza, 81 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Francisco Fogaça e Otília Welt Fogaça. Sepultamento ontem.

Manasses José de Andrade, 62 anos. Profissão: chaveiro. Filiação: Sebastião de Andrade e Maria da Luz de Andrade. Sepultamento ontem.

Márcio Aurélio Pedrozo, 50 anos. Profissão: grafico. Filiação: Antônio Orlando Ferreira Pedrozo e Florzinha de Jesus Pedrozo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Municipal Boqueirão.

Maria Terezinha Padilha Pauperio, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ulysses Padilha e Clementina Stenzoski Padilha. Sepultamento ontem.

Maria Zulmira de Souza Martins, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Lourenço de Souza e Aurora Franca de Souza. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda / Almirante Tamandaré.

Maria de Lourdes Schwartz, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Batista Alves de Lima e Maria da Luz Alves de Lima. Sepultamento ontem.

Maurício Novacki, 48 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: José Novacki e Cristina Novacki. Sepultamento ontem.

Nelson Tomiyoshi Arakaki, 76 anos. Filiação: Riiti Arakaki e Uto Arakaki. Sepultamento ontem.

Olga Chrum Bybyk, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Onofre Chrum e Paraskovia Leoko Chrum. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Paloma Andruchechen, 30 anos. Profissão: auxiliar escritório. Filiação: Alaor Andruchechen e Gessi Oliveira Andruchechen. Sepultamento ontem.

Sérgio Catini de Lima, 70 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Catini de Lima e Diva Mendes de Lima. Sepultamento hoje, Bom Jesus Campo Largo.

Suzi Ketlin dos Santos Barbosa, 32 anos. Profissão: do lar. Filiação: Claudete Furtuosa dos Santos. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cemitério Paroquial Santo Antônio, saindo da Capela e Cemit´rio Campo Magro.

Valdecir Brito da Silva, 52 anos. Profissão: gerente produção. Filiação: Sebastião Alves da Silva e Genita Brito da Silva. Sepultamento ontem.

Vander Luiz Pinheiro, 68 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: João Nunes Lemes Pinheiro e Nilza Lopes Pinheiro. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

William Pacheco, 35 anos. Profissão: gerente. Filiação: Wilmar Pacheco e Ana Lúcia Vieira da Silva. Sepultamento ontem.

Yoneo Yojo, 93 anos. Profissão: economista. Filiação: Jun Yojo e Osano Yojo. Sepultamento ontem.