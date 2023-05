Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta sexta-feira (05)

Adelaide dos Santos Gonçalves, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eloi José dos Santos e Santa Pigosso. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja de Deus no Brasil Xaxim Curitiba (PR).

Adir Jorge Santos, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adalberto Santos e Amália Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela Municipal Água Verde 01 Curitiba.

Amador Gonçalves de Oliveira, 69 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Isaias Gonçalves de Oliveira e Maria de Lurdes Jaca Lima Pestana. Sepultamento ontem.

Ângela Albertina de Souza Serrao Ramos, 57 anos. Profissão: diarista. Filiação: Izabel de Souza Serrao. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Santa Felicidade).

Antônio Boszczowski, 88 anos. Filiação: Paulo Boszczowski e Verônica Boszczowski. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Antônio Luiz Natal, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Natal e Felicidade Ribeiro de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônio Poli Camargo, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: Carlos Camargo e Ana Poli Camargo. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo de Igreja do Rosário, Colombo(PR).

Bernadete Odete Perbiche, 64 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Domingos Perbiche e Sophia Kubeski Perbiche. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Muricy.

César Augusto dos Santos Rodrigues, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Osmar Custodio Rodrigues e Maria Leni dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Dante Bertholdo Doring, 94 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Bertholdo Doring e Emma Gau. Sepultamento ontem.

Dionísio Caetano do Nascimento, 85 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Paulo Caetano do Nascimento e Lourença Pinto de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Dirce Brasileiro, 50 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valfrido Afonso da Silva e Rosa Marinho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Doris Lori Freymuth Cavedon, 83 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Olivia Freymuth. Sepultamento ontem.

Ernesto Eiti Fujita, 55 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Kazuo Fujita e Yoshiko y Fujita. Sepultamento ontem.

Eva de Christo Ribeiro, 75 anos. Filiação: Raimundo de Christo e Zoraide Pedrozo de Lara Christo. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Eva de Fátima Duarte, 62 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Loirdo José Duarte e Alzira Maria Duarte. Sepultamento ontem.

Florentina Szyechovski, 97 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Boleslcau Szyechovski e Catharina Iurchacka. Sepultamento ontem.

Gian Luca de Andréa, 53 anos. Profissão: gerente industrial. Filiação: Dario de Andréa e Maria Chiara Molinaroli. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Ilmo Beckers, 81 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Albino Beckers e Rosália Beckers. Sepultamento ontem.

Inêz dalla Vecchia, 46 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Honório dalla Vecchia e Olivia dalla Vecchia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Cemitério Municipal de Catanduvas.

Irene Novak Voichikoski, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estanislau Novak e Ana Novak. Sepultamento ontem.

Ivanilson Lopes da Silva, 47 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Dorival Lopes da Silva e Neusa Alves da Silva. Sepultamento ontem.

João Carlos Pacheco de Oliveira, 77 anos. Profissão: garçom. Filiação: Pedro Pacheco da Silveira e Arnoldina Ferraz da Silveira. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Memorial de Luto Jacaranda.

José Arnoldo de Lima, 85 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: João Lourenço de Lima e Ernestina Francisco de Lima. Sepultamento ontem.

José Nilson de Oliveira, 52 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: José de Oliveira e Júlia da Costa de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Boqueirão.

José Rodrigues de Moraes, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Maximiano de Mores e Malvina Rodrigues de Moraes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Jacarezinho.

José Valmir dos Santos, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Gonzaga dos Santos e Maria Madalena dos Passos. Sepultamento ontem.

Josué Antônio da Silva, 59 anos. Profissão: soldador. Filiação: Claro da Silva e Guiomar Góes da Silva. Sepultamento ontem.

Joubert da Cunha Paixão, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Darimont Pereira Paixão e Jupira da Cunha Pereira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Municipal Boqueirão.

Laertes Ribeiro Chiniski, 77 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Chiniski e Maria de Lourdes Ribeiro Chiniski. Sepultamento ontem.

Lauro Emílio Cumim, 81 anos. Filiação: Pedro Cumin e Victalina Muraro Cumin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Luiz Carlos Moscardini, 85 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Nelson Ferreira Moscardini e Alcina Nogueira Moscardini. Sepultamento ontem.

Maria Alda Moisa de Araújo, 87 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Miguel Moisa e Ana Moisa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria Aparecida Lima, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Argemiro Bernardes dos Santos e Cezarina Franca dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria da Graça Ramos dos Santos, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benevente Batista Ramos e Floripa Maia. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Paroquial Santa Quitéria.

Maria das Dores de Bastos Zanao, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Claudino de Bastos e Maria Madalena de Bastos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Maria de Lourdes Pinto da Silva, 91 anos. Filiação: Verissimo Manoel Pinto e Josefa Maria Gonçalves. Sepultamento hoje, Sagrada Família de Guarituba, saindo de Capela Weisolpolis.

Mário Renato do Nascimento, 62 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Mário Pinto do Nascimento e Vera Maria Guimarães Nascimento. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo (Pranagua(PR)).

Maristela Jurema da Silva, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roberto Tieres da Silva e Irene Zych da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Marlene Brasileiro, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benvindo Ribeiro Simões e Leoni Araújo Ribeiro Simões. Sepultamento ontem.

Nair Maria Mendes Câmara, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pereira Mendes e Sebatiana Alves de Souza Mendes. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Norma Onichy Besko, 78 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Arthur Ernesto Besko e Francisca Onichy Besko. Sepultamento ontem.

Pedro Pereira Araújo Pinto, 66 anos. Profissão: operador(a). Filiação: João Pereira Araújo Pinto e Dahir Teixeira Pinto. Sepultamento ontem.

Romana Sônia da Silva, 82 anos. Filiação: Joana da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão Curitiba(PR).

Roseli da Luz de Paula, 70 anos. Filiação: Alexandre Bonfim de Paula e Genoveva Bonfim de Paula. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Rosemeri Quintana, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fábio Freire Quintana e Conceição Salvador Quintana. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida.

Sérgio Roberto de Lima, 72 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Alziro Alves de Lima e Joana de Lima. Sepultamento ontem.

Simeão Cardoso da Cruz, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Dionizio Cardoso da Cruz e Rita Batista Hermenegildo Cruz. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Mortuária São Rafael –Cic.

Situ Wanling, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Huang Yuxiao e Situ Wencai. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 do Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Valdir Alves de Andrade, 68 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Francisco Alves de Andrade e Elibia Maria Batista. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Valentina Almeida de Jesus, 1 anos. Filiação: Willian de Almeida Martins e Bruna Vitória de Jesus. Sepultamento ontem.

Vanda Maria Pacifico, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Pacifico e Natália Ferreira. Sepultamento ontem.

