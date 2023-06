Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta segunda-feira (19)

Abegail Lourenço Carneiro, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Lourenço dos Santos e Maria Teodora dos Santos. Sepultamento ontem.

Adrian Lucas Neves Gomes, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: Adriano Pádua de Souza Gomes e Cintia Suely Neves Gomes. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Aécio Flávio da Silva, 81 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: Argemiro Gonçalves da Silva e Olga Muniz da Silva. Sepultamento ontem.

Ailton Marcos da Silva, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Severino Venâncio da Silva e Maria José de Souza. Sepultamento ontem.

Alexsandro Fligikovski de Oliveira, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Lourilei Fligikovcki de Oliveira e Lindamir dos Sanjos de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Central de Araucária, saindo de Residencia: Pedro Burkowski 449 Araucária.

Amadeu Padilha, 76 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Onofre Padilha e Eutália Gomes dos Santos. Sepultamento ontem.

Amélia Maria Carmen Zanchi, 90 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Amélio Alfredo Zanchin e Guilhermina Thereza Zanchi. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curtiba CuritbaPR.

Ana Maria Correia dos Santos, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vergilio Correia de Arruda e Marta Correia de Arruda. Sepultamento ontem.

Ana Paula Gomes da Silva Antunes, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitor Gomes da Silva e Maria de Lourdes da Conceição. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo de Jardim Osasco Colombo.

Andrei Alves Nocko, 30 anos. Profissão: soldador. Filiação: Elyseo Luiz Nocko e Santina de Franca Alves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Andressa Oliveira de Souza Kryminice Pereira, 42 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Miguel Kryminice e Antonelia Oliveira de Souza Kryminice. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Aparecido Antunes, 67 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Antônio Antunes e Betiza da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Arthur Lorenzo Calais Juliano, 2 mes(es). Filiação: Paulo Henrique Taborda Juliano e Emily Calais. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba).

Celso Alves Pereira, 37 anos. Profissão: soldador. Filiação: Dorival Alves Pereira e Evanir Inácio. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Guaruja, saindo da Capela Cemitério Municipal Guaruja.

Celso de Oliveira, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Flausino de Oliveira e Ana Júlia da Silva. Sepultamento ontem.

Doezia Balbina Picussa, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Balbino Picussa e Aparecida Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Domingos Ribeiro Lemos Filho, 55 anos. Filiação: Domingos Ribeiro Lemos e Noêmia Taborda Lemos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Eduardo Marcondes de Franca, 44 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Javert Marcondes de Franca e Mercedes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Eliane Janoski Nadolny, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elvino Podenda Nadolny e Ilza Maria Janoski. Sepultamento ontem.

Eliza Maria Borsoi, 65 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Ernesto Borsoi e Dorilde Borsoi. Sepultamento ontem.

Elton Antônio Bueno Zene, 23 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Sérgio Antônio Bueno Zene e Maria Eugenia Gonçalves Ducati. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igrejas dos Mormons Curtiba.

Fernando Luiz Sardo, 61 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Faustino Sardo e Bernardina Mazurowski Sardo. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03.

Flávia Cury Torres, 44 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Mauro Reche Torres e Neusa Aparecida Cury Torres. Sepultamento ontem.

Floravante Arruda dos Santos, 82 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Matias Arruda dos Santos e Florisbela Alexandre dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 – Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Francisco Romoaldo de Oliveira, 75 anos. Filiação: José Romoaldo de Oliveira e Maria Imaculada da Conceição. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

Hugo Roberto Muller, 91 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Guilherme Muller e Clara Muller. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Ilton Cezar Pinto Sampaio, 78 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Ismair Sampaio e Lea Pinto Sampaio. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 do Municipal Água Verde.

Iraci Wollinger Ribeiro, 87 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José dos Santos Lima e Maria Bazilha dos Santos. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo de Residencia Rua Nogueira, 481 Eucaliptos II Faz. Rio Grande.

Ivone Justen de Lima, 73 anos. Filiação: Arnoldo Justen e Lili Justen. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ivone Silva Cravinho, 73 anos. Filiação: Antônio Abel Cravinho e Damiana Silva Cravinho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capla 2 Cemitério Municipal Santa Cândida – Curitiba -PR.

José Amarildo Silvestre, 58 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Neri Ramos Silvestre e Nair Silvestre. Sepultamento ontem.

José Augusto Juski, 62 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Theresio Juski e Doroti Juski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

José Januario, 77 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Geraldo da Conceição Januario e Estelina Valentina. Sepultamento ontem.

José Jesuz da Silva, 84 anos. Profissão: mecânico industrial. Filiação: Theodoro Silva e Phelomena Liparotti Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Memorial Luto Curtiba CurtibaPR.

José Mira, 74 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Mira e Benedita Mira. Sepultamento hoje, em local a definir.

José Rodrigues Barboza, 90 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Antônio Rodrigues Barboza e Elizia Barboza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Frei Miguel.

Josefa Dykyj, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lukasz Krzewski e Apolônia Sygnatowicz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Kaleo Teixeira de Jesus, 37 anos. Filiação: Efigênia Mara Teixeira de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Laci Maria dos Santos, 79 anos. Profissão: balconista. Filiação: José Augusto dos Santos e Maria Veiga dos Santos. Sepultamento ontem.

Márcia Maria de Aguiar, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Bisineli e Francelina Bisineli. Sepultamento ontem.

Márcio André Calonego, 39 anos. Profissão: motorista. Filiação: Celso Luiz Calonego e Anelma Angelina Calonego. Sepultamento ontem.

Maria Augusta Pereira Lima, 89 anos. Filiação: Balbina Pires Ieski e Balbina Pires Ieski. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Elina Therezinha Bigarella Deleo, 91 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Pedro Bigarella e Maria Polcia Spezziali. Sepultamento ontem.

Maria Eniz Perette, 91 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Henrique dos Santos e Geneuva Romualdo. Sepultamento ontem.

Maria Helena Mruz, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gustavo Prestes e Paulina Prestes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria José Ferreira, 67 anos. Filiação: Bento Alves Ferreira e Lucidia Costa dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 – Municipal Boqueirão.

Maria José das Dores do Nascimento, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Pedro da Silva e Maria das Dores Silva. Sepultamento ontem.

Maria da Luz Francisco, 87 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Serafina Pinto. Sepultamento ontem.

Mirian Sokoloski, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leopoldo Zapchau e Sofia Zapchau. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo de Associação Abembar Barreirinha Curtiba.

Neide Sequinel, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Sequinel e Isabel Sequinel. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03.

Olivia Silva Pereira, 88 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Francisco Júlio da Silva e Catarina Maria da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Francisco Beltrão- Parque Jardim. da Luz, saindo da Capela Municipal de Francisco Beltrão.

Oswaldo Yutaka Ito, 73 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Shoya Ito e Tadako Ito. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 – Municipal Santa Cândida.

Oto Augusto de Lima, 77 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Alcindo Antônio de Lima e Ana Castro de Lima. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Paulo José Cordeiro Júnior, 53 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Paulo José Cordeiro e Ester Ramos Cordeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01.

Rosi Lenita Obladen de Lara, 90 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Leopoldo Obladen e Ida Martha Mathilde Obladen. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Rosi Mari Ueki, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Athayde Chaves e Elzira Ergang Chaves. Sepultamento ontem.

Samira Geray, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alberto Geray e Dejanira Geray. Sepultamento ontem.

Thais Pedrotti, 45 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Prinio Gergio Pedrotti e Aparecida Elisabeth Juliano Pedrotti. Sepultamento ontem.

Valcir Pires, 64 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: José Ferreira Pires e Maria Moreira de Freitas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal do Boqueirão – Curitiba -PR.

Valdecir Cassiano, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Cassiano e Maria Nunes Cassiano. Sepultamento ontem.

Wanderlei Rodrigues da Rocha, 54 anos. Profissão: polidor(a). Filiação: Alcebiades Rodrigues da Rocha e Eulália Rodrigues da Rocha. Sepultamento ontem.

Zelantino Luiz Micheletto, 93 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Germano Micheletto e Ema Cozer Micheletto. Sepultamento ontem.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!