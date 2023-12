Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta segunda-feira (11)

Albano Cunha Júnior, 83 anos. Profissão: militar. Filiação: Albano Cunha e Wanda Majewski Cunha. Sepultamento ontem.

Alex Wilar Borges do Amaral, 55 anos. Profissão: motorista. Filiação: Etevaldo Valim do Amaral e Ivanda Terezinha Borges do Amaral. Sepultamento ontem.

Alisson Inácio, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: José Osni Inácio e Marilene Gmach Inácio. Sepultamento ontem.

Álvaro Silva de Paula, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luciano Ferreira de Paula e Lindamir Aparecida Fabrício da Silva. Sepultamento ontem.

Anaires Tavares Santos, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Avaristo Tavares e Maria Antunes Camargo Tavares. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Antônio Fabre, 82 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Frederico Fabre e Tereza Violi Fabre. Sepultamento ontem.

Armando Kostrzepa, 97 anos. Profissão: balconista. Filiação: Estanislau Kostrzepa e Antonica Sokolonska. Sepultamento ontem.

Claudionor Xavier de Macedo, 65 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Gonçalo Xavier de Macedo e Celina de Macedo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Clecio Luiz Hickmann, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Ernesto Hickmann e Hilda Catharina Hickmann. Sepultamento hoje, Cemitério Parque Jardim Bela Vista/rs, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Darcy Caron Alves, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Álvaro Babo Alves e Leonor Caron Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Deolide Maria Rodrigues, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesto Jacob Peliccioli e Joana Marchi Peliccioli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Divonzir Correia Marins, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Correia Marins e Hermínia Rodrigues Betim. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda.

Ercília Mateus Cardozo, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dinarte Mateus e Maria da Siqueira Barbosa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 do Municipal do Água Verde.

Glauciane Wasik Rosa, 37 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Francisco Wasik e Joana Sikorski Wasik. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Gregório Bispo dos Santos, 84 anos. Profissão: servente. Filiação: Maria Francisca de Jesus. Sepultamento ontem.

Iolanda Saraiva de Moraes, 85 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Manoel Ermenegildo Saraiva e Maria Antônia de Macedo. Sepultamento ontem.

Ivani Cristina Albino Quadri, 72 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Abílio Pinto Albino e Anália Farto Valgrande Albino. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 – Capela Municipal do Santa Cândida.

João Maria Alves, 77 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: João Luiz Alves e Maria Pedrozo Machado Alves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Vaticano / Jade.

João Victor Ramirez da Silva, 11 anos. Profissão: estudante. Filiação: Angelin Reis da Silva e Ana Paula de Souza Ramirez da Silva. Sepultamento ontem.

José Carlos dos Santos, 59 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Osvaldo Pereira dos Santos e Maria Leonice dos Santos. Sepultamento ontem.

José Pedro dos Santos Neto, 65 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Joaquim Pedro dos Santos e Josefa Hortência dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Roberto dos Santos, 50 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Batista dos Santos e Maria de Fátima dos Santos. Sepultamento ontem.

José Rogério Robert, 65 anos. Profissão: analista. Filiação: Luiz Fernando Robert e Ludovica Agatha Robert. Sepultamento ontem.

José Valdir Sary, 60 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Orlando Sary e Irene Amélia Eichel Sary. Sepultamento ontem.

Karin Ulbrich, 48 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Odemar Orlando Ulbrich e Lea Claudete Ulbrich. Sepultamento ontem.

Kazumi Onishi, 73 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Norikatsu Onishi e Sakae Onishi. Sepultamento ontem.

Leda Amaral de Castro, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Satilas do Amaral Camargo e Edite Martins do Amaral. Sepultamento ontem.

Leoni Elvira Turin, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Gumz e Dalvina Gumz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz Carlos Camargo Muller, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ari Olandio Muller e Izoraide Camargo Muller. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

Maria Marcelina Siscato, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Belarmino Ramos de Deus e Ana Maria Walter. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela de Guarapuava.

Maria de Lourdes Oliveira, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Francisco Oliveira e Angelina dos Santos Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Marileida del Piccolo de Oliveira, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Freitas Lacerda. Sepultamento ontem.

Mercedes Alves Correa, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Alves de Lima e Maria Alves Kuiaski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Neusa Alves Klapowsko, 73 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Antônio Galdino Alves e Marcilia Ribeiro Alves. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Ney dos Santos, 55 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Dario dos Santos e Argentina Conceição Soares dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande).

Nicolau Panciniak, 67 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Nastacio Panciniak e Ana Chupel Panciniak. Sepultamento ontem.

Nilo Forigo, 89 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Fermino Forigo e Petronilha Andrioli Forigo. Sepultamento ontem.

Oriantina Felizberto, 86 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Medeiros e Maria Dina Monteiro. Sepultamento hoje, , saindo da Capela de Palmital (PR).

Ortival Tschock, 86 anos. Profissão: outorgado. Filiação: Germano José Tschock e Rosalina G Rasck. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Salão da Igreja.

Paulo Moreira Martins, 88 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Atila Martins e Francisca Moreira Martins. Sepultamento ontem.

Ricardo Magno Monteiro Barbosa de Araújo, 67 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Magno Montenegro Barbosa de Araújo e Yara Monteiro Barbosa de Araújo. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Rosalina Soares, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amálio Gonçalves dos Santos e Maurilia Gonçalves dos Saantos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Luto Curitiba.

Rudi Allan de Oliveira, 30 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Donizetti Alves de Oliveira e Rita de Cássia da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Terezinha Geticoski Haiduk, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Geticoski e Clara Lissa Geticoski. Sepultamento ontem.

Valdemar Rodrigues Neto, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Amurity Rodrigues e Elvira de Jesus Passos Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Vanderlam Munhoz, 58 anos. Filiação: Manoel Munhoz Filho e Alvelina Teinosa Cavalcanti Munhoz. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

