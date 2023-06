Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (29).

Altevir José Novacki, 65 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Estefano Novacki e Alice Romanovski Novacki. Sepultamento ontem.

Amélia Margarida Petry, 76 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Leo Augusto Petry e Cecília Ferreira Petry. Sepultamento ontem.

Antônio Germano Simão, 86 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Germano Eduardo Simão e Luíza Leonilda Passos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Unilutus II.

Antônio Shigueo Honjo, 79 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Yuti Honjo e Satsuko Honjo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Bernd Hans Karl Strugale, 74 anos. Filiação: Gunther Horst Strugale e Else Luise Martha Strugale. Sepultamento ontem.

Bruno dos Santos Nascimento, 42 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ivan Lima do Nascimento e Ivanilde dos Santos Nascimento. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Carmelina – Associação São Domingos.

Carlota Moreira Waselewski, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sílvio Moreira e Ana Moreira. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Celio Antônio Fedalto, 52 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Luiz Fedalto e Catarina Fedalto. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Paroquial de Rondinha (Campo Largo).

Daniel Christhian Lermes Neiva de Lima, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Carlos Eduardo Neiva de Lima e Mirian Lermes Neiva de Lima. Sepultamento ontem.

Dirceu Aparecido Santana, 49 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Geraldo Santana e Francisca Félix Marques Santana. Sepultamento ontem.

Edite Gonçalves Salles, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Rodrigues do Amaral e Aparecida do Amaral. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Carlópolis, saindo de Memorial Luto Curitiba–Sala Jacarandá.

Edu Irineu, 84 anos. Profissão: chefe. Filiação: José Irineu e Amélia Galvão Irineu. Sepultamento ontem.

Eva Lessa Lopes, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Julieta Lessa do Amaral. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Pentecostal de Jesus Cristo.

Fernando Henrique Correia, 35 anos. Profissão: garçom. Filiação: Laudemir Martiniano Correia e Edineiva Arruda Correia. Sepultamento hoje, Cemitério Parque Municipal (Telêmaco Borba), saindo da Capela da Funerária Monte Alegre (Telêmaco Borba).

Fernando José Levandoski, 37 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jos Ebenedito Levandoski e Sinara Aparecida Levandoski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Mortuária no Tatuquara.

Gilda Pereira Guimarães, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo Eugênio Guimarães e Francisca Pereira Guimarães. Sepultamento ontem.

Gisele Natan da Silva Feier, 38 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adelino Antônio Feier e Carmela Pires da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – 02 Santa Cândida.

Hilda Vinden Motta, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Waldemar Vinden e Joana Vinden. Sepultamento ontem.

Hilton Neves, 36 anos. Filiação: Adilson Hortz Neves e Maria Luíza Vidal da Silveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Ivany Carlins, 84 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Aurélio Dalabona e Paulina Ribeiro. Sepultamento ontem.

Jair Kulitch, 57 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Emiliano Kulitch e Paulina Kulitch. Sepultamento ontem.

João Carlos Chiniski, 72 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: João Chiniski e Maria de Lourdes Chiniski. Sepultamento ontem.

João Carlos Ferreira, 56 anos. Filiação: Vicente Fereira e Maria da Glória de Oliveira. Sepultamento hoje, (Campina Grande do Sul) Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

João Gaspar Jaszczerski, 75 anos. Filiação: Roberto Jaszczerski e Helena Jaszczerski. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Joeverson Rocha Gonçalves, 35 anos. Profissão: técnico radiologia. Filiação: João Gonçalves e Ivone Rocha Gonçalves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Antônio de Carli, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco de Carli e Dorilde Flamia de Carli. Sepultamento ontem.

José Carlos Sequinel, 73 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Epaminondas José Sequinel e Magdalena Rocha Sequinel. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Irati, saindo da Capela Santa Rita Irati.

José Luiz Pereira, 69 anos. Filiação: Francisco Pereira e Januária Gaia Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Senges PR.

José Marcos Martins, 72 anos. Filiação: José Martins Antônio e Lourdes Ferreira. Sepultamento ontem.

José Nunes da Silva, 61 anos. Filiação: Benedito Nunes da Silva e Marciana Maria de Jesus. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Cornélio Procópio, saindo da Capela Cemitério Municipal de Cornélio Procópio -PR.

Juliana Rodrigues Machado, 42 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Mauro Domizete Machado e Aparecida Rodrigues Machado. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Memorial Luto Curtiba Sala Jacaranda CurtibaPR.

Juracy Seixas Santiago, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Filintho Seixas e Maria das Dores Seixas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Kelvin Moreira, 31 anos. Filiação: Antônio Benedito e Maria Ivone Moreira. Sepultamento hoje, São Gabriel Rio Negrinho Santa Catarina, saindo da Capela São Gabriel Rio Negrinho Santa Catarina.

Laudilina Silvério da Rocha, 66 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Manoel Joaquim Silvério e Dejanira Camargo Silvério. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de O Berasil Para Cristo.

Luís Fernando Roehr, 2 anos. Filiação: Carlos Alberto Roehr e Inês Matucheski Roehr. Sepultamento ontem.

Marcela Helena Pacheco Krainski, 60 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Mário Pacheco e Maria Therezinha Negrelli Pacheco. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Marcelo do Rosário, 52 anos. Profissão: motorista. Filiação: Inesio Pedro do Rosário e Anice Horning do Rosário. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal Mariental, saindo de Igreja Rua Emanuel Kant, 486 Capao Raso Curitiba.

Maria Ietka Stefainski, 94 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Ietka e Maria Ietka. Sepultamento ontem.

Maria José de Miranda de Jesus, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Miranda e Rosalina da Costa Miranda. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Jardim Osasco (Colombo).

Maria Lúcia Fernandes Cerqueira Carvalho Reboucas, 62 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Newton Cerqueira Carvalho e Lindalva Fernandes Carvalho. Sepultamento ontem.

Maria Marlene Pedroso Zipper, 79 anos. Filiação: Ernesto Zipper e Brazilia Pedroso. Sepultamento ontem.

Maria Valandro Mattuella, 97 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Abramo Vallandro e Ledoina Bertol. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Colônia Faria.

Maria da Luz Cardoso de Borba, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvenal Gonçalves Costa e Alice Cardoso. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo de Igreja Missionaria In Cristo – Capao Raso Curitiba.

Marielto Pereira de Souza, 29 anos. Profissão: telemarketing. Filiação: Serafim Pereira de Souza e Ezilda Bandeira de Souza. Sepultamento ontem.

Marlene de Andrade, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Adelino de Andrade e Nair Freitas de Andrade. Sepultamento ontem.

Maurício de Oliveira Neto, 36 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: João Maria de Oliveira e Zenir Carneiro de Oliveira. Sepultamento ontem.

Mayke Leandro da Silva Lourenço, 25 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Marcos Roberto Lourenço e Andréa Aparecida Xavier da Silva. Sepultamento ontem.

Murilo José dos Santos, 43 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Bernardino dos Santos e Iracema da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Neuza Oliveira Toledo, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olympio Henrique de Oliveira e Maria Olympia de Mello. Sepultamento ontem.

Osmar Antônio Vilanova, 78 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Arlindo Vilanova e Josefina Cursio Vilanova. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Oswaldo Chagas de Almeida, 100 anos. Profissão: barbeiro. Filiação: José de Almeida e Maria da Glória Chagas. Sepultamento ontem.

Paulo Henrique Alves, 27 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Solange Aparecida Alves. Sepultamento ontem.

Pedro Barboza, 80 anos. Filiação: Aristides Barboza e Maria Barboza. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul (PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Raissa dos Santos Lima, 6 horas. Filiação: Ronaldo dos Santos Lima e Karen Karina dos Santos. Sepultamento ontem.

Raoul Pierre Marie Jean Bolhuis, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Petrus Marie Johannes van Eekelen e Colette Marguerite Leroy. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Onix Vaticano.

Raymunda do Amaral Rodrigues, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Carolino do Amaral e Thereza Sebastiana de Jesus. Sepultamento ontem.

Rivadavia Bueno Carneiro, 76 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Rivadavia Gomes Carneiro e Juraci Avila Bueno. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Rosa Bruning, 80 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: João Bruning e Agata Kestering. Sepultamento ontem.

Rosa Ito, 80 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Tanoco Ito e Shigow Ito. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal Santa Cândida- Curitiba -PR.

Rubens Carlos Jugler, 65 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Edmundo Jeremias Jugler e Elizabel de Araújo Jugler. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Sebastião Ribeiro, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Ribeiro do Nascimento e Maria de Jesus do Nascimento. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela Cemitério São Roque (Piraquara).

Tereza de Oliveira Costa, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel de Oliveira Filho e Custodia Borges. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Aseembleia de Deus Fazenda Rio Grande PR.

Terezinha da Aparecida Santana Domingues, 48 anos. Profissão: preparador(a). Filiação: José Proencio Santana e Vanda Budny Santana. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

