Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quinta-feira (11)

Aglair Lessa, 79 anos. Profissão: diarista. Filiação: Emílio Lessa e Helena Mtinske Lessa. Sepultamento ontem.

Allan Victor Sant Ana Franca de Almeida, 25 anos. Profissão: militar. Filiação: Edir Silva de Almeida e Vivian Sant Ana Franca. Sepultamento sexta-feira, 12 de maio de 2023, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Amilton Aquino Farias, 62 anos. Profissão: taxista. Filiação: Júlio Oliveira Farias e Leoni Aquino Farias. Sepultamento ontem.

Anderson Ramos Gonçalves, 33 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: Dalva Ramos Gonçalves. Sepultamento ontem.

Antônio Aracely Porley de Menezes, 89 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Hermínio dos Santos Menezes e Maria Porley de Menezes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Antônio Glober, 98 anos. Profissão: motorista. Filiação: Júlio Glober e Francisca Pereira. Sepultamento ontem.

Aparecido Francisco dos Santos, 53 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Antônio Francisco dos Santos e Maria Alaide Miranda. Sepultamento ontem.

Aramis de Oliveira, 89 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Albino de Oliveira e Araci Paiva de Oliveira. Sepultamento ontem.

Atilio Furlanetto, 91 anos. Profissão: barbeiro. Filiação: Adolfo Furlanetto e Ida Rinaldi. Sepultamento ontem.

Aurora Assagra Anelli, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rufino Assagra e Felícia Crivelin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Caue Israel Lelli Pinheiro da Silva, 30 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Luciane Pinheiro da Silva. Sepultamento ontem.

Darci Teixeira de Bairros, 90 anos. Profissão: militar. Filiação: Manoel de Bairros e Santa Teixeira. Sepultamento ontem.

Dirceu Gomes, 54 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Ezupero Francisco Gomes Filho e Alaide Nunes Gomes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Memorial Luto Curitiba – Sala Ipe.

Edemilson Dina Pedro, 43 anos. Profissão: gerente comercial. Filiação: Juventino Pedro Sobrinho e Nila Dina Pedro. Sepultamento ontem.

Élcio Alves dos Santos, 45 anos. Profissão: construtor civil. Filiação: José Alves dos Santos e Janira Cruz dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela São Rafael CICCuritibaPR.

Geralda Muchau, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Muchau e Valleria Muchau. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Espigão das Antas, saindo da Capela Municipal Espigão das Antas.

Getúlio Fagundes Bueno, 57 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Tomaz Bueno e Belmira Fagundes Bueno. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Presbiteriana / Renovada.

Iracema Alves, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alves Sobrinho e Maria Sofia Alves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

João Lucas Silva Afonso, 6 anos. Filiação: Eweron Ricardo Afonso e Fernanda de Lima Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

João Marcos Santos Malucelli, 75 anos. Profissão: médico(a) veterinário. Filiação: Baptista Malucelli Neto e Jurandir Santos Malucelli. Sepultamento hoje, Cemitério Municipld Epalmeira, saindo de Municipal de Palmeira.

Joares de Moraes, 44 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio de Moraes e Auria de Moraes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

José Bruskoski, 74 anos. Profissão: segurança. Filiação: Gregório Bruskoski e Joana Bruskoski. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Ucraniana no Boqueirão.

José Figueiredo, 66 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Odilon Vieira Figueiredo e Maria Ribeiro Figueiredo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

José Pedro Alves, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Camilo Agostinho Alves e Júlia Oliveira dos Santos. Sepultamento ontem.

Josiel Ribeiro Tavares, 49 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Lourival Mariano Tavares e Natália Ribeiro Tavares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jovina Soares dos Santos, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Modesto Soares de Oliveira e Elisa da Silva. Sepultamento ontem.

Ladislau de Assis Teixeira Neto, 85 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Jovercino de Assis Teixeira e Olinda Campo Teixeira. Sepultamento ontem.

Luiz Okada, 59 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Yukiyasu Okada e Aiko Ofira Okada. Sepultamento hoje, CemitérioMunicipal de Umuarama, saindo da Capela Municipal de Umuarama.

Madalena Alegre de Lima, 80 anos. Filiação: Jordão Alegre e Benedita Batista Alegre. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Manoel de Araújo Filho, 66 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Alzira Maria de Araújo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Memorial Luto Curitiba/ Sala Jacaranda.

Márcia Dresch, 45 anos. Filiação: Hilario Paulo Dresch e Ceres Maria de Paula. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria Dalmonego Borba, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Manoel Dalmonego e Ursulina Maria Dalmonego. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Igreja Sagrada Família Canela Guaratuba (PR).

Maria de Lourdes Correa Gonçalves, 81 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Luiz Affonso Correa e Genoveva Correa. Sepultamento ontem.

Mauro Palmas dos Santos, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Palmas dos Santos e Ana Tereza de Jesus Santos. Sepultamento ontem.

Narciso Simão, 70 anos. Filiação: Joani Simão e Geny da Silva Simão. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Igreja Jacupiranga /sp.

Nelson Ferreira de Freitas, 74 anos. Profissão: fiscal operacional. Filiação: Germano Ferreira de Freitas e Maria da Luz Ferreira. Sepultamento ontem.

Neyde Maria Brognoli Koerich, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Romeu Brognoli e Octacilia Machado. Sepultamento ontem.

Nilo Belgamann, 69 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Eduardo Belgamann e Teresinha Fagundes Belgamann. Sepultamento ontem.

Noêmia Lopes Neves, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Lopes Neves e Emília Maria Mendes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela Municipal Água Verde 04 CuritibaPR.

Paulo Faustino, 78 anos. Profissão: servente. Filiação: Sebastião Faustino e Benedicta Delfina Faustino. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Reberson de Jesus Armstrong, 35 anos. Profissão: analista p.c.p.. Filiação: Edson Armstrong e Divanir Rodrigues de Jesus. Sepultamento ontem.

Rose Mary de Oliveira Janneck de Castro, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orlando Janneck e Débora de Oliveira Janneck. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Esmeralda.

Rui Guilherme Soeiro de Oliveira, 62 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Agostinho Alves de Oliveira e Risalva Silva Soeiro de Oliveira. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Ruth Fumagalli Schunemann, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cláudio Laborda e Eugenia Laborda. Sepultamento ontem.

Ruth Maria dos Santos de Souza, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Joaquim José dos Santos e Eulina Maria de Jesus Santos. Sepultamento ontem.

Sandro Gusso, 53 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Antônio Gusso Sobrinho e Aide Zioni da Silva Gusso. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano.

Santina Fogaça de Cristo Ramos, 51 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Raap de Cristo e Agostinha Fogaça de Cristo. Sepultamento ontem.

Sérgio Roberto Soares de Lima, 50 anos. Profissão: leitorista. Filiação: Carlos Soares de Lima e Augusta de Lima. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo de Igreja Mandirituba.

Tânia Mara de Lima, 50 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicodemos Batista de Lima e Laudi de Lima. Sepultamento ontem.

Tereza de Jesus Portella, 83 anos. Filiação: Eurides Domingos Ferreira e Verônica Rutana Ferreira. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo -PR, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Vagner Felipe Tomio, 31 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Alecio Mário Tomio e Eliana da Silveira Tomio. Sepultamento hoje, Cemitério Nossa Senhora Fátima, saindo da Capela Nossa Senhora de Fátima.

Valdomira Linevey, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Linevey. Sepultamento ontem.

Zoraide de Sá Rocha, 84 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Ulisses Silva de Sá e Maria Silva de Sá. Sepultamento ontem.

