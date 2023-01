Ademir Arriola, 59 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Antônio Arriola e Maria de Lourdes Arriola. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Mortuária da Luz.

Adriano Santos de Campos, 24 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Elias Pereira de Campos e Marta Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Alan Mesniki, 48 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Cláudio Mesniki e Diana Maria Mesniki. Sepultamento ontem.

Alcides Rodrigues, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Francisco Rodrigues e Francisca Rodrigues. Sepultamento ontem.

Alice Ferreira da Silva, 81 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Leonor da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Alois Sambulski, 84 anos. Filiação: Pedro Sambulski e Rosália Sambulski. Sepultamento ontem.

Altair Chorri, 76 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Climerio Chorri e Deuclacina Chorri. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônio Carlos Teixeira Geremias, 60 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Martins Geremias e Terezinha Teixeira Geremias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Benvinda Branco da Silveira Bialli, 67 anos. Profissão: diarista. Filiação: Antônio Branco da Silveira e Thereza Branco da Silveira. Sepultamento ontem.

Davina Zanetti Ferreira dos Santos, 77 anos. Filiação: Adão Niespodjinski e Antônia Niespodjinski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Assembleia de Deus// Barreirinha.

Dirce Florinda Salim, 81 anos. Filiação: José Cavichiolo e Catarina Pereira Cavichiolo. Sepultamento ontem.

Elinor Florenca Alice Moro, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Atilio Alice e Azurita Martins Alice. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

Evaldo Richertt, 70 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Osvaldo Richertt e Dorinda Moscaid Richertt. Sepultamento ontem.

Ezequiel Silva Santos, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Silvino Silva de Lima e Maria Santos de Lima. Sepultamento ontem.

Francisca Bozaski Lipinski, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Bozaski e Catarina Bozaski. Sepultamento ontem.

Francisco Carlos Ribeiro da Silva, 62 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Tibúrcio Ribeiro da Silva e Vitalina Francisca da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda /almirante Tamandaré.

Gleibi Toppel, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Odmar Toppel e Nice Neuza Toppel. Sepultamento ontem.

Isaac Figueiredo de Mello, 59 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Gomes de Mello e Maria do Carmo Figueiredo. Sepultamento ontem.

Ismael Ballador, 75 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Guerino Ballador e Thereza da Silva Ballador. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Ivone Bueno, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Messias Bueno e Ester Didres Bueno. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

João Ariel Piemontez, 48 anos. Profissão: eletricista. Filiação: João de Freitas Pemontez e Rita Laurinda Piemontez. Sepultamento ontem.

João Valdera, 91 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Catharina Valdera. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Cemitério São Gabriel.

João do Couto Braz, 70 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Argemaris Braz e Maria Aparecida Couto Braz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Vaticano – Jade.

José Isair Foques, 67 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Armando Marcelino Batista e Anna Foques. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

José Luiz Socio Rocha, 73 anos. Filiação: José Rocha e Laura Socio Rocha. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

José Maria Santos Vieira, 62 anos. Filiação: Joselito Bernardes Vieira e Hilda Santos Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

José Moscardi, 89 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Pascoalina Moscardi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Associação Vila Militar (Curitiba).

Leandro Soares Barbosa, 30 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Mariza Soares Barbosa. Sepultamento hoje, (Agudos do Sul) Municipal de Agudos do Sul -PR, saindo de Municipal de Agudos do Sul.

Leonides Leite, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Leite e Palmira Rosário. Sepultamento ontem.

Marcolina Mendes dos Santos, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rosa Mendes dos Santos. Sepultamento ontem.

Marcos Antônio Tabella, 74 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Ermelinda Tabella. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Leal Agner Rodrigues, 59 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: João Batista Leal e Maria Justina de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida dos Santos, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Ferreira dos Santos e Benedita Martins das Neves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Coscrato Fajardo Arcos, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Américo Coscrato e Jacintha de Paula. Sepultamento ontem.

Maria Joana Pereira da Luz Moreira, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Pereira da Luz e Otacília Martins Barbosa da Luz. Sepultamento ontem.

Maria Sueli de Paula Santos, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lindolfo Garcez de Paula e Castorina Pires de Paula. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Tatuquara.

Marlon Duarte Tinidor, 38 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Hildebrando Duarte Tinidor e Neusa Ribeiro Duarte Tinidor. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela São Rafael no Cic, Curitiba,PR.

Miguel Pinheiro, 93 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Francisco Pinheiro e Maria Camargo Pinheiro. Sepultamento hoje, (Quitandinha) CemitérioMunicipal de Quitandinha(PR), saindo de Municipal. Quitandinha.

Mitsukazu Sano, 75 anos. Profissão: dentista. Filiação: Mitsuo Sano e Hisae Sano. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Mortuária da Luz.

Nair Ruon, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Policarpo Buzzi e Agostinha Kollert Buzzi. Sepultamento ontem.

Nancy Dedo Woellner, 87 anos. Filiação: Flávio Dedo e Rosina Dedo. Sepultamento ontem.

Natal Carachenski, 51 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Izidoro Carachenski e Verônica Biernaski. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cem. Municipal de Campo Magro, saindo da Capela de Magro.

Quintino de Jesus da Silva, 68 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: André Jaoquim da Silva e Lucina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Rosanne Maria Perpetua Hartmann, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Hartmann Filho e Thereza Lobo Hartmann. Sepultamento ontem.

Rosi Eurides Concke Correa, 75 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Carlito Moro Concke e Helena Piovezan Concke. Sepultamento ontem.

Ruan Vitor Pires, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: José Ricardo Gravi Ferreira e Janaina Alessandra Ramos Pires. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Santina dos Santos Vichiato, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Antônio dos Santos e Guilhermina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Valdemir Campos Fonseca, 53 anos. Profissão: motorista. Filiação: Otaviano Campos Fonseca e Nereide Mazzi Fonseca. Sepultamento hoje, Municipal. Cafezal do Sul, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Yngrid dos Santos Ramos, 13 anos. Filiação: José Oscar Ramos e Marli dos Santos de Carvalho. Sepultamento hoje, Municipal. Sombrio, saindo de Igreja Adventista.

Zilda Perinotti Bueno, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hermenegildo Domingos Perinotti e Luíza Perinotti. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.