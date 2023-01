Ana Taborda do Bonfim, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maximiano Franco da Silva e Olinda Joana Taborda. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Tunas do Parana, saindo da Capela Cemitério Municipal de Tunas do Parana.

Andrei Kruger Fajardo, 28 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Luiz Júnior dos Santos e Neusa Kruger Forjado. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Benedito Magalhães, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Magalhães Filho e Joana Amorim. Sepultamento ontem.

Bryan Wesley de Souza Evangelista de Faria, 28 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Abmael Evangelista de Faria e Rosimara de Souza Evangelista Faria. Sepultamento ontem.

Cleverson de Franca, 41 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Dirceu de Franca e Serlete do Rocio de Franca. Sepultamento hoje, (Campo do Tenente) Cemitériomun.de Campo do Tenente(PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Cornélio Oliveira da Silva, 56 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Vicente de Oliveira e Almira Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Edmilsom Ramalho de Oliveira, 63 anos. Filiação: Gervacio Ramalho de Oliveira e Fidelma Debiazio Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Água Verde.

Eduardo Braian Madalena, 40 anos. Profissão: manobrista. Filiação: Josilene de Fátima Madalena. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal Boqueirão.

Elza de Moura Silva, 85 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Armindo Luiz Moura e Minervina Mattos Moura. Sepultamento ontem.

Eva Moreira de Oliveira, 68 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Gerso Moreira de Souza e Dorvalina Ferreira Soares. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias(Colombo).

Filomena Cubis Manica Knaut, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Manica e Júlia Cubis Manica. Sepultamento ontem.

Ivanilde Ferreira Gama, 59 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: José Gama e Hilda Ferreira Gama. Sepultamento ontem.

Lourival Martins Galvão, 85 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Lourival Martins Galvão e Abgair de Andradde Rezende. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Luciane de Almeida, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Inácio de Almeida e Maria Aparecida Camargo de Almeida. Sepultamento ontem.

Luiz Henrique Rodrigues, 27 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Gabriel da Silva Rodrigues e Melissa Jasche. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Luiz Martins de Oliveira, 69 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Apolonio Martins de Oliveira e Cosma Josefa do Espírito Santo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Márcio Ronei Fernandes Muniz, 52 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Cid Fernandes Muniz e Antônia da Conceição Muniz. Sepultamento ontem.

Maria Josefa de Araújo, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Batista Santista e Josefa Batista Santiago. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Maria de Lourdes Lima, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Francisco de Farias e Maria Francisca da Costa. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Reis Souza, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oscar de Campos Reis e Áurea Ribeiro Reis. Sepultamento ontem.

Nathalia de Mello Pozzatto, 41 anos. Profissão: nutricionista. Filiação: Humberto Pozzatto e Elisabeth Bigio de Mello. Sepultamento ontem.

Nelson Kaminski, 75 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Alexandre Kaminski e Victória Gubaua Kaminski. Sepultamento ontem.

Neuza Soares Cadena, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lourenço Solares e Arminda Graciano Soares. Sepultamento quinta-feira, 19 de janeiro de 2023 às 14hh, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Jardim Graziela – Almirante Tamandaré.

Ng Bing Jun, 76 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ng Hock Chun e Chu San Rai. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Odete de Souza Leonel, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio M de Souza e Olivia Maria de Souza. Sepultamento ontem.

Oto Vieira de Souza, 95 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Protásio Veira de Souza e Valdomira Macedo Vieira. Sepultamento ontem.

Paula Virgínia Garcia Portela, 61 anos. Profissão: assistente social. Filiação: Cyro de Lima Garfcia e Maria Philomena Falleiro Garcia. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Ricardo Lenartovicz, 52 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Lenartovicz e Lúcia Dzierva Lenartovicz. Sepultamento ontem.

Rosemeri de Oliveira, 69 anos. Filiação: Elevi Albini e Alice Icleia Maier. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo (Pranagua(PR)).

Sandro Antônio dos Santos, 43 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Pedro Eloir dos Santos e Marlene do Rocio dos Santos. Sepultamento ontem.

Schirley Cristina de Oliveira, 41 anos. Filiação: Sandra Aparecida de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Simone Aparecida Sauerzapf, 56 anos. Profissão: camareira. Filiação: Evaldemar Sauerzapf e Jandira Ribeiro Sauerzapf. Sepultamento ontem.

Sinval Justo, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Arlindo Justo e Lina de Souza Justo. Sepultamento ontem.

Stanislawa Wronski, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Stanislaw Jakobczynski e Emilja Jakobczynski. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Stefanina Filipake, 91 anos. Filiação: Sofia Szvaidak e Sofia Szvaidak. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Terezinha de Oliveira Bezerra, 72 anos. Filiação: Custodio de Oliveira e Gabriela Fernandes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Valter José da Silva, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ivo José da Silva e Marivone Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Yuri Brayan da Silva, 27 anos. Profissão: controlador(a). Filiação: Luciana Gomes da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).