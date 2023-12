Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quarta-feira (13)

Adelson Guardiano, 59 anos. Profissão: ajudante. Filiação: João Nascimento Guardiano e Maria Missias Miranda. Sepultamento ontem.

Admilson Justino da Silva, 59 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Antônio Justino da Silva e Francisca Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Afonso de Oliveira, 62 anos. Profissão: taxista. Filiação: João Henrique de Oliveira e Rosa Cândida de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 – Municipal Água Verde.

Alexandre Haroldo Alessi, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Alcides Alessi e Filomena Etelvina Alessi. Sepultamento ontem.

Alexandre Oliveira Catarina, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luiz Carlos Catarina e Ana Cristina de Oliveira. Sepultamento ontem.

Amarildo da Silva Jacintho, 59 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Manoel Jacintho e Dirce da Silva Jacintho. Sepultamento ontem.

Ari Osvaldo da Silva, 63 anos. Filiação: Claro Pereira da Silva e Antônia Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Camila Prestes Rodrigues, 26 anos. Profissão: caixa. Filiação: Carlos Rodrigues Ribeiro e Jane José Prestes. Sepultamento ontem.

Carlos Roberto Massoquetti, 71 anos. Profissão: economista. Filiação: Reinaldo Massoquetti e Elza Szabo Massoquetti. Sepultamento hoje, em local a definir.

Catarina Santos da Cruz, 77 anos. Filiação: Manoel Lourenço dos Santos e Joaquina Maria de Bairro. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

César Murilo Carneiro, 33 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Rosemari Maria Carneiro. Sepultamento ontem.

Cristina Lorena Ferracini Grocheveski, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dirceu Ferracini e Valderez Prochmann Ferracini. Sepultamento ontem.

Daniela Herdina, 49 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Nildo Herdina e Ana Maria Bressan Herdina. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Deborah Regina Rodrigues, 67 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Sérgio Rodrigues e Elca da Luz Rodrigues. Sepultamento ontem.

Dorival Fagundes dos Reis Júnior, 57 anos. Profissão: garçom. Filiação: Dorival Fagundes dos Reis e Iraci Vieira dos Reis. Sepultamento ontem.

Douglas de Almeida, 23 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Rosângela Aparecida de Almeida. Sepultamento hoje, Cemitério da Jaca – Itapoa (SC), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Eduardo Brandini Mateos Nunes, 37 anos. Profissão: dentista. Filiação: César Mateos Nunes e Zélia Maria Brandini Mateos Nunez. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Fabiano Demeneck, 55 anos. Filiação: Antônio Fabiano Demeneck e Ivete Jordani Demeneck. Sepultamento ontem.

Gilberto Pereira da Luz, 49 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Dulcidio da Luz e Carmelina Pereira da Luz. Sepultamento ontem.

Hercilio Arruda Fidélis, 64 anos. Profissão: carregador(a). Filiação: Valdemiro Fidélis e Carmelina Arruda Fidélis. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Hewerton Douglas da Silva, 17 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Osvaldo da Silva e Sirlei Aparecida da Silva. Sepultamento ontem.

Homero Jorge Senches, 69 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Eduardo Senches e Maria Laudelina Senches. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Jades Cassins Júnior, 72 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Jades Cassins e Adanyr Saiz Cassins. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

João Carlos Born, 77 anos. Filiação: Alfredo Born e Maria Szczepanski Born. Sepultamento ontem.

Jodit Josina dalla Vecchia, 89 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Francisco Zeferino de Souza e Carolina de Souza. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

José Carlos de Oliveira Melo, 94 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Fabrício de Melo Pinto e Orvalina Alves de Melo. Sepultamento ontem.

José Odair de Jesus Machado, 49 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Benjamin Adilson Machado e Cecília Moisés Machado. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Judimir Antônio Alves Valente, 70 anos. Filiação: José Alves Valente e Darvina Farias Valente. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Levino Luiz Cordeiro, 72 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Sebastião Luiz Cordeiro e Maria Cordeiro Ramos. Sepultamento ontem.

Lia Folloni Rosa Zaze, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Raul Rosa e Emma Folloni Rosa. Sepultamento ontem.

Lilian Bedene Nisio, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rubens Lindonor Bedene e Anelise Schnepper Bedene. Sepultamento ontem.

Lourival Teodoro Roseira, 79 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: João Teodoro Roseira e Maria Roseira de Jesus. Sepultamento ontem.

Luiz Machado, 89 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Arthur Machado e Maria Helena. Sepultamento hoje, Cemitéri Municipal de Vassoural, saindo da Capela de Ibaiti.

Márcio Cardoso, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: Amilton Santos Cardoso e Antonieta de Freitas Cardoso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde.

Maria Helena Woloschen, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leo Woloschen e Nona Woloschen. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Maria José dos Santos, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandrina dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Maria Rosa de Lima dos Anjos, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rufino Henrique de Lima e Sebastiana Leandro da Fonseca. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Toregeani de Oliveira, 81 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Arnaldo Toregeani e Rosa Luciano. Sepultamento ontem.

Mauri Saboia Cunha, 83 anos. Profissão: bombeiro(a). Filiação: Edgard Saboia Cunha e Maria do Carmo Cunha. Sepultamento ontem.

Olga Correa da Silva, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estanislau Wawreniuk e Michalina Wawreniuk. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

Oswaldina Florêncio Schmidt, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Moeses Florêncio de Souza e Thomazia Joaquina de Souza. Sepultamento ontem.

Paulo Cezar Franco Júnior, 26 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Paulo Cezar Franco e Zilda de Oliveira Franco. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Paulo Roberto de Oliveira Júnior, 34 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Paulo Roberto de Oliveira e Evanir Cavalheiro de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo de Igreja de Campina Grande do Sul.

Pedro Luiz Veronese, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agostinho Veronese e Eunice Hoffmann Veronese. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 – Cemitério São Francisco de Paula.

Raul Beling, 74 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Leopoldo Beling e Bertolina Mendes Beling. Sepultamento ontem.

Rodrigo Arving, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Joel Arving e Arlete Martins Arving. Sepultamento ontem.

Sônia Fátima da Silva Pilli, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio José da Silva e Terezinha Maria da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Terezinha da Silva Malaquias, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Matias da Silva e Alayde de Oliveira Silva. Sepultamento ontem.

Vera de Oliveira, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Honório de Oliveira e Maria de Lima. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Luto Curitiba.

Vita Rodrigues Silva, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Antônio da Silva e Vicentina Rodrigues. Sepultamento ontem.

Yara Walkyria Suckow, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Affonso Ewaldo Carlos Suckow e Emma Buhrer Suckow. Sepultamento ontem.

