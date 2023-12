Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (30)

ADAO PAMPUCH, 81 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: TEREZINHA LEAL DIAS. Filiação: CARLOS PAMPUCH e LUCIA FILLA PAMPUCH. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 30 de dezembro de 2023 às 21:00h.

ADRIANA DE PAULA PINTO, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WALTER CABRAL PINTO e CLAUDETE DE PAULA PINTO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ /PR, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 10:00h.

ALCEU ALBINO, 71 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: JOSE ALBINO e MALVINA MIGUEL D SOUZA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 30 de dezembro de 2023.

ALCIDES CLAPPIS, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: NEUSA APARECIDA CREDENDIO CLAPPIS. Filiação: JOSE CLAPPIS e OLIVIA ROSSETTI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 30 de dezembro de 2023 às 19:00h.

ALEXANDRE LUDOVICO BATISTA DE JESUS, 51 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: LUIZ CARLSO BATISTA DE JESUS e MARIA DA ASSUNCAO LUDOVICO BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de dezembro de 2023.

ALICE GUILHERME, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADUARDO GUILHERME e ANATALIA DALA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 16:30h.

ALOISIO VOLKMER, 66 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: PEDRO VOLKMER e CATARINA MARIA VOLKMER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 30 de dezembro de 2023 às 17:00h.

ANA CAROLINA PIRES CARDOSO, 26 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: e JOCILENE PIRES DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sábado, 30 de dezembro de 2023 às 13:00h.

ANGELA GASPARIM DA ROCHA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUVENAL PEREIRA DA ROCHA. Filiação: BORTOLO GASPARIM e HELENA GASPARIM. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 08:00h.

BENEDITA DE JESUS MACHADO, 91 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: MANOEL PEREIRA MACHADO e MARIA DE JESUS MACHADO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 15:30h.

BENICIO FERREIRA TEIXEIRA, 10 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: CLEITON TEIXEIRA DA SILVA e ANELISE FERREIRA MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 17:00h.

BRAULIO MENDES, 88 ano(s). Filiação: PEDRO MENDES ISRAEL e MARIA JOANA MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 13:00h.

CARLOS TADEU NEUMANN, 72 ano(s). Filiação: ADOLFO NEUMANN e MARIA RITA RIBERIO NEUMANN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 17:00h.

CATARINA LUISA DE SOUZA, 76 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOAO DE SOUZA. Filiação: PEDRO LUIZ DA FONSECA e FRANCISCA LUISA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 16:30h.

CLAUDIO ERNANI EBERT, 67 ano(s). Filiação: CARLOS EBERT e ELGA ANNA EBERT. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 10:30h.

DEVANIR ANDRE, 85 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ANTONIA DA SILVA ANDRE. Filiação: LUIZ ANDRE e ALICE RIGOLLETTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), sábado, 30 de dezembro de 2023 às 17:00h.

DORVALINA CORREIA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DARIO CORREIA e BERNARDINA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023.

FLAVIO BATISTA DA CRUZ, 79 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: ANA WISNIEWSKI. Filiação: JAIR BATISTA DA CRUZ e ADELAIDE MIRANDA DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 17:00h.

FRANCISCO SAMPAIO DE LIMA, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: FRANCISCA SAMPAIO DE LIMA. Filiação: PEDRO VICENTE DE LIMA e MARIA GLORIA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 11:00h.

GILMAR SKAU, 67 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: AGENOR SKAU e HELENA GOMES SKAU. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sábado, 30 de dezembro de 2023 às 17:00h.

GILSON SANTOS, 72 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: AYRTHON SANTOS e ZELY THEREZINHA DE MELLO SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 15:00h.

IRACEMA DA ROSA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO GOMES DE OLIVEIRA. Filiação: BENEDITO SERAFIM DA ROSA e ANA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 17:30h.

JOSE RENATO DE SANTANA, 76 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOSE BATISTA DE CARVALHO e MARIA SANTANA DE CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 11:00h.

LUCIA DE FATIMA PAIVA PEREIRA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EMMANUEL PAIVA PEREIRA e HERCILIA ANNA ALVES PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 30 de dezembro de 2023 às 17:00h.

LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CAMPOS, 79 ano(s). Profissão: DELEGADO POLICIA. Cônjuge: ROSELY CLETO RIBEIRO CAMPOS. Filiação: JULIO RIBEIRO DE CAMPOS e LAYDE DE SOUZA CAMPOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 15:30h.

LUZIA MELEK DE CARVALHO, 54 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: CLAIRTON RODRIGUES DE CARVALHO. Filiação: VALDOMIRO MELEK e MARIA MELEK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 16:30h.

MARIA FATIMA CORDEIRO PRESTES, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DULCY PRESTES. Filiação: JOAO CICERO CORDEIRO ALBURQUERQUE e MARIA CAMPOS FONSECA ALBURQUERQUE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 16:00h.

MARIA PEREIRA DA LUZ RODRIGUES, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VENANCIO PEREIRA DA LUZ e JULIA GALDINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 12:00h.

MARIA ZENEIDE BATISTA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ARTIGAS LEAL. Filiação: e MARIA IZABEL DA SILVA BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 17:00h.

MARLENE RIBEIRODE BRITO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUCIO JUNQUEIRA BRITO. Filiação: ANTONIO RIBEIRO e LOURENCA ROCHA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 15:00h.

MILTON PEREIRA FORTES, 87 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: CATIA TULIO FORTES. Filiação: GILDALBERTO FORTES e ALICE PEREIRA FORTES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 31 de dezembro de 2023 às 16:00h.

MOACIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, 46 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JANAINA LESMIOWSKI DA SILVA. Filiação: MOACIR PEREIRA DA SILVA e CLOTILDE SALETE PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 16:30h.

NATANAEL MOREIRA DA SILVA, 45 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELIZANGELA ALVES DE SOUZA. Filiação: WALTER ALVES DA SILVA e CATARINA MARIA MOREIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 14:00h.

NELSON RUBENS DA COSTA, 72 ano(s). Profissão: LUBRIFICADOR(A). Cônjuge: ODETE FARIA DA COSTA. Filiação: JOSE DA COSTA e LAUDELINA SILVA DA COSTA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 17:00h.

NILSON GONCALVES DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Filiação: ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS e LUCIA SEIKA DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTO ANTONIO, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 15:00h.

NOTELINA BARBOSA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO GOMES FLORENCIO. Filiação: DINARTE BARBOSA DE MATOS e MARIA IZABEL BARBOSA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 16:00h.

OSILDA DE SIQUEIRA, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOSE AUGUSTO DE SIQUEIRA. Filiação: MARINO MARINS e EFIGENIA MARINS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sábado, 30 de dezembro de 2023 às 17:00h.

PAOLA BATISTA FALAT, 6 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: MARCOS FRANCISCO FERREIRA FALAT e CIBELE COSTA BATISTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 30 de dezembro de 2023 às 16:30h.

QUELI APARECIDA BORGES RIBEIRO, 38 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDINEI RIBEIRO. Filiação: ARGEMIRO BORGES e MARIA CLAUDETE DOS SANTOS BORGES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sábado, 30 de dezembro de 2023.

REBEKA PINKEL DAITZCHMAN, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SALOMAO DAITZCHMAN. Filiação: MOYSES PINKEL e TAUBA PINKEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 30 de dezembro de 2023 às 09:00h.

ROMEU ROCHA, 43 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: e MARIA TERESINHA ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 16:00h.

SALVADOR CRISPIM CARNEIRO, 94 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DIOLIRIA ANTONIA CARNEIRO. Filiação: JOAQUIM CRISPIM CARNEIRO e MARIA JOAQUINA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 14:00h.

SANDRA MARA RIBEIRO SZELIGOWSKI, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCO CEZAR RIBEIRO SZELIGOWSKI. Filiação: WILSON DE MACEDO RIBEIRO e DIRCE DE ANDRADE RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 30 de dezembro de 2023.

SEBASTIAO ADRIANO DE MATOS, 89 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: GERALDA TEIXEIRA DE LIMA MATOS. Filiação: JOAO JOSE DE MATOS e SEBASTIANA RITA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 30 de dezembro de 2023 às 13:00h.

WILSON SCHWENNING, 88 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: ALFREDO SCHWENNING e MARGARIDA BAHL SCHWENNING. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 30 de dezembro de 2023 às 11:00h.,

