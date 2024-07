Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (27)

ADAYR FERREIRA, 96 ano(s). Profissão: ESCRITURÁRIO(A). Filiação: ADALBERTO FERREIRA e MARIA FELICIANA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 27 de julho de 2024 às 16:30h.

ALAIR DAL LIN, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VIUVA. Filiação: ELVIRA DAL LIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 27 de julho de 2024 às 10:00h.

ALEIXO TRAYCZYK, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DIVANIR MARIA TRAYCZYK. Filiação: JOSE TRAYCZYK e CLARA GUGENSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 27 de julho de 2024 às 16:30h.

ALESSANDRA GONCALVES, 42 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: AMILTON GONCALVES e LINDAMIR BATISTA GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 27 de julho de 2024.

ANDRE LUIZ CIRINO, 38 ano(s). Profissão: FUNILEIRO(A). Filiação: ANSELMO FERREIRA CIRINO e MARLENE GAI CIRINO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO, sábado, 27 de julho de 2024.

ANTONIO SABINO TOSTA, 60 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PEDRO SABINO TOSTA FILHO e SANTA BELLARIN TOSTA. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, sábado, 27 de julho de 2024.

AQUILES CUSTODIO DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: NAO INFORMADO. Filiação: OCTACILIO CUSTODIO DA SILVA e MARGARIDA DE MELLO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 27 de julho de 2024 às 16:00h.

BENEDITA MARTINS DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAQUIM MESSIAS MARTINS e VERONICA PAULINA DE PAIVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 27 de julho de 2024.

CARLOS DE OLIVEIRA RUELA, 90 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: ABIGAIL DE PAULA RUELA. Filiação: ARLINDO RUELA e ANA LUIZ FRANCO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de julho de 2024 às 15:00h.

CASEMIRO RODACHINSKI, 84 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANTONIA RODACHINSKI. Filiação: ANTONIO RODACHINSKI e ANGELINA RODACHINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 27 de julho de 2024 às 10:00h.

CELSO TADEU SUCZECK, 68 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Cônjuge: ROSICLER DO ROCIO KLIGUER SUCZECK. Filiação: SEBASTIAO TARCILIO SUCZECK e CECILIA SUCZECK. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 27 de julho de 2024 às 17:30h.

CIRLENE APARECIDA DOS REIS, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SIDNEI DOS REIS e MARIA SANTIONA DOS REIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 27 de julho de 2024 às 15:00h.

DIONE FERRAZ TARGINO, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: AVERALDO TARGINO SILVA. Filiação: ANTONIO FERRAZ DE BRITO e ADELZIRA MENDES FERRAZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 27 de julho de 2024 às 17:00h.

DIRCE MARIA SUAKI MILANI, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NATAL MILANI. Filiação: LEONARDO SUAKI e THEREZA SUAKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 27 de julho de 2024 às 16:00h.

EDITE FERREIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO JOSE FERREIRA e BENVINDA MARIA DOS SANTOS FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 27 de julho de 2024.

ELIAS LENILDO DA SILVA, 40 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LENILDO SEVERINO DA SILVA e IVANICE SEVERINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de julho de 2024.

ELSON LINCOLN ANDRADE, 70 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: LEOPOLDO ANDRADE e MARIA DO CARMO ANDRADE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 27 de julho de 2024 às 13:00h.

EMILIA BAZILIO DA CONCEICAO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NEOZAR FERNANDES DA CONCEICAO. Filiação: IDALINA BAZILIO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 16:00h.

EVA FAGUNDES DODO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO LUIZ DODO. Filiação: JOSE BATISTA FAGUNDES e AMALIA IDALINA CERQUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 27 de julho de 2024 às 17:00h.

GASPAR ASSIS DE GASPER, 86 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: PETRONA PEREIRA DE GASPER. Filiação: AUGUSTO ALVIM DE GASPER e HELENA DE GASPER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 27 de julho de 2024 às 17:00h.

GERALDO ALVES CALEGARIM, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA ARLETE FARIAS CALEGARIM. Filiação: SEBASTIAO ALVES CALEGARIM e AFONSINA DE BASTOS CALEGARIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 27 de julho de 2024.

HANS WILFRIED DYCK, 71 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: ELISABETH ENS DYCK. Filiação: HANS DYCK e ANNA SIEMENS DYCK. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 27 de julho de 2024 às 12:00h.

HERALDO PADILHA DE OLIVEIRA, 63 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: ZENI DE FATIMA HEKAVEI. Filiação: JOAO PADILHA DE OLIVEIRA e ALTIVA DE LIMA OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 27 de julho de 2024 às 17:00h.

IOLANDA CHIODI, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DEMI CHIODI e ANA JULIA CHIODI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 27 de julho de 2024.

IOLANDA PEREIRA DE PAULA BARBOZA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCIONE DE PAULA BARBOZA. Filiação: JOSE TOMAZ PEREIRA e ZULMIRA GONCALVES PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sábado, 27 de julho de 2024 às 09:00h.

IZABELA PALKA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL PALKA e ANA PALKA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU, sábado, 27 de julho de 2024.

JANNE GURSKI FERRARI, 65 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ALOIZE GURSKI e ARLETE VIANNA GURSKI. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sexta-feira, 26 de julho de 2024.

JASSY MATEUS SMITKA, 26 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JOSE SMITKA JUNIOR e ELZA PITANGA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO BORDA DO CAMPO, sábado, 27 de julho de 2024.

JOSE ANTONIO PEREIRA RAMOS, 81 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: ZULMA JOANITA ONZI. Filiação: JOSE PEREIRA RAMOS e MARIA AMELIA PEREIRA DA ROCHA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 27 de julho de 2024 às 21:00h.

JOSE FOGACA, 85 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ROSECRER MARIA FOGACA. Filiação: ANTONIO FOGACA e LEOCADIA FOLDA FOGACA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 27 de julho de 2024 às 16:00h.

JUCIANE VALENDOLF DOS SANTOS, 45 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARCIO AURELIO CHIMENTAO. Filiação: ELIAS DOS SANTOS e JULIANE VALENDOLF DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 27 de julho de 2024 às 17:00h.

KELLY CAROLINE SERETNY DE PAULA, 45 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: EDSON LUIS MARTINS DE PAULA. Filiação: MARIA SERETNY. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 27 de julho de 2024 às 16:30h.

LEODETE POLI MILANI, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DURVAL MILANI SOBRINHO. Filiação: MANOEL POLI e HELENA TABORDA POLI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 27 de julho de 2024 às 15:30h.

LEONI SIQUEIRA SCHIBERBAIN, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HAMILTON SCHIBERBAIN. Filiação: MARCILIO SIQUEIRA e JULIA SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 27 de julho de 2024 às 11:00h.

LEOTILDA PALHANO HORNING, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO HORNING. Filiação: MIGUEL PALHANO e ANGELA LUIZ PALHANO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 27 de julho de 2024 às 16:30h.

LIDIA ANTONIA RIBEIRO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AYRTON RIBEIRO. Filiação: JULIO PONCZEK e JOANNA PONCZEK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 27 de julho de 2024 às 17:00h.

LINDALVA BEZERRA DE SA, 97 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: JOAO HENRIQUE DE SA e MARIA BEZERRA DE SA. Sepultamento: CEMITERIO JOAO 23 LONDRINA PR, sábado, 27 de julho de 2024 às 11:00h.

MARCIA REGINA ROZGRIN, 67 ano(s). Profissão: GERENTE VENDAS. Filiação: HEINI ROZGRIN e EULALIA APARECIDA ROZGRIN. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 22:00h.

MARIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: VICENTE GARCIA e ANA ROSA DO CARMO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 27 de julho de 2024 às 11:30h.

MARIA APARECIDA MOREIRA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MOREIRA. Filiação: JOSE FELIX DE SOUZA e LUIZA JOAQUINA DE SOUZA. Sepultamento: POUSO ALTO CAJATI – SP, sábado, 27 de julho de 2024.

MARIA ISABEL CARREIRA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ISMAEL FERNANDES CARREIRA. Filiação: MANUEL GONGALVES e OLINDA VENTURA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 27 de julho de 2024 às 13:00h.

MARINO POLTRONIERI, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SUELI MARIA FERREIRA POLTRONIERI. Filiação: JULIA POLTRONIERI e JULIA POLTRONIERI. Sepultamento: SAO JUDAS TADEU – RIO DOS CEDROS, sábado, 27 de julho de 2024.

MIRIAN GILDA PROENCA, 82 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: GABRIEL ACACIO DE PROENCA. Filiação: CAETANPO PROENCA e NATALIA PROENCA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 27 de julho de 2024 às 10:00h.

NOEME BASTOS PROENCA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LINCOLN SOARES PROENCA FILHO. Filiação: ALVARO JOSE BASSTOS e ADELINA COVELLI BASTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 27 de julho de 2024 às 15:00h.

REGINA MARIA NIZER, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEONARDO MARAVIESKI e ADELINA MARAVIESKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 27 de julho de 2024 às 11:00h.

RONI STIVAL, 57 ano(s). Profissão: TÉCNICO REFRIGERAÇÃO. Filiação: AUGUSTO STIVAL e ROSEMARI LARA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 10:00h.

ROSANGELA DE JESUS PUGAS, 48 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: OTONIEL RODRIGUES PUGAS e OLIRIA ROSA PUGAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 27 de julho de 2024 às 16:30h.

SEBASTIAO AMAURI DE OLIVEIRA, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ILIZABETE MARIA BUSATO DE OLIVEIRA. Filiação: DANTE MARTINS DE OLIVEIRA e JULITA CARNEIRO MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de julho de 2024 às 15:30h.

SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE FERREIRA SANTOS e ZULMIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 27 de julho de 2024 às 14:00h.

SIRINEU DE OLIVEIRA, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ADIRLEI DE FREITAS DE OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA e ANESIA DE ALMEIDA OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de julho de 2024 às 17:00h.

SOFIA RIBEIRO SANCHES, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: LUCIANO ARANTES SANCHES e DENISE GODOI RIBEIRO SANCHES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 26 de julho de 2024.

UBIRATAN PEREIRA DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: LILIAN APARECIDA GARCIA. Filiação: OLIVA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 27 de julho de 2024 às 10:00h.

WELLINGTON MENDES FERREIRA, 55 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ANANIAS FERREIRA e ANA MARIA MENDES FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 27 de julho de 2024 às 17:00h.

YEDA ESPINDOLA DE AMOEDO, 90 ano(s). Profissão: SECURITÁRIO(A). Filiação: ROSALVO DE AMOEDO e JULIA DE MELLO AMOEDO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 27 de julho de 2024 às 16:00h.

