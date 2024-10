Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (26)

ALBERTO ECLACHE, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ARICLE STIVAL ECLACHE. Filiação: JOAO ANTONIO ECLACHE e SAYDE ECLACHE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 26 de outubro de 2024 às 12:30h.

ALMIR COELHO, 75 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ANA MARIA HAGEMEYER COELHO. Filiação: FERMIANO COELHO FILHO e GLACY MEHL COELHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 25 de outubro de 2024 às 20:00h.

ANAIR ROCHA DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA e ROSALINA DE ARAUJO ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 26 de outubro de 2024 às 13:40h.

ANANIAS GONCALVES FERREIRA, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: EVONILIAS ROSA DA SILVA. Filiação: ALCIDES GONCALVES FERREIRA e MARIA AUGUSTA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 26 de outubro de 2024 às 11:30h.

ARIANE ELIZANDRA FREITAS MURACAMI, 45 ano(s). Profissão: PROMOTOR(A) VENDAS. Filiação: ARI COELHO FREITAS e ELIANA PIETNICZKA FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 26 de outubro de 2024 às 17:00h.

AUREA LEITE PINTO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CANDIDO RAIMUNDO MENDES PINTO. Filiação: ADELINO PEREIRA LEITE e AMELIA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 25 de outubro de 2024 às 17:00h.

BASILIO KOVALCZUK, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE KOVALCZUK e OLGA PANCHINIAK KOVALCZUK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 26 de outubro de 2024 às 17:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (26)

BENEDITO FRANCO PRADO, 73 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: SALVADOR FRANCO DO PRADO e IRENE ARAUJO DO PRADO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 25 de outubro de 2024 às 17:00h.

CAMILO AMERICO NETO, 85 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: IDERCIA ANTUNES. Filiação: ARGEMIRO AMERICO RODRIGUES e ARMINDA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 26 de outubro de 2024 às 12:00h.

CLEIDE DE SOUZA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GERALDO DE SOUZA e ANA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 26 de outubro de 2024 às 10:00h.

CLODI INES DO NASCIMENTO REIS, 76 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SAULO PEZZI REIS. Filiação: ARMANDO DO NASCIMENTO e ISAURA MESSA DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 26 de outubro de 2024 às 15:00h.

CRISLAINE MACIEL FELIPE, 31 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: EDSON NASCIMENTO DOS SANTOS. Filiação: NILSON ANTONIO FELIPE e ANDREIA MACIEL. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE RIO BRANCO, sábado, 26 de outubro de 2024.

DENISE MARCZYNSKI TANNOURI, 66 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: WALDEMAR MARCZYNSKI e OSMINDA COLOMBO MARCZYNSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 26 de outubro de 2024 às 16:00h.

EDIMUNDO JOSE SANTANA, 88 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: MARIA APARECIDA SANTANA. Filiação: FRANCISCO JOSE DE SANTANA e MARIA QUERINA DE SANTANA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 25 de outubro de 2024 às 17:30h.

ELIAS VIDAL, 87 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: LEONI NOGAROLLI VIDAL. Filiação: JOAO VALENTIN VIDAL e ANA LUIZA VELARINDA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 26 de outubro de 2024 às 17:00h.

GENTIL SUTIL DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: MARIA IZOLINA NUNES DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO MARIA SUTIL DE OLIVEIRA e MARIA LUIZA NOVAIS DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIEN, sábado, 26 de outubro de 2024 às 17:00h.

HELENA ELFRIDA MARTHA SCHWASS, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OTTO EMILIO PAULO SCHWASS e MARTHA CLARA SCHWASS. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, sábado, 26 de outubro de 2024.

JOAO BIRACI WALTER MACIEL, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA NOEMIA MARTINS WALTER MACIEL. Filiação: JOAO MARIA MACIEL e MARIA DIAIR WALTER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 26 de outubro de 2024.

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (26)

JOAO PEDRO MARQUES, 67 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ROSANGELA BAPTISTA ALMEIDA FERREIRA. Filiação: WALTER MARQUES e NORINA CINOTTI MARQUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 26 de outubro de 2024 às 17:00h.

JOAO PEDRO MENDES CORDEIRO, 15 ano(s). Filiação: GILSON LUIZ SAMPAIO CORDEIRO e SILVIA REGINA MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 26 de outubro de 2024 às 14:00h.

JORGE SIMAO FILHO, 70 ano(s). Profissão: MECÂNICO AUTOMOTIVO. Cônjuge: JUSSARA COSTA DE OLIVEIRA SIMAO. Filiação: JORGE JOSE SIMAO e DALVA MACHADO SIMAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 26 de outubro de 2024 às 16:30h.

JOSE ALTAMIR DE SIQUEIRA, 63 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: ARMINDA APARECIDA DE SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 26 de outubro de 2024.

JOSE CARLOS RODRIGUES DO PRADO, 48 ano(s). Profissão: MESTRE. Filiação: PEDRO RODRIGUES DO PRADO e MARIA JOSE DO PRADO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sábado, 26 de outubro de 2024 às 16:30h.

JOSE EDIR DE JESUS, 73 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: LEILA ALMEIDA DE JESUS. Filiação: JOSE DE JESUS e EMILIANA ROSA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 27 de outubro de 2024 às 13:30h.

JOSE TADEU INNOCENCIO BELLO, 66 ano(s). Profissão: DELEGADO POLICIA. Cônjuge: VIVIANI DE OLIVEIRA. Filiação: ARISOLY DE LARA BELLO e TEREZINHA APARECIDA INNOCENCIO BELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 26 de outubro de 2024 às 10:00h.

JULIA DO AMARAL DE SOUZA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DE SOUZA. Filiação: LOURENCA MARIA DO AMARAL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 26 de outubro de 2024 às 10:00h.

LUCI MOREIRA, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: AROLDO MOREIRA. Filiação: ALEIXO SUCHEWICZ e NAGELINA SUCHEWICZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 26 de outubro de 2024.

LUCI SEVERO, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: ROMILDO COSTA MARQUES. Filiação: ARGEMIRO SEVERO e ANGELICA ALVES SEVERO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 26 de outubro de 2024.

MAMEDE MACIEL BERZAOUI, 84 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: ANA MARIA KRUSZESKI BERZAOUI. Filiação: SAI HOMAD BERZAOUI e TEREZA PERRETO BERZAOUI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 26 de outubro de 2024 às 17:00h.

MARIA ZENILDA JUNGLES ROMBLESPERGER GALVAO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA ROMBLESPERGER GLVAO. Filiação: LEOCADIO JUNGLES e ESTHER WANDA BUCHUVAITZ JUNGLE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 26 de outubro de 2024 às 15:00h.

ONEGLIA VINCENZI, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: WAGNER COMIN. Filiação: DOMINGOS VINCENZI e NERINA VINCENZI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 26 de outubro de 2024 às 14:00h.

OSVALDO RIBAS, 39 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ANTONIO RIBAS e ZITA LOPATA RIBAS. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, sábado, 26 de outubro de 2024 às 15:00h.

RENAN DA SILVA ROCHA, 26 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: BRUNA ALMEIDA CASAGRANDE. Filiação: EDSON DA ROCHA e MARIZETI RODRIGUES DA SILVA DA ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 26 de outubro de 2024.

RODRIGO CARLOS DE BRITO, 28 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO CARLOS DE BRITO e NILCEIA LICA PEREIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, sábado, 26 de outubro de 2024 às 16:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (26)

ROSE TERESINHA CAMARGO, 72 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: DURVAL NUNES CAMARGO e HORTENCIA DA CRUZ CAMARGO. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, sábado, 26 de outubro de 2024 às 17:00h.

RUBENS AFONSO FRANKE, 82 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ARLETE TEREZINHA DRAPALA FRANKE. Filiação: PAULO FRANKE e MARIA FRANKE. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, sábado, 26 de outubro de 2024.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS, 58 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ERMELIANO PRESTES DOS SANTOS e BENEDITA MARTINHA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, sábado, 26 de outubro de 2024 às 16:30h.

RUTH DE OLIVEIRA FERRACINI, 77 ano(s). Profissão: BLOQUISTA. Cônjuge: ADILSON FERRACINI. Filiação: NAO CONSTA e SERAFINA FABRIS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 27 de outubro de 2024 às 10:00h.

SERGIO DE MACEDO, 55 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: JOSE CARNEIRO DE MACEDO e VALDETE FLORINDA DE MACEDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 26 de outubro de 2024 às 11:00h.

SIDINEI MICKUS, 54 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ONOFRE MICKUS e ALAYDE GUERREIRO MICKUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 26 de outubro de 2024 às 14:00h.

TEREZA DO CARMO AMARAL, 83 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ALINOR DO AMARAL. Filiação: ALEXANDRE DA LUZ e DAVELINA VAZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 26 de outubro de 2024 às 09:00h.

VALMIR VANDERLEI DE SOUZA, 54 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Cônjuge: RENILDA APARECIDA ANTUNES DE SOUZA. Filiação: JOSE APARECIDO DE SOUZA FILHO e ILDA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 26 de outubro de 2024 às 10:00h.

VERA DE PAULA XAVIER, 78 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Filiação: FLORIANO JOAO MARIA DE PAULA XAVIER e MARIA ALDINA DE PAULA XAVIER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 26 de outubro de 2024 às 16:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (26)