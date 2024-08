Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (24)

ALBINO RODRIGUES, 93 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Cônjuge: RUTH DE MATTOS RODRIGUES. Filiação: VICENTE RODRIGUES e FLORIPA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 24 de agosto de 2024 às 10:00h.

ALCEU HLADCZUK, 78 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: LEONILDA ZARPELON HLADCZUK. Filiação: PEDRO HLADCZUK e ONDINA HLADCZUK. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM DA PAZ – IRATI – PR, sábado, 24 de agosto de 2024 às 17:00h.

ALLAN RAFAEL PEREIRA, 49 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTENOR MATOZO PEREIRA e ANA OLIVINA PEREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 24 de agosto de 2024 às 17:00h.

ANISIO ISIDORO DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: AUGUSTO IZIDORO DOS SANTOS e ADELIA DE FREITAS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 24 de agosto de 2024 às 16:30h.

ARI DE OLIVEIRA SELA FILHO, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: VALMIRA SILVEIRA SELA. Filiação: ARI DE FREITAS SELA e JUREMA DE OLIVEIRA SELA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 24 de agosto de 2024 às 16:00h.

ARMINDA DE FATIMA SILVA, 64 ano(s). Filiação: JOAO APARECIDO DA SILVA e MARIA MARINHA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 23 de agosto de 2024.

BENEDITA ALEXANDRE DE SOUZA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ALEXANDRE DE SOUZA FILHO e APOLINARIA FRANCISCA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 24 de agosto de 2024 às 10:00h.

BRENO SAMPAIO KOVALSKI, 13 ano(s). Filiação: VALDIR KOVALSKI e JUCIMARA DOS SANTOS SAMPAIO. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, sábado, 24 de agosto de 2024 às 10:00h.

CLEVERSON JORGE DE OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ABEGAIL RUTHES. Filiação: JUAREZ DE OLIVEIRA e CARMEN TABORDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 24 de agosto de 2024 às 16:00h.

DENIZE DE LOURDES ALVES RODRIGUES, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OLIVIO ALVES RODRIGUES e IZABEL IRENE ALVES RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 24 de agosto de 2024 às 17:00h.

DIRCEU RODRIGUES DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: FLORENCIO MORAIS DA SILVA e MARIA ETELVINA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, sábado, 24 de agosto de 2024 às 14:00h.

EDSON TAMOYO UADA, 55 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: CRISTIANE NUNES UADA. Filiação: YUZUDO UADA e YOLANDA UADA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 24 de agosto de 2024.

EMILSON CORADI, 61 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: NELI WINTER CORADI. Filiação: VICENTE CORADI e LYDIARUEDA CORADI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 16:30h.

ESMELINDO FILASTRO CAMARGO, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: CUSTODIA FILASTRO CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 24 de agosto de 2024 às 09:00h.

EURICO TAVARES MACHADO, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA DE FATIMA PEIXOTO. Filiação: JOSE DE OLIVEIRA MACHADO e LIGIA GOMES TAVARES MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 24 de agosto de 2024 às 17:00h.

FLORISBELA RODRIGUES DE MELO, 81 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: PEDRO RODRIGUES DE LIMA e LUZIA DE SOUZA LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 24 de agosto de 2024 às 17:15h.

FRANCISCA SCHIMERSKI SANTOS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO MARQUES DOS SANTOS. Filiação: ISMAEL SILVESTRE SCHIMERSKI e SILVANIRA FIRMINO DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, domingo, 25 de agosto de 2024 às 10:00h.

FRANCISCO JOSE DA CUNHA, 76 ano(s). Profissão: TESOUREIRO(A). Cônjuge: CLEMENTINA TONIN DA CUNHA. Filiação: JOSE CLEMENTE DA CUNHA e ANITA FURLAN DA CUNHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 24 de agosto de 2024 às 16:00h.

GILMAR ANTONIO DE LIMA, 53 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ELISETE DOS SANTOS LIMA. Filiação: DELOMAR DE LIMA e LURDES MARIA DE LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 24 de agosto de 2024 às 16:00h.

GILSON VERNISI, 73 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: VERA MAGALI VERNISI. Filiação: EUZEBIO ANGELO VERNISI e EULALIA VERNISI. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 24 de agosto de 2024.

JOAO LOPES DE OLIVEIRA NETO, 70 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MADALENA PEREIRA DINIZ DE OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA e VICENTINA DINIZ LOPES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 24 de agosto de 2024 às 16:30h.

JOSE GOMES FERNANDES, 88 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: MARIA BUENO DE PAULA FERNANDES. Filiação: JOAQUIM GOMES VIEIRA e FRANCISCA FERNANDES VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 24 de agosto de 2024 às 16:00h.

JOSEFINA PEREIRA DE ARRUDA DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: VALDEVINO GONCALVES DOS SANTOS. Filiação: OTAVIO BUENO DE ARRUDA e EZALTINA DIAS DE ARRUDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 24 de agosto de 2024 às 16:30h.

JULIAO FRANCISCO, 67 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ZELIA APARECIDA GONCALVES FRANCISCO. Filiação: RAIMUNDO FRANCISCO DE LIMA e MARIA JOSEFA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 24 de agosto de 2024 às 16:30h.

JUSSARA GEVAERD PAVAO, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADEMAR GEVAERD e MARIA EUGENIA OLIVEIRA GEVAERD. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 24 de agosto de 2024 às 10:30h.

LAURO AUGUSTO FABRICIO DE MELO, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: LAURO FABRICIO DE MELO PINTO e MARIA DE LOURDES FABRICIO DE MELO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 23 de agosto de 2024.

LEA MARIA OLIVEIRA MELLO, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO MANOEL RIBAS DE MELLO. Filiação: MARINS ALVES DE OLIVEIRA e EULALIA CARVALHO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 24 de agosto de 2024 às 15:30h.

LEONIR GOMES, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JORGE GOMES e MARIA GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 24 de agosto de 2024 às 17:00h.

LUIZ AUGUSTO BOSCARDIN, 79 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: NEIVA STELLE BOSCARDIN. Filiação: AGOSTINHO BOSCARDIN e JACI TEIGAO BOSCARDIN. Sepultamento: CEMITÉRIO RIOZINHO (IRATI), sábado, 24 de agosto de 2024 às 17:00h.

LUIZ EDUARDO ALEXANDRE, 30 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOAO CARLOS ALEXANDRE e SIMONE ALEXANDRE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 16:00h.

LUIZ RICARDO MONTEIRO MOURAO, 61 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: EGAS DA SILVA MOURAO e MARLENE MONTEIRO MOURAO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 24 de agosto de 2024 às 10:00h.

MARIA DE PAULA MARINKE, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO CORDEIRO. Filiação: JOAO DA CRUZ OLIVEIRA e ELZA ALVES DE PAULA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sábado, 24 de agosto de 2024 às 11:00h.

MARIA LEONILDA CHAMBERLAIN WESTELY, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENJAMIM OSVALDO WESTELEI. Filiação: TIBURCIO CHAMBERLAIN e JOANA DE FARIAS CHAMBERLAIM. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, sábado, 24 de agosto de 2024 às 11:00h.

MARLENE QUINELO DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: RICARDO QUINELO DA SILVA e VENINA DE CASTRO DEUS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 24 de agosto de 2024 às 16:00h.

MICHELLE ESCORSIN GARCIA, 39 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: JUNIO CESAR PETROLLI SILVEIRA. Filiação: ROBERTO ANTONIO GARCIA e ANA BEATRIS ESCORSIN. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, sábado, 24 de agosto de 2024 às 11:00h.

NOEMIA GREGORIO, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: PEDRO FUTRICK e ANA MARIA DE MELO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 24 de agosto de 2024 às 09:30h.

OLIVEIRA SOARES GALEGO, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: MARIANO SOARES GALEGO e CONCEICAO MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL, sábado, 24 de agosto de 2024.

OSMAR OSSOVSKI, 87 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: LEONINA BARROSO OSSOVSKI. Filiação: FRANCISCO OSSOVSKI e JOSEFA OSSOVSKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 24 de agosto de 2024 às 11:30h.

ROSA TRINDADE DE LIMA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAURINDO CAVALHEIRO DE LIMA e FELUMINA ROSA DE SANTANA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 24 de agosto de 2024 às 16:00h.

ROSIMEIRE DIAS MELO, 56 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: VALDIR MARTINS MELO e RITA DIAS MELO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 24 de agosto de 2024.

SYDNEI FELIZARDO DE ALMEIDA, 54 ano(s). Profissão: POLIDOR(A). Cônjuge: NAIR DE CASTRO DE ALMEIDA. Filiação: FRANCISCO DE SOUZA ALMEIDA e HELENA FELIZARDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 24 de agosto de 2024.

VALDEMIRO GROS, 76 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: VERA LUCIA CID GROS. Filiação: HENRY RENE GROS e NATALINA GROS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 24 de agosto de 2024 às 17:00h.

VILSON MENDES DO NASCIMENTO, 43 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ABILIO MENDES DO NASCIMENTO e ROSA ROCHER DA SILVA. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, sábado, 24 de agosto de 2024.

WALDOMIRO ALVES, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OLIMPIO ALVES e ANIZIA ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 24 de agosto de 2024 às 10:00h.

WILSON MENON, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: LUIZ MENON e MARIA DA GLORIA RODRIGUES MENON. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 17:00h.

ZINDA MARTINS KIEL, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO BERNARDO KIEL. Filiação: WLONTHIL MARNESE LINS e AMALIA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 24 de agosto de 2024 às 15:00h.

