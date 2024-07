Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 20/07/2024

ADMILSON RUBENS DE SOUZA, 57 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES DE LIMA. Filiação: JOAO MARTINS DE SOUZA e NEUZA DA SILVA SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 20 de julho de 2024 às 11:00h.

AGAIR JOSE VALENTE, 91 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CILDA MARIA DE JESUS. Filiação: PACIFICO JOSE VALENTE e JOAQUINA AGAPITA DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 16:30h.

ANTONIO CARLOS ALBERTI, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IRENE DRANKA ALBERTI. Filiação: IVAHY ALBERTI e ENI BASSO ALBERTI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO BATEIAS – CONCEIÇÃO DA MEIA LUA, sábado, 20 de julho de 2024 às 15:00h.

ANTONIO CARLOS CARDOSO, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSEMARI BAZZANI CARDOSO. Filiação: ANTONIO CARDOSO DE LIMA e EUTALIA CARDOSO DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 20 de julho de 2024 às 11:30h.

ANTONIO JOSE COSTA MACHADO, 66 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: LEONOR ALVES MACHADO. Filiação: VITOR COSTA MACHADO e TERESA BEGHE MACHADO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 20 de julho de 2024 às 16:30h.

ANTONIO PEREIRA MADURO, 79 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA LUCIA PIEMONTEZ MADURO. Filiação: JOAQUIM PEREIRA MADURO e ZULMIRA DOS SANTOS MADURO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 20 de julho de 2024 às 18:00h.

BENEDITO GREGORIO DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Cônjuge: ARILDE DO CARMO FERREIRA DA SILVA. Filiação: LUCILIO DA SILVA e MARILHA DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL SAO BENEDITO / PARANAGUA, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 17:00h.

CLEMENTINA KALUSNY, 83 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO KALUSNY e MARTA KALUSNY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 20 de julho de 2024 às 15:00h.

DAVI ANDRADE DAS NEVES, 44 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: AUGUSTO DA NEVES e SONIA MARIA DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 20 de julho de 2024 às 16:00h.

DEOMIRA ANTONUNCIO RUIZ, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO ANTONUNCIO e HENRIQUETA ANTONUNCIO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 20 de julho de 2024 às 16:00h.

DORCELIA MALACOSKI, 68 ano(s). Profissão: GOVERNANTA. Cônjuge: ANTONIO PEREIRA. Filiação: EDIVINO MALACOSKI e LUCIA ATANASIO MALACOSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 20 de julho de 2024 às 16:00h.

EDILE LORI BASCHTA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RINALDO BASCHTA. Filiação: FREDERICO ALTVATER e JANDIRA DE MATTOS ALTVATER. Sepultamento: CEMITERIO LUTERANO, sábado, 20 de julho de 2024.

EISAKO NAKAZONI, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SAKAE TAIRA NAKAZONI. Filiação: EIKITI NAKAZONI e KIOKO NAKAZONI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 20 de julho de 2024 às 16:00h.

ENZO GABRIEL DA SILVA VOLHANIK, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: LUIS ANTONIO VOLHANIK e LILIAN SILVA DE CARVALHO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 20 de julho de 2024 às 16:00h.

FRANCISCO AVELINO FAGUNDES, 81 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: IRACI FAGUNDES. Filiação: PEDRO AVELINO FAGUNDES e MARIA FAGUNDES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 20 de julho de 2024 às 15:00h.

GERSON MUZZILLO BUSNARDO, 77 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: ANGELA BUSNARDO. Filiação: PERICLES BUSNARDO e IRENE EGLE MUZZILLO BUSNARDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 20 de julho de 2024 às 13:00h.

GISELE GONCALVES MAGALHAES DE ARAUJO, 52 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: LEOZIL NILSON GONCALVES e MARISA DO ROCIO PAIVA GONCALVES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 20 de julho de 2024 às 11:30h.

GISLAINE MARIA JUSSEN DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDSON FERNANDES DA SILVA. Filiação: JOAO CARLOS JUSSEN e HELENA SAROTE JUSSEN. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 20 de julho de 2024.

HAZIME MIYASHITA, 91 ano(s). Profissão: ENTREGADOR(A). Cônjuge: HUMIE MIYASHITA. Filiação: TURUITI MIYASHITA e KASUMI MIYASHITA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL ARAUCARIA, sexta-feira, 19 de julho de 2024.

HELENA LABOR DOS SANTOS, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: THEODORICO FABRICIO DOS SANTOS. Filiação: JOAO LABOR e MARTHA LABOR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 20 de julho de 2024.

JARDELINA DE LIMA MORAVSKI, 93 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: ESTANISLAU MORASVSKI. Filiação: AMANCIO JOSE DE LIMA e ANNA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 20 de julho de 2024 às 17:00h.

JOAO ANTONIO PRODELIKI, 70 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ARLETE PRODELIKI. Filiação: MIGUEL PRODELIKI e THERESINHA PRODELIKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 20 de julho de 2024 às 17:00h.

JOAO MARCIO FERREIRA REIS, 56 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: CLEMENTE GERALDO FERREIRA e MARIA DOS ANJOS FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 20 de julho de 2024 às 15:00h.

JOSE OURIQUES, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CLAUDETE VON HAHN LEMES. Filiação: MORENA OURIQUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 20 de julho de 2024 às 16:00h.

JULIANA FRANCO, 38 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ERON LUIS FRANCO e SILVANA BERNARDA ARGENTA FRANCO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 20 de julho de 2024.

JULIO CEZAR KOVALSKI, 55 ano(s). Filiação: JOSE FRANCISCO KOVALSKI e ROSA SERENI TAVARES KOVALSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:00h.

LIZMARI DO CARMO MATSUNAGA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE MITIE MATSUNAGA. Filiação: FRANCISCO FABRICIO e MARIA LEONILDA FABRICIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 20 de julho de 2024 às 15:30h.

LOURDES BATISTA DE OLIVEIRA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA. Filiação: SEBASTIAO RIBEIRO SOARES e OVIDIA BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 20 de julho de 2024 às 10:00h.

LUIZ RENATO RIBAS SILVA, 91 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Cônjuge: REGINA PINHEIRO MACHADO RIBAS SILVA. Filiação: DOMINGOS RIBAS SILVA e ANTONIA XAVIER RIBAS SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 20 de julho de 2024 às 16:00h.

MARIA CHUVES, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO CHUVES. Filiação: JOSE SKROCH e VALERIA SKROCH. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, sábado, 20 de julho de 2024 às 16:30h.

MARIA DA SALETE MAIA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NAO CONSTA e ANTONIA DE OLIVEIRA MAIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 20 de julho de 2024 às 12:00h.

MARIA DAS GRACAS RAMALHO, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MANOEL RAMALHO NETTO e GENES MELLO RAMALHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 20 de julho de 2024 às 17:15h.

MARIA DE LIMA SANTOS, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE DANIEL DOS SANTOS e CEZARINA DE LIMA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 20 de julho de 2024 às 15:00h.

MARIA LEOPOLDINA BUENO DE PAULA, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ROMAO DOS SANTOS. Filiação: JOSE RODRIGUES DE PAULA e JULIA BUENO DE PAULA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sábado, 20 de julho de 2024 às 10:00h.

MARIA LUCIA BERGER, 75 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: DOMINGOS PINHEIRO e MARIA CONCEICAO PINHEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 21 de julho de 2024 às 10:00h.

MARIA SARY MEDEIROS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DOREMI ANTONIO MEDEIROS. Filiação: JACOB SARY e SOFIA WALESKA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 20 de julho de 2024 às 11:00h.

MARILDA GLACI SOEIRO KUROWSKI, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: JOSE MARIA SOEIRO e STELA SOEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 20 de julho de 2024 às 10:00h.

MAURICIO PEREIRA DO CARMO, 77 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: HELENA BASCHAKAR DO CARMO. Filiação: BENJAMIM PEREIRA DO CARMO e MARIA BARBARA DOS REIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 20 de julho de 2024 às 16:00h.

NAIR DAL PAI BINOTTO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JARDINO BINOTTO. Filiação: VALENTINO ANGELO DAL PAI e ADELLE FRIGERI DAL PAI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 20 de julho de 2024.

NEUSA MARIA GRAF DE OLIVEIRA, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: HILARIO GRAF e ANESIA HIRTH GRAF. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, sábado, 20 de julho de 2024.

OCTAVIO FRANCISCO DIAS, 78 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: LOISIANE ROVERE DIAS. Filiação: OCTAVIO DIAS JUNIOR e ODETT SIQUEIRA DIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 20 de julho de 2024 às 16:00h.

ONOFRE VIEIRA DE ALMEIDA, 82 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: YOLANDA RODRIGUES DE ALMEIDA. Filiação: TOBIAS CORDEIRO DE ALMEIDA e IZABEL DE SOUZA VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:00h.

OSWALDO DOMINGOS MACHADO, 86 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: ANA MARIA BATISTA RIBEIRO. Filiação: SALUSTIANO DOMINGOS MACHADO e GUILHERMINA ALVES CARDOSO MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 20 de julho de 2024.

PAULO CEZAR DE OLIVEIRA, 53 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GLEICE KERI MELLO DE OLIVEIRA. Filiação: SEBASTIAO MAXIMIANO DE OLIVEIRA e LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 20 de julho de 2024 às 17:00h.

PAULO FRANCISCO BINI BROTTO, 80 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: NADIR TEREZINHA BRAZ BROTTO. Filiação: PEDRO SEVERIANO BROTTO e HERMENEGILDA BINI BROTTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 20 de julho de 2024 às 10:00h.

PEDRO JOSE CAMARGO, 88 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA JOSE CAMARGO. Filiação: JOSE SOARES DE CAMARGO e ANA ANTONIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 20 de julho de 2024 às 16:30h.

ROMALINA CHUCHAJA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AUGUSTO CHUCHAJA. Filiação: MARCIANO JOSE PEREIRA e NORATA ROSA CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 20 de julho de 2024 às 10:30h.

ROSICLEIA EUGENIO DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Filiação: BENEDICTO EUGENIO DA SILVA e ADELINA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 20 de julho de 2024 às 16:30h.

SELVINA MARIA DENIZ, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUMERCINDO PORFIRIO DINIZ. Filiação: JOSE ELEUTERIO DOS SANTOS e ZULMIRA MARIA DO CARMO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 20 de julho de 2024 às 14:00h.

SERGIO DE ALMEIDA, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CLELIA SALDANHA DE ALMEIDA. Filiação: AVELINO JOSE DE ALMEIDA e IRACY PIMENTA DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 20 de julho de 2024 às 10:00h.

SERGIO LUIZ DA SILVEIRA, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JANE LOURDES DA SILVEIRA. Filiação: ADALIRIO ANTONIO DA SILVEIRA e LIDIA MARINHO. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, sábado, 20 de julho de 2024 às 17:00h.

SONIA REGINA VEIGA BELO DAS CHAGAS, 57 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: GENEROSO BELO DAS CHAGAS e IRENE VEIGA BELO DAS CHAGAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 20 de julho de 2024 às 09:00h.

TEREZA OLIVIA SALES BARROS, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO SALES BARROS. Filiação: NAO CONSTA e OLIVIA CAROLINA MIZAEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 20 de julho de 2024 às 16:30h.

VERA LUCIA HABOSKI, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDGARD HABOSKI. Filiação: IRINEU HINEQUI e FRANCINA HINEQUI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 20 de julho de 2024 às 16:30h.