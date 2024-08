Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (17)

ADAUTO DAVI DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CLARICE MACHADO DA SILVA. Filiação: JOAQUIM EVANGELISTA DA SILVA e DIRCE CORREA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 17 de agosto de 2024.

ADELINA APARECIDA ROSA DA SILVA DE ARRUDA, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DAVI NOGUEIRA DE ARRUDA. Filiação: JOSE SILVEIRA DA ROSA e CANTALICIA PEREIRA DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 17 de agosto de 2024 às 14:30h.

ADRIANA TABORDA, 50 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: CARLOS TABORDA e NOEMIA MORAIS TABORDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 17 de agosto de 2024 às 11:00h.

ALDO LINDNER, 79 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ALFREDO LINDNER e GEMA LINDNER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 17:00h.

ANA MARIA MACHICADO DE UGARTE ASSENHEIMER, 53 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: RUBENS ASSENHEIMER. Filiação: LOURDES MACHICADO UGARTE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 17 de agosto de 2024 às 11:00h.

ANTONIO CARLOS FERREIRA, 58 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO CESARINO FERREIRA e MARINA ANTONIO FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 17 de agosto de 2024 às 16:00h.

CARLOS ANTONIO SCORSIN, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: DURVALINO SCORSIN e ESTELITA SCORSIN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sábado, 17 de agosto de 2024 às 15:00h.

CELSO ALIPIO, 72 ano(s). Profissão: MUSICO. Cônjuge: SANDRA MARA PEREIRA ALIPIO. Filiação: NELSON ALIPIO e ELZA FRANCISCA ALIPIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 17 de agosto de 2024 às 11:00h.

CLAIR MARLENE CARVALHO KLEIN, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARILDO KLEIN. Filiação: WALDIR CARVALHO e ONESIA RIBY CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 17 de agosto de 2024 às 14:30h.

DANIEL DOS SANTOS GRECHAKI, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE GRECHAKI e MARIA ORACELIS GRECHAKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 17 de agosto de 2024 às 15:00h.

DAVID HENRIQUE CRAVEIRO, 35 ano(s). Filiação: PAULO HENRIQUE MARTINS CRAVEIRO e MARCIA REGINA SALQUEIROZA CRAUEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 17 de agosto de 2024 às 19:00h.

EMERSON LUIZ SALDANHA, 52 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: FRANCISCO JOSE SALDANHA e REGINA SALDANHA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 17 de agosto de 2024 às 10:00h.

EUNICE CHAVES DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JURACIR SABINO DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO VIEIRA CHAVES e AUTA ALVES DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 17 de agosto de 2024.

FRANCISCA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO MOCOCHENSKI DE OLIVEIRA. Filiação: OLIBIO VIDAL e MARIA DA LUZ VIDAL. Sepultamento: CEMITÉRIO DE BATEIAS CAMPO LARGO PR, sábado, 17 de agosto de 2024.

GERALDO RECHETELO JUNIOR, 45 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Cônjuge: ERICA CRISTINA DOS SANTOS. Filiação: GERALDO RECHETELO e DIRLEI DE FATIMA LEINEKER RECHETELO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 17 de agosto de 2024 às 17:00h.

HERTA DYCK, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANZ DYCK FILHO. Filiação: GERALDO BOLDT e AGATA FRIESEN DE BOLDT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 17 de agosto de 2024 às 16:00h.

ISMAEL FERREIRA DO NASCIMENTO, 59 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: NELSON FERREIRA DO NASCIMENTO e IOLANDA FERREIRA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 17 de agosto de 2024 às 16:30h.

JAMIRO DE OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: MARIA APARECIDA PAULA DE OLIVEIRA. Filiação: VITORIO RIBEIRO DE OLIVEIRA e ONIZIA RIBEIRO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 17 de agosto de 2024 às 15:00h.

JOANA MARIA RODRIGUES DE PAIVA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOACIR LIMA DE PAIVA. Filiação: VITORIO RODRIGUES e ANTONIA MARIA JORGE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 17 de agosto de 2024 às 17:00h.

JOAO OLAVO DE CASTRO, 84 ano(s). Profissão: TENENTE. Cônjuge: ROSA MARIA FRANCO DE CASTRO. Filiação: BENONI DE CASTRO e ESCOLASTICA RIBEIRO DE CASTRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 17 de agosto de 2024 às 11:30h.

JOSE PEDRO MACHADO, 80 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: IRENE SANTOS MACHADO. Filiação: FRANCISCA DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, sábado, 17 de agosto de 2024 às 14:00h.

JOSEFINA PIRES DE MORAIS TORRES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BERNARDINO DE OLIVEIRA TORRES. Filiação: JOAO PIRES DE MORAIS e CECILIA CAROLINO MACIEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 17 de agosto de 2024 às 15:00h.

JUREMA CANTADOR CANTELE, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BAPTISTA CANTELE. Filiação: ANTONIO CANTADOR e JUDITH CANTADOR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 17 de agosto de 2024 às 16:00h.

LEANDRO LUCIANO DA SILVA, 37 ano(s). Profissão: AUXILIAR ALMOXARIFADO. Filiação: GILBERTO RIBEIRO DA SILVA e TEREZA LUCIANO PINTO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 17 de agosto de 2024 às 14:00h.

LEONI RACHEL DOS SANTOS DIAS, 75 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: EDENERVAL SERGIO DIAS. Filiação: ANTONIO RIBAS DOS SANTOS e IDALINA RIBAS DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 17 de agosto de 2024 às 16:00h.

LEONIR IANZKOVSKI, 41 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: VICENTE IANZKOVSKI e LIDIA URBANEK IANZKOVSKI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sábado, 17 de agosto de 2024.

LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO, 58 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: FELICIANO RAMOS DO NASCIMENTO e MARIA SALVANI NASCIMENTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sábado, 17 de agosto de 2024 às 16:30h.

LUIZA SUELI ALVES DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANTONIO VERDULINO DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO e MARIA LUIZA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 17 de agosto de 2024 às 17:15h.

MARCELO TRENTINI, 42 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A) PRODUÇÃO. Cônjuge: TAISA ALINE GROSSKOPF TRENTINI. Filiação: DILVO TRENTINI e ALZIRA TRENTINI. Sepultamento: CEMITERIO DE PEN, sábado, 17 de agosto de 2024.

MARCOS WITASKI, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELZA ANDRES WITASKI. Filiação: JOAO SILVESTRE WITASKI e MAGDALENA MACHADO WITASKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 17 de agosto de 2024 às 16:00h.

MARIA ALMEIDA DA COSTA, 95 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: LAUDELINO FERREIRA DA COSTA ( FALECIDO). Filiação: LUIZ DE ALMEIDA e MARIA MARQUES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 17 de agosto de 2024 às 10:00h.

MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CORNELIO BERTANOLI e NOEMIA RIBAS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 18 de agosto de 2024.

MARIA FRANCISCA VIDAL MACHADO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO GONCALVES MACHADO SOBRINHO. Filiação: PEDRO PEREIRA VIDAL SOBRINHO e SEBASTIANA LOPES VIDAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 17 de agosto de 2024 às 16:00h.

MARIA LEONESIA FARIAS DUARTE, 70 ano(s). Profissão: PRODUTOR(A). Cônjuge: MARIO ANTONIO PRADO DUARTE. Filiação: DARCI FARIAS DO AMARAL e SEBASTIANA PEREIRA FARIAS. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, sábado, 17 de agosto de 2024.

MATHEUS GABRIEL DA SILVA NONATO, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: CARLOS CESAR RODRIGUES NONATO e CRISTIANA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 17 de agosto de 2024 às 16:00h.

MIGUEL SALLES BASSETTI, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: LUIZ CLAUDIO BASSETTI e FERNANDA DA ROCHA SALLES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 17 de agosto de 2024 às 11:00h.

NIVALDO CORDEIRO CHRISANTO, 76 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Filiação: MANOEL CHRISANTO e DIVA CORDEIRO CHRISANTO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sábado, 17 de agosto de 2024 às 17:00h.

OSWALDO MULLER, 71 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JORGE MULLER e LAURA MULLER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 17 de agosto de 2024.

PAROLIM DE SOUZA, 87 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: ZENAIDE LOURENCO TORRINS. Filiação: ELIZIO BAPTISTA DE SOUZA e VALERIANA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 17 de agosto de 2024 às 10:00h.

RENATA CARLA PEREIRA REIS, 53 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JORGE PEDRO DOS SANTOS REIS e ROSILDA DOS SANTOS PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 17 de agosto de 2024 às 16:30h.

ROSE MARIE TAGGESELL, 89 ano(s). Profissão: MEDIDOR(A). Filiação: HANS WALTER TAGGESELL e HILDEGARD NERBASS TAGGESELL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 17 de agosto de 2024.

SANDRA MORETTO, 37 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: ALCIDES MORETTO e SABINA JUK MORETTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 17 de agosto de 2024.

SELMA PELAES, 52 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: ANTONIO PELAES CAMACHO e MARIA ISABEL PELAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 17 de agosto de 2024 às 15:00h.

TEODOR JURKEWICZ, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: DALMY FERREIRA JURKEWICZ. Filiação: TEOFIL JURKEWICZ e ROZALIA JURKEWICZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 17 de agosto de 2024 às 11:00h.

TEREZA PENKAL GODOY, 97 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ADMIRO RIBEIRO DE GODOY. Filiação: PEDRO PENKAL e SOPHIA PENKAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, sábado, 17 de agosto de 2024 às 16:00h.

TEREZA RIBAS VALENTE MILAO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANGELO DOS SANTOS MILAO. Filiação: JOAO RICARDO VALENTE e BALBINA MARIA VALENTE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 17 de agosto de 2024 às 09:00h.

TEREZINHA GASTAO DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM CASIMIRO DA SILVA. Filiação: CIPRIANO FRANCISCO GASTAO e MARIA DE LOURDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 17 de agosto de 2024 às 11:00h.

TOMAZ BRAHOLKA, 80 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: TERESA GREBOGE BRAHOLKA. Filiação: NICOLAU BRAHOLKA e JULIA BRAHOLKA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, sábado, 17 de agosto de 2024 às 16:00h.

UBIRAJARA DE OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: CLEUSA MARIA SCOGNAMIGLIO. Filiação: FRANCISCO DE OLIVEIRA e PERCILIA PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 17 de agosto de 2024.

VALDIR CARDOSO, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NILO JOAO CARDOSO e IRMA CARDOSO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 17 de agosto de 2024 às 10:00h.

VERA DO ROCIO PEREIRA FALOPPA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIME FALOPPA. Filiação: FRANCISCO LOPES PEREIRA e LUIZA ROSNOSKI PEREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 17 de agosto de 2024 às 11:50h.

