Obituário Curitiba: Lista de falecimentos deste sábado (16)

Alfeu Wilbar Marques Garcia, 82 anos. Filiação: Wilson Garcia e Luíza Marques Garcia. Sepultamento ontem.

Alvana da Aparecida de Lima, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Francisco de Lima e Ana Rosa de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Mortuária São Camilo PiraquaraPR.

Antônio Consolin, 96 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Consolin e Angelina Rodrigues. Sepultamento ontem.

Anzelma Zaranski Jankoski, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Schupel Zaranski e Catarina Schupel Zaranski. Sepultamento ontem.

Ari Raimundo de Oliveira, 83 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: José Raimundo de Oliveira e Francisca Alves Cardozo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Aristeu Vargas de Aquino, 96 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Silvino Rodrigues de Aquino e Virgínia Vargas de Aquino. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa.

Augusta da Silva Ferreira, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Teodrico da Silva e Ana Augusta. Sepultamento ontem.

Claudinei de Lima, 42 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Alceu de Lima e Maria Aparecida de Lima. Sepultamento ontem.

Cláudio Woiciechowski, 53 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Woyciechowski e Helena Woyciechowski. Sepultamento ontem.

Dalceu da Cruz, 73 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: João da Cruz e Elza da Cruz. Sepultamento ontem.

Domingos Ademar Nodari, 75 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Domingos Nodari e Rosa Zem Nodari. Sepultamento ontem.

Elaine Cristina Meira, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Leonel Meira e Laura Aparecida Nery Meira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela da Paz Boqueirão.

Elicio José de Oliveira, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Euclides Cândida de Oliveira e Tereza Cândida de Oliveira. Sepultamento ontem.

Elizangela Lemos dos Santos, 44 anos. Filiação: Francisco Lemos dos Santos e Edir Maria Freitas. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo de Municipal de Areias.

Eloir Martins de Lima, 77 anos. Profissão: estofador. Filiação: Estaciano Martins de Lima e Maria Lourdes Martins de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Floriano de Souza Filho, 75 anos. Profissão: segurança. Filiação: Floriano de Souza e Donatila da Luz Souza. Sepultamento ontem.

Hideo Ueki, 81 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Hitoshi Ueki e Misso Ueki. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Itazir Emílio Rosa, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Darcy Rosa e Darcy Beher Rosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueir´ão CuritibaPR.

Ivanil Pereira Lopes, 64 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Edmundo Pereira Lopes e Regina Thome. Sepultamento ontem.

Jair dos Santos Miranda, 43 anos. Profissão: técnico. Filiação: Alzimiro Davila de Miranda e Lourdes dos Santos Miranda. Sepultamento ontem.

João José Matheus Rizzardo, 92 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Matheus e Olga Rizzardo. Sepultamento ontem.

Joaquim Expedito dos Santos, 78 anos. Profissão: diretor(a). Filiação: João Marcelino dos Santos e Izabel Maria Pereira. Sepultamento ontem.

José Javer Alves Pereira, 75 anos. Filiação: João Alves Pereira e Maria Alves Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Kedna Martins de Souza, 52 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Luiz Martins de Souza e Maria Iracema Félix de Souza. Sepultamento ontem.

Laerte José da Silva, 69 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Teodoro da Silva e Lucilia Josefa de Carvalho Silva. Sepultamento ontem.

Leandro Serino de Campos, 42 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Moacir Serino de Campos e Helena de Morais de Campos. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Leoni Regina dos Santos, 69 anos. Filiação: José Ferraz dos Santos e Jovita Pereira dos Santos. Sepultamento ontem.

Livia Muller Ribeiro Batista, 15 horas. Filiação: Eduardo Ribeiro Batista e Ana Paula Muller Vieira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Lúcia Woitowicz Ribas, 73 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Casemiro Woitowicz e Genoveva Woitowicz. Sepultamento hoje, Cemitério de Cruz MachadoPR, saindo da Capela Mortuária de Cruz MachadoPR.

Luiz Carlos Coutinho da Vitória, 53 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Maria de Lourdes Coutinho da Vitória. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Luiz Carlos Ferreira da Costa Moreira, 38 anos. Profissão: servente. Filiação: Edson Lima de Oliveira e Sandra Ferreira da Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Luiz Pereira, 70 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: Joaquim Pereira e Cacilda Maria. Sepultamento ontem.

Luiz de Oliveira, 81 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Domingos de Oliveira e Maria Euzebio de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato / Tatuquara.

Luíza Ana de Borba, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Emidio de Borba e Ana Luíza de Jesus. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Marcelo Sasso, 50 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Miguel José Sasso e Marilda Vieira Cezar Sasso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Márcio Pereira dos Santos, 36 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Francisco Pereira Filho e Joana Aparecida dos Santos Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de A Dfenir.

Maria Luíza de Paiva Silva, 81 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Antônio de Paiva e Justina Marques de Paiva. Sepultamento ontem.

Maria Yasmim Rocha dos Santos, 11 anos. Profissão: estudante. Filiação: José Alexandre Freitas dos Santos e Genilda Barbosa Rocha. Sepultamento domingo, 17 de setembro de 2023 às 17hh, Cemitério Eco Memorial – Maceio / Alagoas, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Maria da Graça da Silva, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Inocêncio da Silva e Arminda Martins da Silva. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Municipal da Fazenda Rio Grande.

Marisa Mira, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bernardo Mira e Irene Werner Mira. Sepultamento ontem.

Maykon Vinícius Assis Valomi, 20 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Josel César Valomi e Dorli da Aparedica Assis Vidal. Sepultamento hoje, Cemitério Tamandua/ Balsa Nova, saindo da Capela Cemitério do Bugre (Balsa Nova).

Natália Mussanik, 96 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Urion Nagnibeda e Maria Nagnibeda. Sepultamento ontem.

Oraide de Oliveira Duarte, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Benites Soares e Maria de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Pedro Malisak, 63 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Mikolaj Malisak e Martha Malisak. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Associação Vila Militar (Curitiba).

Rogel Leme de Campos, 70 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Sebastião Leme de Campos e Maria Inêz de Campos. Sepultamento ontem.

Roseany Valentim Alves, 63 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Ibraim Alves Toledo e Vicencia Valentim Toledo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Jardim. Colina.

Sandro da Cunha Bastos, 42 anos. Profissão: auxiliar logística. Filiação: Gercino da Cunha Bastos e Josefina Galvão Pinho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

Soeli Richter São, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Walter Richter e Ema Otília Richter. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Sophia Carneiro Tolentino, 13 anos. Profissão: estudante. Filiação: Alexander Dzieciol Tolentino e Patricia Rocha Carneiro. Sepultamento ontem.

Terezinha Loureiro, 52 anos. Filiação: Pedro Loureiro e Miguelina Tavares Loureiro. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Thereza Blageski, 85 anos. Profissão: secretária. Filiação: Leopoldo Blageski e Brigida Blageski. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Valterla Silvério, 62 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Joaquim Bento Silvério e Verônica da Cruz Silvério. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo (PR)), saindo da Capéla Jardim Paranaense.

Vanir de Andrade, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bento José de Andrade e Mercedes Dinas de Andrade. Sepultamento ontem.

Wilson Turin, 78 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Leôncio Turin e Ursula Turin. Sepultamento ontem.

Yasmin Francoa Iani, 34 anos. Profissão: do lar. Filiação: Edevaldo Iani e Eunice Venâncio. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Batista Bairro Cajuru CuritibaPR.

Zeni Spagnol Zanoni, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Spagnol e Amabile Spagnol. Sepultamento ontem.

