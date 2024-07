Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (14)

ADEMILTON DE OLIVEIRA SILVA, 34 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: KATIA MORAIS DE OLIVEIRA. Filiação: MILTON ALVES DA SILVA e MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 14 de julho de 2024 às 14:00h.

ALCIDES FERREIRA, 92 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MARIA RIBEIRO DE PAULA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, domingo, 14 de julho de 2024.

AMERICO VIEIRA, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: FRANCISCA OURIQUES VIEIRA. Filiação: LEOPOLDO MATANEL VIEIRA e EPONINA TOMAZIA VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de julho de 2024 às 16:00h.

ARACI SCHNEIDER DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BATISTA DA SILVA. Filiação: VENDOLINO SCHNEIDER e OSVALDINA REINSTEIN GERLACH. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 14 de julho de 2024.

CHRISTINA PAVLAK DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO RAMOS DOS SANTOS. Filiação: CORNELIO PAVLAK e ESTACIA PAVLAK. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 14 de julho de 2024 às 10:00h.

DALBA DE LARA, 81 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: EDEGAR DE LARA. Filiação: PEDRO DAL NEGRO FILHO e RENE SIAU DAL NEGRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 14 de julho de 2024 às 11:30h.

DAVI VELOSO DIONISIO, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: CLEITON DIAS DIONISIO e NICOLLE DE SOUZA VELOSO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, domingo, 14 de julho de 2024 às 10:00h.

DAZIL ELOY DE ANDRADE, 66 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: BALBINO GOMES DE ANDRADE e ENOEMIN ELOY DE ANDRADE. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 14 de julho de 2024 às 14:00h.

DILMAR IVES REBUTINI, 86 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: MARIA NILCE FRANCOSO REBUTINI. Filiação: ARMANDO REBUTINI e MARIA MILANEZI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 14 de julho de 2024.

DJALMA DAVI DOS SANTOS, 57 ano(s). Profissão: SERIGRAFIA. Cônjuge: ELIANE MARIA RIBEIRO. Filiação: DAVI SANTOS e MARIA GBUR SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, domingo, 14 de julho de 2024 às 16:30h.

ELIANE MARIA GONCALVES, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NILTON AUGUSTO TRAVASSO e PALMIRA BITTENCOURT. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 14 de julho de 2024 às 18:00h.

ELIAS ANGELONI DE PAULA, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ROSARIA MARINA PADUA ANGELONI. Filiação: JOSE DOMINGOS ANGELONI e MARIA AUGUSTA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 14 de julho de 2024 às 10:00h.

ERNESTO RUZYK, 77 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: SUELY RISSATTO RUZYK. Filiação: TADEU RUZYK e ONILDA LOYOLA RUZYK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, domingo, 14 de julho de 2024.

GERALDO DE SOUZA PEREIRA, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: FRANCISCO DE SOUZA PEREIRA e ZULMIRA DE ASSIS PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 14 de julho de 2024 às 16:30h.

INGEBORG STROBEL, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GUSTAVO EUGENIO BASCHTA e MARTA BASCHTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, domingo, 14 de julho de 2024 às 14:00h.

IRACI AGUIAR COSTA, 77 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: EDELVITA AGUIAR COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 14 de julho de 2024 às 13:00h.

JACIRA CASTORINA VIDAL, 69 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: AMANTINO VIDAL DE GODOI e CIDALIA PINHEIRO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 14 de julho de 2024 às 16:00h.

JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: THEREZINHA PEDREIRA DE OLIVEIRA. Filiação: VICENTE RANGEL DE OLIVEIRA e GERALDA EXPEDITA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, domingo, 14 de julho de 2024 às 16:30h.

JOSE DIAS, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NATALIA DE FATIMA RODRIGUES DIAS. Filiação: HONORATO JOSE DIAS e GUILHERMINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 14 de julho de 2024.

JOSE GONCALVES, 70 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: NEUSA MARIA GONCALVES. Filiação: TEODORO GONCALVES BUENO e SUFIA CRISTOVAO BUENO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 14 de julho de 2024 às 13:00h.

JOSE RIDIS ALVES SILVEIRA, 68 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: ONILDO ALVES SILVEIRA e EMILIA PAES SILVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 14 de julho de 2024 às 15:00h.

LODIR ANTUNES PUPO, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ILMA PINHEIRO DA SILVA PUPO. Filiação: MANOEL DA LUZ PUPO e MARIA NERCINDA ANTUNES PUPO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 14 de julho de 2024 às 17:00h.

MARCOS GUIMARAES, 46 ano(s). Profissão: AUXILIAR LOGÍSTICA. Filiação: PAULO GUIMARAES e NATALINA SOLANGE GUIMARAES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 14 de julho de 2024.

MARIA DE NAZARET DE JESUS, 62 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: NAO CONSTA e PEDRINA ANTONIA DE JESUS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO PAROQUIAL DA RONDINHA, domingo, 14 de julho de 2024 às 16:00h.

MARIA DIAS DA SILVA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ LEAL DA SILVA. Filiação: JOAQUIM DIAS DO PRADO e BENEDITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 14 de julho de 2024.

MARIA JOSE DE OLIVEIRA ABLEVITZ, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO APARECIDO ABLEVITZ. Filiação: JOAO CLARO DE OLIVEIRA e HELENA BORGES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 14 de julho de 2024.

MARIA RITA NUNES SOUZA GONCALVES DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: MARCUS VINICIUS GONCALVES DOS SANTOS. Filiação: RIVADAVIO NUNES DE SOUZA e CECILIA NUNES DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 14 de julho de 2024 às 14:00h.

MATHEUS AVELAR DA SILVA, 20 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ALESSANDRO DA LUZ SILVA e TATIANE DE AVELAR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 14 de julho de 2024 às 16:00h.

MIGUEL DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: INAJA PAVAO DOS SANTOS. Filiação: ANGELA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 14 de julho de 2024 às 17:00h.

NORMA AMARAL, 97 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: RAUL GOMES DE AMARAL e LUCIA AMARAL. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 14 de julho de 2024.

OJURACI DE JESUS SONIAG, 46 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE JADIR SONTAG e FILOMENA DO CARMO SANTOS SONTAG. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, domingo, 14 de julho de 2024.

ORLANDO LOPES PEREIRA, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARLENE CORDEIRO LOPES PEREIRA. Filiação: ANTONIO LOPES PEREIRA e EMILIA LOPES PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 14 de julho de 2024 às 11:30h.

OSMAR AIRTON GONCALVES, 55 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: ANA RITA GONCALVES. Filiação: AIRTON GONCALVES e MARIA AUGUSTA GALVA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 14 de julho de 2024 às 10:00h.

PEDRO HENRIQUE PADILHA, 104 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: FRANCISCO JOSE PADILHA e LEONOR RODRIGUES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SANTA MARIA, domingo, 14 de julho de 2024.

PIERINA COSATI, 83 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ANTONIO NELSON COSATI. Filiação: LUIZ BRUSAMARELO e ADELIA ZACHI. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, domingo, 14 de julho de 2024 às 17:00h.

REINALDO TREVISAN, 89 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: HILDA ROSA TREVISAN. Filiação: JOSE TREVISAN e MARIA ROSA TREVISAN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 14 de julho de 2024 às 15:00h.

ROMAO TREBECK, 90 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: EVANIRA HURMANN TREBECK. Filiação: ANDRE TREBECK e LEOCADIA TREBECK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 14 de julho de 2024 às 11:30h.

SALETE TERESINHA RODRIGUES KARPINSKI, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILVIO KARPINSKI. Filiação: SEBASTIAO RODRIGUES e CANTALICIA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 14 de julho de 2024 às 14:00h.

SHOKO NAGATA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MORIO NAGATA. Filiação: KANEO YAMADA e TSURA YAMADA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 14 de julho de 2024 às 17:00h.

SINESIO CARVALHO, 74 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Cônjuge: MARIA DO ROSARIO CARVALHO. Filiação: SATURNINO CARVALHO e VITORIA BARBOSA CARVALHO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, domingo, 14 de julho de 2024 às 17:00h.

TEREZA DE JESUS DE OLIVEIRA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUCLIDES RIBAS DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO JOAQUIM MORENO e MARIA LUBINA MORENO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 14 de julho de 2024 às 17:00h.

TEREZA LAIBIDA, 86 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: DEMETRIO LAIBIDA e MARIA TUCHANSKY LAIBIDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 14 de julho de 2024 às 16:00h.

VALDIR DE SANT ANA, 60 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JERUSA ARAUJO SANT ANA. Filiação: CLEMENTINO DE SANT ANA e URSUKLINA FERREIRA DE SANTANA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 14 de julho de 2024 às 16:00h.

VITOR JOSE MARTINS, 80 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ILDA FURTUOSO MARTINS. Filiação: FRANCISCO JOSE MARTINS e ANTONIA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 14 de julho de 2024.

WAGNER DA ROSA PINHEIRO, 36 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: DANIEL AVES PINHEIRO e MARIA DE LURDES NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 14 de julho de 2024 às 10:00h.

